Посольство России оценило призыв США к реализации Минских соглашений

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3 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 08:12  |  vz.ru
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Киев начал покупать газ из «Турецкого потока»

Газпром вдвое увеличил транзит газа в Европу через Украину Станислав Красильников/ТАСС
С 1 февраля в украинской газотранспортной системе произошли существенные изменения. Во-первых, транзит российского газа подскочил почти в два раза после провала в январе. Во-вторых, Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку». Почему вырос транзит через Украину, а Киев стал покупать топливо из ненавистного ему газопровода? Подробности...
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Белый дом поймали на откровенной лжи о России

Джен Псаки снова отличилась некомпетентным высказыванием в адрес России Oliver Contreras/Global Look Press
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призвала не сравнивать действия России и НАТО вокруг Украины, подкрепив тезис аллегорией о лисе, «которая кричит с крыши курятника о том, что она боится кур». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство. Как следует реагировать на откровенно лживые публичные заявления официального представителя властей США? Подробности...
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Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

Петр Великий смог укротить и Швецию, и Польшу Жан-Марк Натье
Ровно 305 лет назад, 1 февраля 1717 года, польский Сейм принял судьбоносное решение, которое по сути превращало Польшу в русский протекторат. Этому событию предшествовала тяжелейшая Северная война. Каким образом поражение Карла XII под Полтавой повлияло на то, что Польша попала под власть России? Подробности...
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Литва и Белоруссия теряют из-за США миллиарды долларов

Такие вагоны теперь невозможно увидеть в Литве Karolis Kavolelis/Reuters
С 1 февраля Белоруссия и Литва совместно начинают нести гигантские убытки – например, речь идет даже о возможном банкротстве Литовской железной дороги. Все дело в прекращении транзита белорусских удобрений через литовскую территорию из-за санкций США. А ведь если бы Лукашенко еще несколько лет назад забыл свои старые обиды на Россию, его страна сегодня не теряла бы миллиарды долларов. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Миру нужен универсальный нравственный закон

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы нуждаемся в более тщательном продумывании тех мировоззренческих принципов, которые лежат в основании нашей жизни как общества и как государства. Но что можно сказать уже сейчас – мы не можем позволить каким-либо зарубежным идеологическим центрам формулировать эти основания за нас. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Вместо войны в Европе начнется долгий кризис

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пандемия вроде бы схлынула, и на передний план выходит конфликт России и США, который также может исправить множество искажений, накопленных за несколько десятилетий после холодной войны. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Зачем украинцы плюют в Германию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украине все должны: русские должны поставлять газ и не строить больше никаких трубопроводов, немцы должны гнать газ обратно и платить компенсацию за ввод СП–2. А ещё лучше, чтобы все заткнулись и только платили и платили Киеву, и не задавали вопросов, куда делись деньги. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

Обсуждение: 33 комментария

Кто такой Такер Карлсон

Зеленский отступил в Донбассе

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Ушла из жизни выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
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    Посольство России оценило призыв США к реализации Минских соглашений

    3 февраля 2022, 08:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Посольство России в США выступило с заявлением, в котором сочло позитивным сигналом слова представителя госдепартамента Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений, прозвучавшие в ходе брифинга 2 февраля.

    «Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей», – говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

    В посольстве напомнили также, что Россия не является стороной конфликта.

    «Поэтому главная задача – заставить украинские власти выполнять свои обязательства. Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом.
    Поставки же американского оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы Юго-Востока страны», – заявили в посольстве России в США.

    Ранее Прайс заявил, что США поощряют полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами.


    Антонов: Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США
    		    2 февраля 2022, 19:54
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после передачи американской стороной письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.

    «В настоящее время мы проводим межведомственный анализ переданных нам документов. Его результаты будут доложены президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога», – цитирует его ТАСС.

    Посол отметил, что «содержание американских (и натовских) ответов» не вызывает «большого энтузиазма». По словам Антонова, «Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах».

    Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.

    Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.

    В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию.

    Коментарии (37)
    Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине
    		    2 февраля 2022, 17:11
    Фото: Xander Heinl/imago-images/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Один из авторов материала в испанской газете Pais, опубликовавшей ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса сейчас находится на Украине и не может назвать источник.

    «Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», – приводит его словам РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в распоряжении газеты появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря».

    В тексте говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Но это будет сделано в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

    Арбиде живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.

    Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

    Коментарии (7)
    Сатановский: Странно, что Псаки не обвинила Россию в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
    		    2 февраля 2022, 11:22
    Фото: Михаил Почуев/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Представьте, что сделали бы американцы, если бы Россия произвела государственный переворот в Канаде или Мексике и превратила их во враждебные США плацдармы?», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Джен Псаки призвала не сравнивать Россию и НАТО, приведя в пример аллегорию о лисе, которая «кричит с крыши курятника о том, что она боится кур».

    «Чтобы понять американские аллегории, надо отметить одну вещь – 30 лет назад мы были одной страной с Украиной. До сих пор у нас огромное количество разделенных семей, некоторые из которых с 2014 года стали пламенными патриотами Украины. Фактически все, что происходит в этой стране – это гражданская война, в которой Россия не участвует. Вместо того, чтобы выбить оттуда оккупантов, мы придерживаемся правил чужой игры», – считает политолог Евгений Сатановский.

    «Надо было любую попытку наших западных соседей закрепиться на постсоветском пространстве и в Восточной Европе пресекать силовыми методами. Мы начали это делать только сегодня. Но за 7-8 лет американцы, англичане и вся остальная сволочь почувствовали себя на Украине хозяевами. Поэтому мы и получаем от США такую аналогию», – полагает эксперт.

    «Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Люди пришли в чужой дом и разожгли барбекю не на заднем дворе, а прямо в спальне. Что это такое? – задается вопросом политолог. – Представьте себе, что Россия произвела бы государственный переворот в Канаде или Мексике и превращала бы их в плацдармы, враждебные США, как они это делали с Прибалтикой, Украиной, Молдавией и Грузией. Что в этой ситуации делали бы американцы?».

    «А на тему использования химического оружия необходимо напомнить американцам Вьетнамскую войну, химикат «Agent Orange» и то, как они напалмом жгли живых людей. Псаки еще не обвинила Россию в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки? Странно. С другой стороны, чего мы хотим от примитивной, малограмотной, американской чиновницы?», – риторически заключил Сатановский.

    В среду пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что нельзя ставить на одну доску действия России и стран НАТО в ситуации вокруг Украины. Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, она повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном: «Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта».

    Комментируя необходимость «взаимной деэскалации», Псаки заявила, что «у России есть 100 тыс. военных на границе». «Она агрессор. Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО – это оборонительный альянс. Это не то же самое», – сказала Псаки.

    Позже российский посол в США Анатолий Антонов ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией «химического оружия» и «многочисленных захватах» других государств.

    Антонов указал, что США «остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия». Москва ждет «от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ».

    При этом «обвинения в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», сказал он, подчеркнув, что «Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву». Современная же история США, по словам посла, «напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара».

    Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток. По его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули. Также он назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.

    В среду США и Североатлантический альянс передали Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.

    Позже МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.

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    Коментарии (27)
    Эксперт напомнил причину срыва переговоров с США об инспекции баз НАТО в Польше и Румынии
    		    2 февраля 2022, 12:36
    Фото: US Navy
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Диалог о российской инспекции объектов США в Европе надо вести в рамках обсуждения боевых возможностей пусковых установок в Польше и Румынии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее сообщалось, что США готовы обсудить с Москвой инспекции баз НАТО в Польше и Румынии.

    «Предложение дельное, если США действительно намерены его сделать. Это шаг в правильном направлении для продолжения диалога Москвы и Вашингтона. Но, напомню, когда только возник вопрос размещения американских противоракет в Румынии и Польше, разговор уже шел о взаимных инспекциях, и как раз требования Варшавы завели диалог в тупик», – пояснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    По его словам, тогда польская сторона тоже, как и США, захотела получить доступ на военные базы на территории России. «Вероятно, Польша рассчитывала инспектировать объекты, где находятся российские тактические ядерные системы. Москва эти условия не приняла, и дискурс был свернут», – добавил аналитик.

    Впрочем, отметил эксперт, чтобы минимизировать вызовы для безопасности российской стороны, Москве необходимо обсуждать с США технологические решения, которые не позволяли бы использовать размещенные в Польше и Румынии носители для запуска ракет меньшей и средней дальности.

    «Позиция США ранее заключалась в том, что с территории Польши и Румынии нельзя запускать ракеты меньшей и средней дальности, поскольку у этих установок другое программное обеспечение. Но все понимают, что алгоритм работы установки поменять нетрудно. Поэтому именно это и нужно обсуждать в первую очередь», – детализировал собеседник.

    Аналитик также заметил: требования Москвы по безопасности не исчерпываются проверками военных объектов в Польше и Румынии. «Обсуждение инспекции этих баз должно стать еще одним шагом на пути к полноценному диалогу по требованиям России к Западу, а не его заменой», – подчеркнул глава РСМД.

    Политолог также коснулся утечки ответов США и НАТО на предложения России по безопасности – их в среду опубликовала испанская газета El Pais. «Эти документы прошли столько уровней в стольких ведомствах, что я бы удивился, если бы утечки не было. США, вероятно, будут отрицать их достоверность, утверждая, что это всего лишь один из «черновых» вариантов, но фон диалога с Москвой эта утечка не ухудшит», – заключил Кортунов.

    Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на свои источники: администрация Байдена сообщила Кремлю, что готова обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет «Томагавк» на базах ПРО НАТО в Румынии и Польше.

    Однако любое соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками США, особенно с Варшавой и Бухарестом. Кроме того, Россия должна будет предоставить Западу ответную информацию о своих военных базах, где размещено оружие наземного базирования.

    В Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.

    Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток. По его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули. Также он назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.

    В прошлую среду США и Североатлантический альянс передали Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.

    Позже МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    Госдеп выступил за полную имплементацию Минских соглашений

    3 февраля 2022, 00:57

    Текст: Антон Антонов

    США поощряют полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

    Как заявил Прайс, «фактом остается то, что одна из сторон этих соглашений несет ответственность за подавляющее большинство нарушений, но все стороны должны придерживаться Минских соглашений как пути к деэскалации напряженности, особенно в нынешней ситуации», передает РИА «Новости».

    США также выразили надежду на новые дипломатические контакты с Россией после того, как она даст письменный ответ на американские инициативы в области безопасности. «Мы не знаем пока, на каком форуме, мы не знаем пока, в какое время», – сказал Прайс.

    При этом Вашингтон не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по проблематике безопасности. Однако США продолжат принимать меры, нацеленные на «сдерживание» Москвы, пока не увидят с ее стороны деэскалации ситуации вокруг Украины, сказал Прайс.

    Напомним, США обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет. По его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату».

    Коментарии (3)
    США прекратили называть «вторжение» России на Украину «неминуемым»
    		    2 февраля 2022, 22:44
    Фото: Alex Brandon/АР/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Белый дом прекратил называть якобы подготовленное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

    Псаки спросили, почему официальные лица правительства США больше не говорят о «неминуемой» или «надвигающейся» агрессии России. Она отметила, что «один раз» использовала это слово, как и другие представители исполнительной ветви власти США. От такого определения решено было отказаться, поскольку оно, как считает Псаки, «подавало сигнал», который США «не намеревались подавать». «Будто мы знали, что президент Путин принял решение», – приводит ее слова ТАСС.

    Как заявила Псаки, в основном она говорила, что Россия «может вторгнуться в любой момент», а не пыталась представить такой сценарий, как нечто неотвратимое. По ее словам, США «все еще не знают», принял ли глава российского государства Владимир Путин «решение». Псаки отметила, что уже «больше недели» не использует слова «неминуемая» и «надвигающаяся», рассуждая о якобы возможной агрессии России против Украины.

    Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.

    Коментарии (15)
    Трамп раскритиковал Байдена за покупку нефти у России
    		    2 февраля 2022, 08:24
    Фото: REUTERS/Lee Jin-man
    Текст: Наталья Ануфриева

    Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за то, что Соединенные Штаты при его администрации якобы вынуждены покупать нефть у России.

    Соответствующее заявление Трамп сделал, выступая во вторник в эфире телеканала Newsmax, передает ТАСС.

    «Цены на энергию столь высоки! Нам приходится обращаться к ОПЕК. Мы вынуждены просить нефть у России, чтобы обеспечить Восточное побережье США, можете себе представить? Это они поставляют ее», – заявил он.

    Республиканец также заявил, что рост цен на нефтепродукты в США якобы «спровоцирован Россией».

    «При мне у нас не было нужды в чьей-либо энергии, мы были энергетически независимы. Мы сами производили ее, и она была недорогой», – заключил Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США приветствуют решение ОПЕК+ оставить неизменным рост добычи нефти участников соглашения на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. По ее словам, Байден готов принимать дальнейшие меры для снижения стоимости топлива.

    Псаки также уточнила, что США не собираются пересматривать планы, касающиеся высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов.

    Напомним, в 2021 году Байден решил задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны для снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии.

    Коментарии (3)
    Пентагон подтвердил планы по переброске военных в Европу

    2 февраля 2022, 18:58

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Порядка 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления, заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

    «Мы дополнительно перебрасываем около 2 тыс. военных из США в Европу в ближайшие несколько дней», – цитирует Кирби ТАСС.

    Эти силы передислоцируют в Польшу и Германию, пояснил он.

    «Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности Восточного фланга НАТО», – приводит слова представителя Пентагона РИА «Новости».

    Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу.

    Коментарии (8)
    В НАТО не стали комментировать публикации ответов США в El Pais

    2 февраля 2022, 15:38

    Текст: Евгения Шестак

    Представитель НАТО, говоря о публикации в газете Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ, заявил, что альянс не комментирует предполагаемые утечки.

    «Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки», – цитирует РИА «Новости» должностное лицо. 

    В свою очередь пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц заявил, что «не обсуждает документы, попавшие в прессу». 

    Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.

    Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais. В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию.

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    Коментарии (4)
    Кремль обвинил США в усилении напряженности в Европе
    		    3 февраля 2022, 03:57
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя сообщения о переброске американских войск в Европу, Песков заявил, что это шаг США является «лучшим доказательством того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Напомним, глава американского государства Джо Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления.

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    Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве

    2 февраля 2022, 23:08

    Текст: Антон Антонов

    Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который опубликован в испанском издании El Pais.

    Прайс заявил, что не нашел в публикации «ничего, что указывало бы на то, что эти документы не являются подлинными». Он сказал, что США «не публиковали эти документы, но теперь, когда они обнародованы», Вашингтон «может подтвердить то, что всегда говорил» – США «едины с союзниками по НАТО в решимости участвовать в открытом, конструктивном и серьезном дипломатическом взаимодействии». По его словам, если Москва «действительно хочет искать решения переговорным путем», то «эти документы» доказывают, что «путь вперед есть», передает ТАСС

    «Если источник этих документов, кем бы он ни был, думал, что то, что они просочатся, поставит США в неловкое положение, вобьет клин между США и НАТО, думаю, они поймут, что сильно ошибались», – сказал Прайс, добавив, что идеи США и других стран НАТО «симметричны и дополняют друг друга», «тесно согласованы друг с другом».

    Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом. В Кремле, МИДе, а также в НАТО не стали комментировать публикацию. В Пентагоне заявили о непричастности к публикации.

    Коментарии (3)
    В Кремле ответили на слова Псаки о «России-лисе»

    2 февраля 2022, 14:12

    Текст: Наталья Ануфриева

    Россию традиционно сравнивали с медведем, а он не может залезть на крышу курятника, так как слишком большой и тяжелый, заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Россия – это «лиса, кричащая с крыши курятника».

    Песков сказал, что «все-таки традиционно Россию с медведем сравнивали, и при всем желании он на крышу курятника залезть не может, (так как) он слишком большой и тяжелый для этого», передает РИА «Новости».

    «Но в то же время какие-то образные сравнения не входят в мои функции», – добавил представитель Кремля.

    Ранее Псаки заявила, что нельзя ставить на одну доску действия России и стран НАТО в ситуации вокруг Украины.

    Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, она повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном: «Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта».

    Политолог Евгений Сатановский заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Украина – не курятник, а Россия – не лисица».

    «Представьте, что сделали бы американцы, если бы Россия произвела государственный переворот в Канаде или Мексике и превратила их во враждебные США плацдармы?», – добавил он.

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    Володин упрекнул Запад в переписывании истории

    2 февраля 2022, 09:24

    Текст: Наталья Ануфриева

    В день завершения Сталинградской битвы спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, как преемники президента США Франклина Рузвельта и британского премьер-министра Уинстона Черчилля пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг советского народа.

    Володин напомнил в Telegram, что «в этот день (2 февраля 2022 года) 79 лет назад завершилась Сталинградская битва, (...) сражение на Волге продолжалось 200 дней и ночей. Именно здесь решалась судьба человечества».

    «Победа далась огромной ценой: более миллиона погибших воинов. Но именно она определила исход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Отсюда, с берегов Волги, началось наступление на Берлин. Хотя впереди еще предстояли годы испытаний», – подчеркнул он.

    Тогда союзники СССР – США и Великобритания – «признавали, что победа стала возможной только благодаря советскому народу и Красной армии».

    «Британский премьер-министр Уинстон Черчилль отмечал: «Надо, чтобы будущие поколения могли воочию увидеть и почувствовать всё величие одержанной у Волги победы и все ужасы бушевавшей там истребительной войны». А президент США Франклин Рузвельт писал о своем восхищении «доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных Наций против сил агрессии», – напомнил спикер Госдумы.

    Однако теперь же «те, кто пришел им на смену, пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг граждан нашей страны: солдат и офицеров, генералов и маршалов, рабочих и тружеников сел».

    «Наш долг – сделать все, чтобы никто не был забыт. Важно, чтобы наши дети и внуки помнили, какой ценой завоевана Победа», – заключил Володин.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется.

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    Байден счел «святым обязательством» США переброску сил в Европу
    		    3 февраля 2022, 00:01
    Фото: Al Drago/CNP/
    AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что решение перебросить американские войска в Восточную Европу соответствует тому, что он говорил российскому лидеру Владимиру Путину «с самого начала».

    Журналистка CNN Кейтлен Коллинз рассказала, что «решение перебросить войска», как заявил ей сам Байден, «полностью соответствует» тому, что президент США говорил главе российского государства «с самого начала». Байден сказал, что США намерены «поддерживать союзников по НАТО в Восточной Европе», пока Россия «действует агрессивно». США собираются продемонстрировать союзникам, что «статья 5 (о совместной обороне) – это святое обязательство», передает ТАСС.

    Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия «не продемонстрировала признаков деэскалации», это «привело к озабоченностям среди союзников по НАТО, в частности на восточном фланге». Речь идет о странах, которые «граничат с Россией». В результате меры «упреждения подтолкнули эти решения по переброске сил».

    Кирби утверждает, что переброска войск является «сдерживанием агрессии против союзников НАТО» и «поддержкой обороны НАТО на восточном фланге». По версии США, ситуация вызвана «неопределенностью и дестабилизирующими действиями» со стороны России.

    Напомним, Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления.

    Коментарии (3)
    В Пентагоне заявили о непричастности к публикации ответов США в Pais

    2 февраля 2022, 19:39

    Текст: Елена Мирошниченко

    США не публиковали свой ответ на предложения России по гарантиям безопасности, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя появление материала в испанской газете Pais.

    «США со своей стороны не публиковали ответ», – сказал Кирби в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.

    Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais. В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию, также от комментариев отказались в НАТО.

    Коментарии (2)
     
     
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