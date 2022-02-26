В Российском военном историческом обществе выступили с заявлением по Украине

Почетные члены РВИО и его актив выразили надежду, что кровопролитие в Донбассе скоро прекратится, и между российским и украинским народом восстановятся дружеские отношения.

«Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает. События на Украине начались не вчера, а, по меньшей мере, восемь лет назад. Совсем скоро спецоперация по изгнанию из Украины созданных НАТО и американскими советниками вооруженных баз и идейных наследников Бандеры и Шухевича, наконец, закончится. Мы сожалеем о том, что многолетние усилия по прекращению кровопролития на Донбассе ни к чему не привели. Киевская хунта продолжала убивать женщин, стариков и детей», – говорится в заявлении актива РВИО.

«Мы сожалеем о том, что оказались бессильными дипломатические средства. Запад продолжал взращивать ненависть, продолжал накачивать Украину оружием – потому что более столетия мечтал стравить наши братские народы между собой. И по заявлениям западных лидеров, звучащим сегодня в СМИ, мы отчетливо понимаем – Западу нужен вовсе не мир на континенте, а слабая Россия, слабый русский мир и марионеточное управление Украиной», – заявили в обществе.

В РВИО также подчеркнули, что «нет ненависти и злобы к украинскому народу, также как и у подавляющего большинства украинцев – нет ненависти к русским.

«Не верим, что эта ненависть может стать основой сознания европейцев и американцев, определяющей отношение к России и многонациональному российскому народу. Нас – десятки миллионов. И мы – победим! Все вместе, мы – россияне и украинцы! И зажжем вечный огонь на могиле тех, кто вчера и сегодня погиб за свободную Украину. Эти герои будут лежать рядом с теми, кто погиб при освобождении нашей земли в боях с гитлеровцами и их прислужниками в годы Великой Отечественной войны – мы восстановим все памятники, разрушенные потомками «бандеровцев», – заявили члены РВИО, выразив надежду, что очень скоро восстановятся крепкие и неразрывные узы дружбы.

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