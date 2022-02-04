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Названы места наиболее частого заражения детей коронавирусом
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Дети в основном заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых, наиболее выраженно болеют малыши до двух лет, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
«Сейчас несколько выросла заболеваемость среди детей, которые подхватывают инфекцию в основном в кругу семьи от взрослых. Болеют дети любого возраста, но наиболее ярко, манифестированно – малыши до двух лет», – передает РИА «Новости» слова Пшеничной.
Она отметила, что в силу особенностей детской иммунной системы, которая чаще всего еще не успела познакомиться даже с сезонными коронавирусами, их организм реагирует на вирус более бурно.
Кроме того, инфекция нередко спускается в бронхиолы – самые нижние отделы бронхов, примыкающие к легким, вызывая явления бронхиальной обструкции, сопровождающиеся одышкой, кашлем, цианозом носогубного треугольника, подчеркнула Пшеничная.
Ранее врач спрогнозировала завершение пандемии из-за «омикрона» у детей.
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В ЕС разрешили выдавать ковид-сертификаты привитым российскими вакцинами
Европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым несертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, а затем поставившим одну бустерную дозу, разрешенной в ЕС вакцины, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.
«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, Еврокомиссия продлила до 30 июня 2023 года действие ковид-сертификатов в ЕС.
«Еврокомиссия утвердила рекомендацию продлить на год действие ковид-сертификатов в ЕС на один год – до 30 июня 2023 года. Мы должны быть готовы к росту заболеваемости во второй половине года или появлению новых штаммов коронавируса», – сказал Виганд, передает РИА «Новости».
Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что ковид-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а является лишь дополнительным санитарным документом.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями итальянского бизнеса затронул тему взаимного признания вакцин от коронавируса и ковид-сертификатов между Россией и ЕС.
Попова объяснила отмену карантина для контактных лиц
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Ограничения для граждан, которые контактировали с пациентами с коронавирусом из-за особенностей нового штамма «омикрон» теряют смысл, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Это особенность эпидемического процесса именно для «омикрона». Вот если будет другой вариант штамма, то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика, ведь эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя. Свойства «омикрона»: очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе <...>. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс: при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене [карантина]», – сказал она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС.
Попова рассказала, что около 17–20% пациентов в России переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно.
«Если брать в целом по стране, порядка 17–20% – это удельный вес [бессимптомных] носителей, которых мы выявили», – сказала она. По ее словам, в Москве бессимптомно коронавирусную инфекцию переносят около 40% пациентов.
Также она добавила, что люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего подвержены заражению омикрон-штаммом коронавируса, так как имеют большое количество контактов.
«Конечно же, в первую очередь попадают под его болезненное воздействие люди, которые имеют очень большое количество контактов. В первые ряды попали люди активного возраста, от 20 до 30 лет», – добавила Попова. Также, по ее словам, активно в эпидпроцесс вовлекаются подростки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти России планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.
Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в России продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов.
В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
Сообщалось, что в России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном», который считается новой мутацией.
Путин заявил о планах снять ограничения по карантину для контактных лиц
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Власти России планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Также президент добавил, что сейчас нет никаких планов вводить локдаун в России из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
«Имея в виду особенности течения болезни, связанной с омикроном, с новым штаммом, <...> общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», – сказал глава государства.
Он отметил, что накануне он общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, кабмин не планирует вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.
«Нет у правительства таких планов - вводить какие-то дополнительные ограничения», – добавил Путин.
Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в России продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
Ранее сообщалось, что в России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном», который считается новой мутацией.
Вирусолог рассказал о трендах мутирования коронавируса
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Главный тренд мутирования коронавируса – контагиозность, а также он стремится уйти от иммунной системы человека, однако для него вряд ли есть выгода развиваться в сторону повышения летальности, рассказал газете ВЗГЛЯД вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вирус мутирует для того, чтобы найти «лучшую форму», которая адаптирует его к организму человека. Однако в случае с коронавирусом вирус утратил один из рецепторов, «который обеспечивал его тропность, или способность проникать в легочную ткань».
«Вообще, мы не знаем, какие именно мутации вируса нас ждут в дальнейшем. Судя из логики происходящего и происходящей эволюции, есть главный тренд мутирования коронавируса – в сторону скорости передачи, чтобы все было максимально быстро и эффективно. Это та самая эволюционная борьба за ресурсы. Это мы видим начиная с уханьского штамма и вплоть до «омикрона», и даже подштаммы «омикрона» мутируют в сторону контагиозности (заразительности, – Прим. ВЗГЛЯД)», – говорит Волчков.
Однако, он не думает, что коронавирус продолжит мутировать в сторону контагиозности, поскольку уже сейчас разумные пределы максимально приближены. Поэтому он отмечает другой тренд мутирования коронавируса – уход от иммунной системы.
«Если и будут возникать следующие штаммы, то, наверное, им нужно как-то преодолевать сформировавшийся после вакцин или заболевания другими штаммами иммунитет. Другой штамм, если и появится, не будет похож на «омикрон» и станет сильнее отличаться от всех предыдущих. Но, в общем-то, это маловероятно, и единственное место, где такое могло произойти, оттуда вышел уже такой штамм», – рассуждает специалист.
Однако, сюрприз в виде нового штамма коронавируса, по мнению вирусолога, все еще может прилететь из восточных стран, например, того же самого Китая, где все еще очень большое количество непривитых людей. Но учитывая то, что там достаточно серьезная система ограничений, активно работает здравоохранение, зарождение какого-то нового штамма сводится к минимуму.
Кроме того, специалист не считает, что другие возможные мутации коронавируса будут более опасными для здоровья человека. «Все время отбираются именно бенефитные мутации, либо случайные нейтральные, которые наследуются с бенефитными. Но я не вижу, в чем бенефит для вируса, например, в высокой летальности. Гипотетически, можно было бы предположить, что следующий бенефит для коронавируса – переход в хроническую фазу, но для острых респираторных вирусов это невозможно. Это возможно только в случае каких-то системных иммунодефицитных состояний», – заключил Волчков.
Ранее стало известно, что в российскую национальную базу внесли 253 случая заражения мутацией «омикрона» BA.2, который называют «стелс-омикроном».
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В ВОЗ дали оценку процессу регистрации «Спутника V»
Процесс регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» идет «очень хорошо», заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».
«Я очень хороший оптимист. Конечно, спекулировать не буду... но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение – это скажет комиссия, ничего не могу сказать», – приводит слова Вуйнович РИА «Новости».
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ получила необходимые документы для регистрации вакцины «Спутник V» 30 декабря 2021 года.
Напомним, во вторник директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что новая инспекция для оценки производства «Спутник V» приедет в Россию в феврале. 11 января специалисты EMA в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины «Спутник V».
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.
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Врач объяснил, почему не все в семье заболевают COVID-19
Люди могут жить с больными COVID-19 родственниками и не заражаться от них благодаря высокому уровню интерферонов, а также особой защите слизистой и органов дыхания, рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.
«Существует несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа», – передает URA.RU слова Звонкова.
При этом он отметил, что в любом случае не стоит пренебрегать элементарными мерами предосторожности такими как ношение маски и соблюдение социальной дистанции. Сильная вирусная нагрузка, предупредил терапевт, может «проломить» защиту организма.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная, в свою очередь, заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России еще будет продолжаться некоторое время.
Она пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже сейчас доминирует штамм «омикрон», который обладает большей заразностью, чем «дельта», поэтому и рост такой стремительный.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется во всех возрастных группах в России.
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За сутки в России госпитализировали 17,7 тыс. человек с коронавирусом
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17 792, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 17 792 человека, на 3,4% больше по сравнению с 2 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 155 768 случаев заболевания, в целом в России выявлено 12 284 564 случая коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 53 724 человека, на 10,9% больше по сравнению с 2 февраля. За это же время подтверждено 667 смертей.
За весь период зафиксировано 333 357 летальных исходов, выздоровели 10 390 732 человека.
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В Москве за сутки выявлено 26 904 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 21 234, в Московской области – 8721.
Накануне в России за сутки госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом.
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Фернандес рассказал о вакцинации «Спутником V»
Глава Аргентины Альберто Фернандес на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле рассказал о том, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«Я получил две дозы и немножко подождал третьей дозы, чтобы продолжать вакцинироваться «Спутником», – цитирует его ТАСС.
Услышав это, Путин с улыбкой заметил: «Я тоже».
Напомним, 6 декабря 2021 года Аргентина одобрила применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции. В начале июня президенты России Владимир Путин и Фернандес на полях Петербургского международного экономического форума в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. Позже президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность за возможность использовать российский препарат от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения.
Проценко прокомментировал совет лечить COVID парами водки
Лечение коронавирусной инфекции с помощью паров водки неэффективно, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, говоря об этом «народном методе».
«Доказательной базы такого метода нет. Наверное, он широко популярен среди тех, кто любит не только пары. Но медицинской подоплеки тут нет», – сказал Проценко в разговоре с «Комсомольской правдой».
Ранее в ЮАР местные жители заявили, что используют смесь из входят имбиря, куркумы, чеснока и водки для защиты от коронавирусной инфекции.
Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Кремль объяснил отсутствие у Путина защитной маски
Тот факт, что президент Владимир Путин не носит защитную маску во время публичных мероприятий, не означает, что необходимые меры для обеспечения его безопасности не принимаются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вокруг президента, это не секрет, принимаются соответствующие меры предосторожности (из-за распространения коронавируса)», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Он уточнил, что «те лица, которые вступают в контакт с президентом, тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине».
«Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску», – объяснил Песков.
«Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности», – заверил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков рассказал, что президент Владимир Путин находился без других прихожан на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве в связи с противоэпидемическими мерами безопасности в условиях пандемии коронавируса.
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России предсказали дальнейший рост заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще некоторое время, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
Пшеничная констатировала, что «рост заболеваемости у нас пока продолжается, и он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости», передает РИА «Новости».
Она пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, который более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов, в свою очередь, предположил, что нынешняя волна пойдет на спад к концу февраля – началу марта.
«После того как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах (...) Потом к лету мы будем иметь локальный минимум (...) А в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ», – предупредил ученый.
Ранее в России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном».
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Врач предупредил о риске инфаркта для заразившихся COVID
Новая коронавирусная инфекция может стать пусковым механизмом для инфаркта миокарда у людей с ишемической болезнью сердца, заявил профессор кафедры внутренних болезней и общей физиотерапии РНИМУ им. Пирогова, кардиолог Александр Арутюнов.
«[При ковиде] может быть осложнение ишемической болезни сердца (ИБС), которая уже была у человека, и да, ковид мог спровоцировать, поспособствовать ухудшению кровотока коронарных артерий. Фактически мы говорим, что была ИБС, появился ковид, ковид ухудшил течение ИБС и привел к появлению инфаркта миокарда, скорее, он [ковид] стал пусковым механизмом», – цитирует ТАСС заявление Арутюнова в эфире канала «Доктор».
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По словам профессора, несмотря на то, что «омикрон» протекает легче, лица с ожирением, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями все равно находятся в группе риска.
«Само по себе активное воспаление, даже при гриппе, может спровоцировать сердечно-сосудистые события. Например, в острую фазу гриппа в шесть раз увеличиваются шансы на сердечно-сосудистое событие, а что говорить про COVID-19», – заявил эксперт.
Врач также заявил, что вакцинация от коронавируса не может спровоцировать боли в сердце.
«Если мы говорим о вакцине, то нет никакого механизма, влияющего на боль в сердце, у вакцин. Есть крайне редкие, менее 0,001%, осложнения на РНК-вакцинах, но они не характерны для векторных вакцин», – отметил Арутюнов.
Ранее врач-терапевт Андрей Звонков объяснил, почему не все в семье заболевают COVID-19. По его словам, люди могут жить с больными COVID-19 родственниками и не заражаться от них благодаря высокому уровню интерферонов, а также особой защите слизистой и органов дыхания.
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Генпрокуратура решила проверить обоснованность подорожания тестов на COVID-19
Генпрокуратура решила проверить медицинские лаборатории и аптеки после сообщений прессы о резком подорожании тестов на коронавирус, объявило ведомство.
«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов провести проверки обоснованности стоимости лабораторных исследований методом ПЦР», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.
Проверки пройдут «в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные», также предстоит определить, какие наценки на тесты в аптеках.
По выявленным нарушениям будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
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Минздрав зарегистрировал препарат от COVID на основе молнупиравира
Минздрав России зарегистрировал противовирусный препарат «Эсперавир» на основе молнупиравира, применяемого при лечении COVID-19, российской фармацевтической компании «Промомед».
«Дата государственной регистрации – 3 февраля 2022 года. Форма выпуска-капсулы», – следует из государственного реестра Минздрава, сообщает ТАСС.
Ранее Минздрав зарегистрировал препарат для лечения от коронавируса «МИР-19».
Назальную вакцину от COVID решили использовать для ревакцинации
Назальная вакцина против коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи, после завершения клинических исследований и регистрации будет применяться для ревакцинации граждан, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«После завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения препарат планируют использовать для ревакцинации граждан», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Там рассказали также, что на проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса выделено 187,8 млн рублей.
«Национальный исследовательский центр имени Гамалеи Минздрава России получит 187,8 млн рублей на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение Минздрава
С помощью федеральных средств будут проведены первая и вторая фазы исследований на взрослых добровольцах, уточнили в пресс-службе.
Напомним, в понедельник директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24» заявил, что испытания назальной вакцины от COVID-19 должны закончиться в течение 2-2,5 месяцев, если они пройдут успешно, то Минздрав зарегистрирует ее.
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