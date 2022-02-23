Дано объяснение особой жесткости антироссийских заявлений Лондона

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23 февраля, среда | Последнее обновление — 18:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский предложил Раде ввести ЧП на Украине
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Санкции будут накладываться в зависимости от состояния границ: начнутся ли бои с вытеснением ВСУ на границы областей, или российское присутствие ограничится нынешним пространством ДНР и ЛНР.
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Евросоюз и отдельные страны Европы невероятно злы на Россию за признание ДНР и ЛНР. И речь не только о том, что поставлены под сомнения границы Украины. Само это признание – дипломатическое поражение европейцев.
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Военные – обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Дано объяснение особой жесткости антироссийских заявлений Лондона
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«Лондон позиционирует себя, как главного оппонента Москвы, с этим и связана антироссийская активность британских политиков после признания Россией ДНР и ЛНР», – пояснила газете ВЗГЛЯД политолог Кира Годованюк. Ранее министр обороны Британии заявил, что Лондон может «дать под зад» Москве.
«Британия сама взяла на себя роль главного «обличителя российских угроз», а также «хранителя» евроатлантической безопасности, как главный союзник США», – пояснила ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.
Эксперт напомнила, что два года назад Британия включила тезис о «российской угрозе» в свою стратегию национальной безопасности. «Собственно, когда начались обвинения России в скором «вторжении на Украину», Лондон сразу поднял градус выше всех на Западе своими заявлениями о том, что «Москва пожалеет», – подчеркнула собеседница.
Аналитик отметила, что на внутреннюю и внешнюю аудитории и рассчитаны такие заявления в рамках концепции Global Britain. «Лондон хочет выделиться резкостью в отношении России в первую очередь на фоне более сдержанного Евросоюза. К тому же Британия чувствует себя совершенно самостоятельным игроком в Европе», – заметила специалист.
Министр обороны Бен Уоллес ранее заявил, что в Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости.
«Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин... у него не было ни друзей, ни союзников», – сказал Бен Уоллес во время беседы с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере, сообщает «Коммерсант». Министр заявил, что «шотландские гвардейцы дали под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму, мы всегда можем повторить».
Уоллес заявил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство РА.
Глава МИД Британии Лиз Трасс, в свою очередь, сообщила, что правительство страны объявило о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине. «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», – написала Трасс в Twitter.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против России и экономической помощи Украине. Захарова задалась вопросом: «То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму?»
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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Боррель о санкциях против россиян: Больше никакого шопинга в Милане
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Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе, написал в своем Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Сегодня мы единогласно приняли решение жестко ответить на незаконные действия России против Украины. Пакет санкций ЕС ударит по 351 депутату Государственной Думы РФ, проголосовавших за признание так называемых ЛНР и ДНР», – написал он в Twitter.
Также, по его словам, под санкции попали «27 физических и юридических лиц, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Он отметил, что санкции будут распространяться на политический, военный, деловой и медиасекторы.
В заключение Боррель указал, что для попавших под санкции лиц больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Ранее Боррель сообщил, что президент России Владимир Путин не включен в новый санкционный список Евросоюза, решение о котором было принято во вторник в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.
Британия объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Еврокомиссия (ЕК) предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с «нелегальными действиями» в ДНР и ЛНР.
Британия ввела санкции против российского бизнеса
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Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, заявил, выступая в парламенте, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц – Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела», – цитирует его ТАСС.
По словам Джонсона, под британские рестрикции подпадут следующие банки: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Россию призвали «отступить» и отменить решение о признании ДНР и ЛНР
Страны Европы, Турция, Австралия, Канада и Япония, а также ОБСЕ и генсек ООН раскритиковали решение России о признании независимости ДНР и ЛНР. Москве пригрозили санкциями.
Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении пообещали ответить санкциями на действия России. Постоянные представители стран-членов ЕС на внеочередном заседании (COREPER) во вторник, 22 февраля, приступят к подготовке процедуры принятия санкций, сообщила пресс-служба представительства Франции, которая председательствует в настоящее время в ЕС.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил RTL Nieuws, что Евросоюз примет решение о введении пакета санкций «завтра или послезавтра». По его словам, если Россия «сделает хотя бы один шаг в сторону Украины, будет готов массивный пакет санкций». Премьер Нидерландов считает, что признания республик достаточно, чтобы ввести тяжелый пакет санкций, передает РИА «Новости».
При этом Reuters со ссылкой на чиновника ЕС сообщает, что Евросоюз введет санкции не сразу, «поскольку хотел бы увидеть следующие шаги России».
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР и призвал ввести против нее санкции ЕС.
МИД Германии призвал Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР, вернуться на путь дипломатического разрешения конфликта в соответствии с минскими договоренностями.
МИД Чехии заявил, что решение России о признании независимости ЛНР и ДНР является «вопиющим нарушением Устава ООН, Минских соглашений и Будапештского меморандума 1994 года».
Президент Польши Анджей Дуда также требует немедленно ввести санкции.
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, а также председатель и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и Роберто Монтелла осудили решение России, передает ТАСС.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон во вторник объявит о новых санкциях в отношении России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал рассмотреть запрос украинского правительства о дальнейшей военной помощи.
Турция считает неприемлемым решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
Канада осуждает решение России о признании ДНР и ЛНР, считает это нарушением минских соглашений, устава ООН и угрозой безопасности региона, а также намерена ввести санкции против России, которые не будут связаны с подготовленными мерами за якобы возможное «вторжение» на Украину, заявила глава МИД страны Мелани Жоли.
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Правительство Японии, как сообщила крупнейшая газета страны «Иомиури», приступило к согласованию экономических санкций в отношении России.
Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что признание ЛНР и ДНР является нарушением территориальной целостности Украины и минских соглашений. Премьер Австралии Скотт Моррисон назвал «абсурдом» заявления о действиях России по поддержанию мира в Донбассе вооруженными силами России. Премьер Австралии заявил, что пришло время странам ввести «сильные и жесткие санкции» против России. Он призвал Москву «отступить».
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «рассматривает решение Российской Федерации как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН», заявил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.
Напомним, американский президент Джо Байден уже ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что признание Россией их независимости является «угрозой» для США. Во вторник администрация США обещает обнародовать новые меры в ответ на российское признание ДНР и ЛНР.
Глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
Британия пообещала ввести санкции против российского суверенного долга
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Великобритания может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию», сообщили в МИД Британии.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства, Британия также введет санкции против российского финансового сектора и сферы торговли в случае эскалации на Украине.
В распространенном ведомством сообщении говорится, что Лондон намерен ввести санкции и против российских парламентариев, которые голосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Великобритания распространит санкции на тех членов российской Госдумы и Совета Федерации, которые голосовали за признание независимости Донецка и Луганска в рамках грубого нарушения территориального суверенитета Украины», – отмечается в заявлении Форин Офиса.
Также Лондон оставляет за собой право ввести запрет на экспорт высоких технологий в Россию и применить санкции в отношении российского суверенного долга.
«Мы готовы идти дальше, если Россия не отойдет от края [войны]. Мы ограничим возможности российского государства и российских компаний привлекать средства на наших рынках, запретим частично экспорт высоких технологий и сильнее изолируем российские банки от глобальной экономики», – заявили в ведомстве.
Напомним, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Захарова ответила на слова Трасс о санкциях против России
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против России и экономической помощи Украине.
«Цифровая дипломатия западных партнеров в ударе. Лиз Трасс: «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ». То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму», – написала Захарова в Telegram.
По ее словам, все это делается «экономической мощью», которую Британская империя сколотила на многолетних страданиях народов своих колоний. Монархическая демократия в действии».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Ранее Трасс заявила, что Британия намерена остановить продажу суверенных долговых обязательств России в Лондоне из-за возможного введения российских войск в республики Донбасса.
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.
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В Евросоюзе решили ограничить доступ России к финансовому рынку
Главы МИД Евросоюза приняли решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 22 февраля.
«Мы целимся и в возможности доступа российского государства и правительства на наш рынок капитала, ограничивая финансирование их политики за счет ограничения доступа суверенного долга на наш рынок», – приводит слова Борреля РИА «Новости».
В Евросоюзе назвали признание ДНР и ЛНР Россией вопиющим нарушением международного права и минских соглашений, пообещав отреагировать на это.
Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Глава минобороны Британии: Лондон всегда может «дать под зад» Москве
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Министр обороны Бен Уоллес заявил, что в Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости.
«Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин... у него не было ни друзей, ни союзников», – сказал Бен Уоллес во время беседы с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере, сообщает «Коммерсант». Министр заявил, что «шотландские гвардейцы дали под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму, мы всегда можем повторить».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Уоллес заявил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство РА.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс объявила о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине и противодействи России. «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», – написала Трасс в Twitter.
В то же время экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Путина о признании ДНР и ЛНР гениальным. «Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп. По его мнению, Россия планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал экс-президент.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Британия по ошибке внесла адрес Центробанка РФ в список санкций
Британский МИД указал в санкционном списке адресом банка «Россия» адрес Центробанка России, сообщают информационные агентства.
В качестве адреса банка «Россия» в документе значится «ул. Неглинная, 12, Москва», там расположен ЦБ России, передает ТАСС.
Действительным же адресом банка «Россия» является город Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литера А.
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Боррель удалил твит о «шопинге в Милане» и «вечеринках в Сен-Тропе»
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель удалил свой твит о том, что из-за санкций российские парламентарии лишатся «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена». Однако на него уже ответили в МИД России, Совете Федерации и Госдуме.
Боррель удалил свой твит через пару часов после публикации, передает РИА «Новости».
Однако в России на него успели ответить. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что «за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тыс. человек», но Боррель не опубликовал «ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов».
«Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки – то, что волнует по-настоящему», – заявила она, добавив, что «подобное поведение «цивилизованных стран» граничит с потерей человеческого облика». Она также задалась вопросом, нормально ли это, когда еврочиновник радуется из-за того, что бизнес стран-членов ЕС понесет убытки.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил: «Традиционные европейские ценности в изложении Борреля. Приоритеты и устремления еврочиновников понятны».
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев сказал, что нельзя «шопингу в Милане противопоставить жизни людей в ЛНР и ДНР», а если «Боррель это считает равноценным, то он далек от того, что происходит сейчас в геополитике», прошло то время, «когда была тоска по европейским городам».
Шхагошев считает, что Боррель «ставит крест на межпарламентском диалоге между европейскими и российскими парламентариями». «Значит, мы будет продолжать парламентский диалог вне Европы», – добавил депутат.
Напомним, российские парламентарии единогласно ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками. Евросоюз намерен ввести санкции против них. Боррель заявил, что для попавших под санкции лиц больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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В ЕС назвали истерию вокруг Украины «российским кризисом»
Западная военная истерия вокруг Украины – это «российская истерия», которая «создана Россией», написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Это не украинский кризис, это российский кризис, поскольку он был создан Россией. Спасибо что присоединился, Дмитро», – написал он под сообщением, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в части заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, сообщает ТАСС.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил страны Запада в том, что их нагнетание «вторжения России» носит характер «экономической диверсии».
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что историей о якобы готовящемся «вторжении» России власти Украины хотят отвлечь население от существующих в стране проблем.
Британия собралась «причинять боль» России
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Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что правительство страны объявило о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине.
«Великобритания гарантирует кредиты на сумму до 500 млн долларов, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», – написала Трасс в Twitter.
Ранее Трасс заявила, что Британия намерена остановить продажу суверенных долговых обязательств России в Лондоне из-за возможного введения российских войск в республики Донбасса.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против России и экономической помощи Украине. Захарова задалась вопросом: «То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму?»
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.
Главы МИД ЕС приняли санкции против россиян за организацию выборов в Госдуму в Крыму
Министры иностранных дел Евросоюза одобрили санкции в отношении пяти российских граждан за организацию выборов в Госдуму в Крыму, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
«Министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрили замораживание активов и запрет на поездки для пяти россиян, связанных с организацией выборов в Госдуму в Крыму в прошлом году», – цитирует сообщение Bloomberg РИА «Новости».
Собеседник агентства пояснил, что эти меры не связаны с эскалацией на Украине.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В ЕК заявили о заполненности хранилищ газом менее чем на треть
Подземные хранилища газа в Европейском союзе заполнены менее чем на треть от полного объема, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи.
«У нас есть газовые хранилища, поэтому мы не находимся в ситуации, когда в один день у нас не станет газа. Нынешний уровень их заполнения – около 30% от их мощности», – цитирует Макфи РИА «Новости».
Ранее в феврале Газпром заявил, что европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на 17 февраля 2022 года опустели на 95,3% от общего объема закачанного туда летом газа, в ПХГ Европы остается менее 5% запасов.
Германия в понедельник объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал, что после остановки сертификации газ в Европе будет стоить по 2 тыс. евро за 1 тыс. кубометров.
В ЕС пригрозили России «очень быстрым» принятием санкций
Решение Европейского союза по новым санкциям против России может быть принято очень быстро, заявил представитель пресс-службы Европейской комиссии Эрик Мамер.
«Сначала будет политическая дискуссия на уровне министров иностранных дел, после чего может последовать юридическое решение», – заявил Мамер, передает РИА «Новости».
Министры иностранных дел ЕС намерены провести внеочередную встречу во вторник по Украине.
«Это неформальная встреча министров в Париже, они не могут принять решение», – добавили в пресс-службе ЕК.
Пакет (санкций) на столе. Я уверен, что решение будет принято очень быстро», – заключил Мамер.
Ранее комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал первый блок персональных санкций против России после признания ДНР и ЛНР.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
В Британии заявили об остановке продажи долговых обязательств России в Лондоне
Британская сторона намерена остановить продажу суверенных долговых обязательств России в Лондоне из-за возможного введения российских войск в республики Донбасса, заявила глава МИД Британии Элизабет Трасс.
Британия также может расширить санкции против России в случае «полномасштабного вторжения» на Украину, заявила Трасс, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.
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