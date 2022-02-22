Лавров: Киев перестал представлять весь украинский народ с 2014 года

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22 февраля, вторник | Последнее обновление — 14:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД разъяснил, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
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Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства.
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Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей?
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Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек, говорю: я поддерживаю президента.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Лавров: Киев перестал представлять весь украинский народ с 2014 года
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Режим в Киеве не может представлять весь народ Украины после государственного переворота, произошедшего в 2014 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Я думаю, что никто не может утверждать, что украинский режим, начиная с государственного переворота 2014 году, представляет весь народ, проживающий на территории украинского государства», – сказал глава МИД России в эфире «России 24».
По его словам, антиконституционный шаг, который «начал трагические страницы в украинской истории», отвергли многие регионы. Он подчеркнул, что произошедшее в Крыму и на востоке Украины показывает, насколько отвергнуто нынешнее правительство, нынешний режим.
Лавров заявил, что Киев и в грош не ставит европейских коллег и не собирается выполнять минские соглашения.
«Все эти семь лет мы буквально ежедневно привлекали внимание наших европейских коллег к тому, что Киев опять их в грош не ставит, опять ничего не делает, более того – публично заявляет, что не будет выполнять Минские договоренности», – сказал он.
Ранее Лавров заявил, что реакция Запада на признание Россией ДНР и ЛНР стала ожидаемой, поскольку Запад привык обвинять во всем Москву.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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Появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс
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В Сети публикуют сообщения о том, что российские войска начали прибывать в Донбасс. Опубликованы видео, на которых, как заявляется, российские силы входят в Донецк.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, «две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики».
Украинское информационное агентство «ОстроВ» со ссылкой на соцсети пишет, что в Донбасс «входят первые подразделения российской армии».
Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков также заявил в Facebook, что «несколько минут назад регулярные части РФ открыто вторглись на территорию Украины».
В соцсетях публикуют видео «прибытия первых подразделений ВС России в Донецк».
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@A_Yuzhakov пишет, что «прислали еще видео из Ханженково, Макеевка», «на улицах слышна бронетехника» (газета ВЗГЛЯД не может опубликовать видео из-за присутствия ненормативной лексики). Поступает информация, что «в республику, а именно в город Донецк, въезжает бронетранспортеры и автобусы с военными».
Telegram-канал «Типичный Донецк» сообщает, что «первые подразделения российских военных уже сейчас заходят в ДНР и ЛНР».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Военные уничтожили две БМП украинских диверсантов в Ростовской области
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Российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, сообщает Южный военный округ.
Как сообщает ТАСС, подразделения ЮВО и пограничники ФСБ России предотвратили нарушения госграницы России диверсионно-разведывательной группы с Украины в Ростовской области.
По сообщениям ЮВО, пять нарушителей границы России диверсионно-разведывательной группы уничтожены.
Для экстренной эвакуации украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России вошли две боевые машины пехоты ВСУ.
«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских Вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены.
Военные России и пограничники ФСБ в ходе попытки нарушения российской госграницы не пострадали.
Ранее запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание уничтожено.
До этого в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
В Совфеде пояснили, в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР
Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены, сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Как заявил Климов, «речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах». По его словам, «все остальное находится за рамками юридических действий», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Климов сообщил, что договоры с ЛНР и ДНР в Совфеде собираются ратифицировать во вторник: «Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он подписал соответствующие документы. Госдума обещала максимально оперативно начать их ратификацию.
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ФСБ показала кадры уничтоженных украинских БМП
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ФСБ опубликовала кадры уничтоженных украинских боевых машин пехоты (БМП), которые зашли на российскую территорию для эвакуации диверсантов.
На видео запечатлены две горящие БМП, которые утром в понедельник пересекли российско-украинскую границу для помощи диверсантам, говорится на сайте ФСБ.
«О нарушении российско-украинской границы... 21 февраля около 06.00 пограничным нарядом Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области совместно с подразделениями прикрытия границы Южного военного округа обнаружена неизвестная группа на двух боевых машинах пехоты, нарушившая границу из Украины в Российскую Федерацию. Группа остановлена и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена», – говорится в сообщении.
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщали, что российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы.
Советник руководителя украинского МВД Антон Геращенко заявил, что сообщения о проникновении на российскую территорию украинских военных и БМП являются ложью.
Зеленский заявил, что Украина «никому и ничего не должна»
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Украина никому и ничего не должна, никому и ничего не отдаст, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации, комментируя признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
«Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Киев «однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности» Украины. Он сказал, что «вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России». «За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия России», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский считает, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР «может означать односторонний выход России из минских соглашений и игнорирование решений в рамках «Нормандии». По его словам, «это подрывает мирные усилия и рушит существующие переговорные форматы». «Сегодняшним и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года», – сказал он.
«Я инициировал проведение Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Рада».
Он сообщил, что Киев также инициировал экстренное заседание саммита «нормандской четверки». Киев ждет от партнеров «четких и действенных шагов поддержки». «Очень важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать Россию словами», – заявил президент Украины.
Президент Украины также заявил, что «в соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
«А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», – предупредил президент России.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Путин заявил о готовности России показать Украине «настоящую декоммунизацию»
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Россия «готова показать» Киеву, что значит для Украины «настоящая декоммунизация», заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что на Украине «благодарные потомки посносили памятники Ленину», назвав этот «декоммунизацией». При том, что «современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской, коммунистической Россией», указал президент России в своем телеобращении в связи с ситуацией на юго-востоке Украины. «Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий» – заявил Путин.
«Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
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Небензя подчеркнул обязанность Киева выполнить Минские соглашения
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Украинская сторона по-прежнему обязана выполнить Минские соглашения, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, осудив Запад за то, что тот накачивает Украину вооружениями.
На заседании СБ ООН Небензя заявил, что «Минские соглашения, часть положений которых должна была быть выполнена еще в 2015 году, давно уже открыто саботировались Украиной при покровительстве наших западных коллег». «И сейчас мы видим, что многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы. Но это не так», – приводит его слова ТАСС.
Небензя подчеркнул, что «раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями». На Украину «направляли инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса». В результате «надувшийся общими стараниями Запада и Украины пузырь не мог не лопнуть» – «резко возросла интенсивность украинских обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР», передает РИА «Новости».
Западу необходимо сдержать милитаристские планы Киева, обстрелы территории ДНР и ЛНР в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия, заявил Небензя.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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Погребинский указал на угрозу нового «майдана» для Зеленского
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«После признания Россией ДНР и ЛНР США могут посчитать Зеленского бесполезным. Это создаст угрозу его безопасности, а Украину приведет к новому «майдану», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.
«Так называемая украинская «партия войны» уже начала критиковать Зеленского за провал с Донбассом. Они могут попытаться воспользоваться ситуацией и организовать новый «майдан» с целью смещения его с поста президента», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Так что Зеленскому сейчас не до ЛДНР, он будет связываться с американским посольством и просить поддержки, отметил эксперт. «По идее США должны его защитить, они его поддерживали ранее, и сейчас в какой-то степени несут ответственность за него», – сказал аналитик.
С другой стороны, все помнят, что Вашингтон весьма специфически относится к своим «аборигенам», добавил собеседник. «США не впервой «кидать» своих людей на местах, как было, например, в Афганистане. Так что Зеленского американские кураторы вполне могут посчитать уже ненужным, и тогда я ему не завидую», – сказал политолог.
По его словам, Зеленский сейчас – впервые в политической карьере – всерьез задумался, а стоило ли сюда идти? «Украинский лидер запуган. Он не знает, что делать и как защитить себя и семью», – подчеркнул Погребинский.
Эксперт добавил, что в последнем разговоре Байден сказал Зеленскому решать вопрос с Донбассом только дипломатическим путем – отсюда и почти полное отсутствие реакции Киева на признание Москвой ДНР и ЛНР. «У нынешнего президента Украины нет никаких дипломатических инструментов для этого», – сказал аналитик.
Собеседник также напомнил про слова Байдена о «маленьком вторжении России на Украину». «Байден предупреждал: будет маленькое вторжение – введем легкие санкции, а масштабное вторжение повлечет серьезные рестрикции. Нынешняя реакция Киева и Запада на признание независимости ЛДНР очень похожа на подтверждение тех его слов», – резюмировал Погребинский.
Владимир Путин вечером в понедельник выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Кроме того, Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект был направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.
В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Киев никому ничего не отдаст. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал президент Украины в видеообращении к нации.
В свою очередь Байден ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик. Стандартная для таких документов формулировка включена в указ о первых санкциях в связи с действиями России и расширении режима чрезвычайной ситуации, который был введен в связи конфликтом на Украине еще в 2014 году, передает РИА «Новости».
Байден расширил «действие режима чрезвычайной ситуации». Он «пришел к заключению», что признание Россией ДНР и ЛНР, которые Вашингтон считает «регионами Украины», «противоречит обязательствам России в рамках минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины».
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону принимаемые США меры в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. В частности, Блинкен в ходе разговора «подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США».
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Шойгу назвал численность украинских войск у границ Луганской и Донецкой областей
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности, который проводит президент России Владимир Путин, сообщил, что 59,3 тыс. военнослужащих сосредоточены Украиной у границ Луганской и Донецкой областей.
По его словам, Украина концентрирует тяжелую технику, включая танки, на границе с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, сообщает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. По его словам, «цель совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики».
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
США обсудили с Украиной возможный отъезд Зеленского из Киева
Администрация президента США Джо Байдена обсуждала с украинским правительством возможный отъезд президента Украины Владимира Зеленского из Киева в случае эскалации, сообщает NBC News.
«Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения», – передает сообщение журналиста NBC News Ричарда Энджела РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проводит встречу с членами своей команды по национальной безопасности.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война на Украине может иметь «разрушительные последствия» для украинцев.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если не начнется «вторжения» России на Украину.
В пятницу стало известно, что Вашингтон рассматривает обострение в Донбассе как предлог для операции России против Украины, а сообщения о взрывах и эвакуацию жителей прикрытием попытки эскалации ситуации.
Зеленский потребовал полной остановки «Северного потока – 2»
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Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, он потребовал от Запада «полной остановки» «Северного потока – 2».
«Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкции за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – сказал Зеленский на брифинге после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
«Мне пришел запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после нашей пресс-конференции сейчас буду работать над этим вопросом и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны РФ», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский заявил, что действия Москвы – это «юридическая агрессия, которая дает твердый фундамент для эскалации со стороны России».
По словам Зеленского, он верит, что войны с Россией не будет и не будет широкой эскалации, в противном случае будет введено военное положение.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник на неформальной экстренной встрече глав МИД, однако это пока не полный ответ ЕС на решение Кремля о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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СМИ: Полиция Украины окружила дом Медведчука
Сотрудники Национальной полиции Украины окружили дом главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и обыскивают машины, сообщила «Украинская правда».
«Возле дома дежурят около тридцати полицейских и лиц охраны. Полицейские обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчука улице», – передает ТАСС.
Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что историей о якобы готовящемся «вторжении» России власти Украины хотят отвлечь население от существующих в стране проблем.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело против двух ключевых фигур в оппозиции – депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В СБУ посчитали их телефонный разговор «изменой родине», и разумеется – с Россией. Они подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
В российских городах после признания Донбасса стали запускать фейерверки
После обращения Владимира Путина, в котором он объявил о признании ЛНР и ДНР, граждане на улицах российских городов и сел начали запускать фейерверки, сообщают очевидцы.
О признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик заявил Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером. Президент подписал соответствующие документы.
Президент России Владимир Путин ранее в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
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США принялись перевозить персонал посольства с Украины в Польшу
Персонал американского посольства на Украине перевозят в Польшу по соображениям безопасности, сообщили источники.
Источники Bloomberg заявили, что сотрудники посольства «могут вернуться обратно, если российское вторжение не произойдет». В Госдепе и Совете по нацбезопасности США отказались комментировать эту информацию, передает ТАСС.
Напомним, посольство США на Украине уже переехало из Киева во Львов. Мера была названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения.
Вучич заявил о поддержке России большинством жителей Сербии
Решение России признать независимость ДНР и ЛНР нарушит мировую архитектуру безопасности, заявил президент Сербии Александр Вучич. При этом, по его словам, что бы ни произошло, 85% сербов будут на стороне России.
«Я, конечно, обеспокоен, наша позиция нелегка…, это приводит Сербию в ситуацию с многочисленными вызовами – политическими, в сфере безопасности и экономическими», – сказал он, добавив, что «политическое давление на Сербию после решения президента Путина различными путями станет намного больше, чем когда бы то ни было».
Как заявил Вучич, то, что он «в последние три дня пережил, подтверждает» эти слова. Он напомнил, что «уже 10 лет у власти и прошел через много всего и разные виды давления». Вучич заявил, что решение Москвы «разрушает нынешнюю архитектуру безопасности всего мира, как кто себя будет вести, никто не может больше сказать», передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.
Он рассказал, какие реакции ждет с Запада: «Их реакции идентичные, сообщения в Twitter одинаковые и у (главы дипломатии ЕС Жозепа) Борреля, и у (председателя ЕК) Урсулы (фон дер Ляйен), и (председателя Европейского совета Шарля) Мишеля, они хотят показать унисон и единство в своих заявлениях». Как пояснил Вучич, «это указывает на тяжесть позиции» его страны.
Он заявил: «Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда высказывала поддержку целостности Украины, а с третьей стороны – у вас всегда есть 85% нации, которые, что и как бы ни произошло, будут на стороне России, и это данность, с которой как президент имею дело». Он отметил, что в сербских СМИ это отношение 80% на 20% «за» и «против» России.
Вучич отдал приказ о повышенной готовности армии, спецназа и полиции в связи с развитием событий на востоке Европы, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он подписал соответствующие документы. Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены, сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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