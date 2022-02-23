СК возбудил дело после попытки украинских диверсантов пересечь границу России на БМП

Следственный комитет возбудил дело после попытки украинских диверсантов проникнуть в Россию на двух боевых машинах пехоты (БМП), сообщили в ведомстве.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) и ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации)», – говорится на сайте СК.

Следствием установлено, что 21 февраля «неустановленные лица из числа представителей Вооруженных сил Украины, следуя с территории Украины на двух единицах военной техники – боевых машинах пехоты, незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации, вблизи хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области».

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



Кроме того, глава СК Александр Бастрыкин поручил фиксировать все случаи военных нападений на населенные пункты Донбасса, расследовать все факты преступных действий ВСУ.

Отмечается, что СМИ сообщали об увеличении числа обстрелов Донбасса, количество обстрелов со стороны украинских силовиков увеличилось практически вдвое. По данным представителя Народной милиции ЛНР, «зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня». Под обстрелы попали 29 населенных пунктов республики, ВСУ применяют минометы, артиллерийские установки и БМП. Есть случаи гибели среди мирных жителей.

«Председателем СК Александром Бастрыкиным ГСУ СК России поручено фиксировать все случаи военных нападений на населенные пункты Донбасса и тщательным образом расследовать все факты преступных действий ВСУ на территории ЛНР и ДНР», – говорится в сообщении на сайте СК.

Также указывается, что СК установил 85 лиц из рядов Вооруженных сил Украины и других структур страны, кто отдает и исполняет приказы о применении запрещенных средств ведения войны в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.

«Российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. На основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса. В ходе следствия уже установлены конкретные лица – те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их исполняет. В настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины», – говорится в сообщении.

Также на сайте говорится, что СК имеет доказательства причастности к военным преступлениям с 2014 года в Донбассе бывших и нынешних военных чинов Украины.

В информации говорится, что украинская власть и представители военизированных формирований, пренебрегая нормами международных актов и договоров, продолжают уничтожать мирное население, не прекращая постоянные обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик.

В частности, указывается, что почти за «восемь лет жертвой этих массированных обстрелов из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения становится мирное население, которое не участвует в вооруженном конфликте».

«Есть доказательства причастности к военным преступлениям бывших командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко; командующего военно-воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова; командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского; командующего силами специальных операций ВСУ Игоря Лунева; заместителя министра обороны Украины Олега Шевчука; заместителя министра обороны Украины Александра Дубляна; заместителей начальника Генерального штаба МО Украины Сергея Бессараба и Владимира Хижнего; начальника штаба – первого заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ Сергея Наева; командира 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Шпанко; командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Сергея Собко; командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Олега Гончарука; командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова; командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кокорева и командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко. На них также лежит ответственность за гибель людей и разрушения населенных пунктов Донбасса», – говорится в сообщении.

В понедельник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщали, что российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы.

В ответ советник руководителя украинского МВД Антон Геращенко заявил, что сообщения о проникновении на российскую территорию украинских военных и БМП являются ложью.

Со своей стороны ФСБ опубликовала кадры уничтоженных украинских боевых машин пехоты (БМП), которые зашли на российскую территорию для эвакуации диверсантов. На видео запечатлены две горящие БМП.