СМИ опубликовали видео российских вертолетов над бывшей резиденцией Януковича

Военные российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» были замечены над резиденцией экс-главы Украины Виктора Януковича «Межигорьем».

Кадры публикует Telegram-канал «Политика Страны».

Напомним, комплекс «Межигорье» занимает 140 гектар. Дом и пристройки ограждены пятиметровым забором по периметру. На его территории расположены яхтенный причал, конный клуб, тир, теннисный корт и другие развлекательно-туристические комплексы, а также охотничьи угодья.

Виктор Янукович занимал эту резиденцию с 2002 года по 2014 год.

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Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Подчеркивается, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.