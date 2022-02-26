В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства России

В Дублине облили краской и сорвали герб России с посольства страны, сообщил пресс-атташе дипмиссии Никита Исакин.

«Герб России на здании посольства в четверг облили краской, а в пятницу - сорвали герб. Само здание не повреждено», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова дипломата.

Накануне произошел инцидент с машиной советника-посланника дипмиссии. Протестующие пытались заблокировать машину, облили ее водой и накрывали флагом Украины. Исакин уточнил, что с советником-посланником все в порядке.

«Около посольства уже третий день проходят манифестации, в которых участвуют преимущественно представители украинской общины в Ирландии. Они порой настроены достаточно агрессивно. Полиция Ирландии оказывает содействие в поддержании порядка», – заключил представитель дипмиссии.

Напомним, Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин сообщил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий». Военная операция направлена на помощь Донбассу.

Позднее Минобороны России подчеркнуло, что ВС не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя только военная инфраструктура.