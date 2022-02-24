Алиев высказался о влиянии событий на Украине и в Донбассе на договор с Россией

Признание российской стороной ДНР и ЛНР ничего не меняет в декларации о союзническом взаимодействии Москвы и Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Думаю, что мы просто формализовали то, что было, назвали это так, как это соответствует характеру наших отношений, и дальше будем работать в этом направлении. Уверен, что и с азербайджанской, и с российской стороны не будет никакой коррекции в связи со случившимися событиями и с событиями, которые еще могут случиться в нашем регионе», – цитирует Алиева ТАСС.

Он добавил, что решение российского руководства о признании республик Донбасса принято недавно, его нужно осмыслить.

«Но должен сказать, что текст декларации был готов уже несколько месяцев назад. То есть окончательный текст был уже готов, но надо было, чтобы произошла личная встреча президентов – конечно, с учетом всех пандемических ограничений и графиков президентов. И было условлено еще во время моего прошлого визита в Москву в конце ноября, что это будет в начале этого года», – сказал Алиев.

Дата встречи Алиева и его российского коллеги Владимира Путина была предложена примерно за 20 дней до подписания документа.

«Естественно, я даже не рассматривал возможность коррекции этой даты с учетом того, что события (решение Путина признать ДНР и ЛНР – прим. ВЗГЛЯД) произошли тогда, когда я летел в самолете сюда 21-го числа. И даже если бы я еще был в Баку, я бы также прилетел сюда. Для наших отношений ничего не поменялось и не должно поменяться», – указал глава Азербайджана.

Стороны намерены и дальше работать по направлениям, отраженным в декларации. Россия и Азербайджан «всегда поддерживали друг друга» на международной арене, подчеркнул Алиев.

«Скажу без ложной скромности, что основу для этого заложил в том числе я, будучи еще председателем делегации азербайджанского парламента в ПАСЕ. И когда мы только еще были туда избраны, мы организовали встречу с российской делегацией по нашей инициативе, договорились поддерживать друг друга по всем вопросам и голосовали всегда солидарно. Эта традиция потому трансформировалась и на другие международные структуры, то есть это можно проследить даже неспециалистам», – сказал президент страны.

Также Алиев высказался о санкциях, объявленных странами Запада в отношении России на фоне признания ДНР и ЛНР.

«Я убежден, что санкционный путь – это контрпродуктивно. Конечно, он нанесет ущерб российской экономике и, когда президент РФ [Владимир Путин] принимал это решение, наверняка он все это просчитывал. Но это нанесет ущерб тем, кто эти санкции будет накладывать, потому что второго такого перспективного рынка для экспорта и тем более высокотехнологичной продукции трудно найти», – сказал он.

Напомним, президенты России и Азербайджана подписали декларацию о союзническом взаимодействии сторон во вторник по итогам переговоров в Кремле.

Также Алиев принял участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата. Такая церемония в Александровском саду – традиционная часть визитов иностранных лидеров в Москву.

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.