Скульптор Ковальчук: Чтобы остановить украинских националистов, другого пути не было

«Все это тяжело, но когда-то нужно было ставить точку, которую сейчас, я надеюсь, поставят - и Украина и Российская Федерация будут мирно развиваться», – сказал газете ВЗГЛЯД народный художник России Андрей Ковальчук. Он рассказал, почему подписался под заявлением почетных членов Российского военно-исторического общества по ситуации на Украине.

«Я сразу подписал текст заявления, потому что в целом согласен с ним. Для меня это заявление совершенно правильное. У меня тоже есть украинские корни. Но речь идет о том, что ни нынешнее, ни предыдущее украинское руководство не было самостоятельным. Влияние США на Украину было и есть», – сказал академик Российской академии художеств, Народный художник России Андрей Ковальчук.

За минувшие 30 лет националистические силы, которые появились на Украине с начала прошлого века, развивались и поддерживались. «К сожалению, радостного ничего нет. Среди погибших будут и те, кто просто находится под присягой. Даже мирные люди могут погибнуть, когда ВСУ начинают размещать установки «Град» в центре городов», – надеется Ковальчук.

По его словам, ситуация очень тяжелая, «но другого пути у нашего президента не было». «Восемь лет переговоров по ДНР и ЛНР ни к чему не привели. Все это время несколько миллионов людей находились под постоянным стрессом от обстрелов и бомбежек. Это ненормальная жизнь. Такая ситуация не могла длится бесконечно и ее нужно было завершать каким-то образом», – добавил собеседник.

Ковальчук убежден, что президент Украины Владимир Зеленский с момента избрания остается несамостоятельной фигурой. Многие вопросы решали за него силы, «которые находятся в других странах». Также президент находится под влиянием националистической команды, заметно окрепшей за последние 20 лет. «Русские, украинцы и белорусы – фактически единый славянский народ. Но получилось так, что сегодня мы разделены. Тут можно о многом говорить и вспомнить 1991 год, но принятое нашим президентом решение должно поставить точку», – считает Ковальчук.

По его словам, Россия до последнего пыталась решить вопрос мирным путем, но жителей Донбасса не устраивало то, что происходило на большей части Украины. «В этом конфликте другого пути не было. В данном случае нужно было остановить геноцид в отношении жителей Донбасса. Заявление, которое сделал наш президент в плане безопасности России, неядерного развития Украины и ее невступления в НАТО – все эти принципы, объявленные нашим западным партнерам, не были приняты. Началось какое-то словоблудие. Но сколько можно заявлять, что мир не однополярный уже?» – задается вопросом Ковальчук.

Заявление почетных членов Российского военно-исторического общества (РВИО) начинается с напоминания о том, что «Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает». «Мы сожалеем о том, что многолетние усилия по прекращению кровопролития на Донбассе ни к чему не привели. Киевская хунта продолжала убивать женщин, стариков и детей. Мы сожалеем о том, что оказались бессильными дипломатические средства», – отмечается в заявлении.

Спецоперация «по изгнанию из Украины созданных НАТО и американскими советниками вооруженных баз и идейных наследников Бандеры и Шухевича» скоро закончится. «Мы сожалеем о том, что многолетние усилия по прекращению кровопролития на Донбассе ни к чему не привели. Киевская хунта продолжала убивать женщин, стариков и детей. Мы сожалеем о том, что оказались бессильными дипломатические средства», – добавляют авторы.

Кроме Андрея Ковальчука среди подписантов доктор исторических наук Вячеслав Зимонин, военный историк Александр Ефимов, автор документального фильма «Крым. Путь на Родину», тележурналист Андрей Кондрашов, автор Ржевского мемориала Советскому солдату Андрей Коробцов, советник председателя РВИО, ветеран боевых действий в Афганистане Ростислав Мединский; народный художник РФ, скульптор Салават Щербаков; председатель регионального отделения РВИО в Воронежской области, депутат Госдумы Евгений Ревенко, председатель правления Фонда «Союз Поисковых Отрядов» Юрий Смирнов и многие другие.