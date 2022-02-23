Байдену предложили разрешить украинский кризис в три шага

Журналист американского издания The American Conservative, полковник в отставке, бывший советник минобороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор считает, что прекратить украинский кризис можно вызовом посла России в Белый дом и обозначением ему ряда пунктов.

В своей статье он указал, что длительность украинского кризиса зависит от готовности США учитывать мнение других государств. Макгрегор указывает, что команда Байдена может в три счета разрешить возникший конфликт, передает Life.ru.

По мнению журналиста, страны Европы, особенно Германия, были бы рады, если бы президент США проявил подобными действиями политическую гибкость, но пока этого не случилось и Запад остается в некомфортном положении.

«Продолжать диалог глухих, в котором американские представители игнорируют вопрос членства Украины в НАТО, бессмысленно. Вместо этого президент должен вызвать российского посла и предложить три пункта», – пишет журналист.

Первым шагом он назвал проведение «красной линии» по реке Днепр, за которую «не должны заступать российские войска».

Вторым шагом будет согласие США и их союзников на условия нейтралитета Украины в текущей конфигурации, а также признание Белым домом того факта, что конструкция украинского государства в ее нынешнем виде неисторична и проблематична.

Третий пункт – переговоры с Москвой и ограничение присутствия в Восточной Европе сил НАТО.

Макгрегор пишет, что США и их союзники также «должны работать с Москвой над заключением нового соглашения, ограничивающего численность Сухопутных войск, Военно-воздушных и Военно-морских сил США, которым разрешено действовать в Восточной Европе».

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