США собрались отправлять дипломатов на Украине ночевать в Польшу

На ночь американские дипломаты, которые работают на Украине, будут отправляться в Польшу, а затем возвращаться на Украину, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В сообщении говорится, что Госдеп «вновь принимает меры для обеспечения безопасности американских граждан, в том числе своих сотрудников». Так, «по соображениям безопасности персонал» Госдепа, который находится на Украине, «будет проводить ночь в Польше».

При этом «сотрудники будут регулярно возвращаться, чтобы продолжать свою дипломатическую работу на Украине и предоставлять неотложные консульские услуги», а также «поддерживать украинский народ и украинское правительство», передает ТАСС.