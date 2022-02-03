Минсельхоз занялся новыми мерами поддержки производителей хлеба и молока

В Минсельхозе ведется разработка дополнительных мер поддержки производителям хлеба и молока, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

«Правительство принимает необходимые меры для сдерживания стоимости базовых продуктов. В первую очередь, эти меры направлены на поддержание высокого уровня самообеспеченности продовольствием, защиту внутреннего рынка и, конечно, на поддержку наших производителей», – цитирует Патрушева РИА «Новости».

Он пояснил, что региональные и федеральные власти наблюдают доступность хлебобулочной продукции для граждан.

«Минсельхоз дополнительно прорабатывает возможность прямой поддержки хлебопекарных предприятий и планирует направить 2,5 млрд рублей в виде субсидий на производство хлеба», – указали в министерстве.

В 2021 году на эти цели выделяли 1,8 млрд рублей, благодаря экспортным пошлинам и квотам на зерно стоимость хлеба у производителей росла медленнее инфляции.

«Отдельного внимания требует и молочная отрасль, где на протяжении двух лет на фоне существенного роста себестоимости цены были стабильными. В этих непростых условиях рассматриваем возможность поддержать наших животноводов и по опыту прошлого года дополнительно выделить им не менее 10 млрд рублей на закупку кормов», – подчеркнул министр.

Ранее в Минсельхозе не увидели предпосылок для существенного подорожания хлеба и хлебобулочных изделий.