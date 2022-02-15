Бегство американцев во Львов даст вздохнуть Киеву

Посольство США на Украине переехало из Киева во Львов. Мера названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения. Эксперты прогнозируют: хозяин уехал – и слуги за ним. «Шпрехен-фюреров» и прочих украинских националистов в Киеве и на востоке страны станет заметно меньше. К чему готовится мать городов русских?

В понедельник президент Владимир Зеленский прокомментировал отъезд американских дипломатов из Киева на Западную Украину. Причем главу государства задел даже сам по себе термин «Западная Украина», прозвучавший в вопросе журналистов по этому поводу. «Большая ошибка, что некоторые посольства переезжают на Западную Украину. Нет Западной Украины, есть Украина, она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-то произойдет – оно будет везде», – сказал президент. По мнению Зеленского, «нельзя быть от эскалации и от проблем» в пяти-шести часах езды на автомобиле.

Накануне представитель Госдепа рассказал изданию «Европейская правда», что дипломаты США, включая посла Кристину Квин, в срочном порядке уезжают во Львов. «Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только позволит ситуация безопасности», – пообещал он. Вечером того же дня источники американского телеканала CBS News сообщили, что Белый дом «готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24-48 часов».

Позже стало известно, что Госдеп велел уничтожить в диппредставительстве сетевое оборудование и компьютеры, демонтировать телефонную систему миссии. Wall Street Journal со ссылкой на источники из США пишет, что эти меры сделают здание посольства непригодным для функционирования в качестве дипмиссии.

Примеру Вашингтона до этого последовала Канада, закрыв посольство в Киеве и открыв временную миссию во Львове. То же самое сделала и Австралия. В отличие от других англо-саксов, британцы хоть и переводят большую часть посольства во Львов, но диппредставительство в Киеве сохраняют. Германия тоже заявила, что ее посольство продолжит работу, правда, в сокращенном составе, а вот генконсульство ФРГ из Днепра на время перенесут во Львов. Япония тоже решила свернуть миссию в Киеве, взамен открыв «временный офис связи» во Львове.

Руководитель киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев не удивлен тем, что американские и другие западные дипломаты предпочли именно Львов – столицу Галичины.

«Это лишний раз показывает, что Галичина нужна Вашингтону как последний оплот, на который наши западные партнеры еще могут сделать ставку,

– пояснил политолог. – Кроме того, то, что в последние годы на Украине было оформлено как государственная идеология, все это принесено из Галичины». По мнению эксперта, если допустить, что пребывание посольства США в Галичине затянется и возникнет гипотетический отток украинских чиновников из Киева, то это постепенно приведет к переменам в настроениях жителей столицы. «Киевляне станут более критично оценивать политику, которую власти проводили последние лет восемь. Это ясно уже по тому, каким ударом стали события последних месяцев по «евроинтеграционному» мифу о том, что «НАТО нам поможет», – считает Золотарев.

Что касается лично президента Владимира Зеленского, то возможная эвакуация во Львов поставит его в неудобное положение. По мнению политолога, теряя поддержку ядерного электората на востоке и в центре страны, Зеленский наверняка попытается найти себе опору в лице жителей Галичины – тех, кто на выборах 2019 года в основном голосовал против него. «Но стремление понравиться тем, для кого ты чужой, ведет лишь к тому, что ты не станешь для них своим, зато потеряешь прежних сторонников», – напоминает эксперт.

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«Любой украинский президент, избравшийся при поддержке, скажем так, «левого берега», то есть востока, впоследствии политически переплывает на «правый», то есть на западную часть. В 1994 году сложно было найти более пророссийского политика, чем второй президент Леонид Кучма. Но потом он изменил курс и даже написал книгу о том, «почему Украина – не Россия». С Зеленским происходит та же перемена: он все больше ассоциируется с украинскими националистами – в большей степени, чем можно было ожидать», – посетовал Золотарев.

«Это не только поддержка нынешнего военного психоза, милитаристской истерии, но и своеобразный способ обрисовать контуры будущей Украины, – так расценил бегство дипломатов киевский политолог Владимир Скачко, живущий теперь в Москве. – Тем самым американцы дают понять, что для них настоящая Украина – на западе. Там, дескать, ее основа, естество. Это там люди пишут «сало» с большой буквы, а «Москва» – с маленькой, а здесь, на востоке – некая «недоношенная» Украина, подверженная российскому влиянию».

При таком развитии событий Киев постепенно вернется к своим изначальным отношениям с Москвой, предполагает эксперт.

«Между Киевом и Москвой всегда было некое соперничество, начиная с футбола и заканчивая культурными «сшибками». Но Москва всегда выигрывала, потому что была «шире» и принимала тех, кого отторгала примитивная «вышиваночная», сельско-ориентированная культура. Приведу в пример актера Олега Борисова, режиссеров Владимира Бортко и Романа Виктюка, которые не прижились на Украине, потому что были слишком свободны – им были узки национальные рамки», – отметил он.

«Но Киев никогда не был русофобским городом. Ненавидеть до зубовного скрежета Москву, как сейчас? Такого никогда не было. Например, я всегда был фанатом киевского «Динамо». Понятно же, как я относился к московскому «Спартаку» или ЦСКА? Конечно, мы с ссорились с фанатами, приезжавшими из Москвы. Но наши ссоры выглядели так: столкнулись, подрались, потом отдышались, сели вместе, попили пива, спели русские и украинские студенческие песни, – и пошли провожать друзей на вокзал. Мир, дружба, любовь и жвачка. А сейчас ненависть культивируется властями и закладывается в основу наших отношений», – возмущается Скачко.

По мнению эксперта, если американцы надолго застрянут во Львове, этот город неизбежно превратится в новую неформальную столицу, туда переместятся украинские госструктуры. «Будет обычный утилитарный подход: хозяин уехал – и слуги за ним потянулись», – сказал эксперт. При этом неизменное идеологическое влияние Галичины на общеукраинскую политику, как ни странно, даже ослабнет, полагает эксперт.

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«Все эти «шпрехен-фюреры» вернутся на свою родную Западную Украину и забьются в свои схроны. Это разные доморощенные контролеры, которые кошмарят говорящих по-русски водителей в Киеве, бросаются мелочью в продавцов, преследуют учителей, которые на переменах общаются друг с другом по-русски... Всей этой нечисти, всего этого националистического сброда, и в Киеве и в целом на востоке сразу станет меньше. И Восточной Украине, в том числе и Донбассу, после такого массового отъезда задышится легче», – сказал Скачко.

Кроме того, по мнению экспертов, во Львове западные дипломаты будут чувствовать себя в безопасности лишь из-за того, что рядом расположена граница с Польшей и НАТО. В случае необходимости, дипломаты смогут довольно быстро и просто покинуть территорию Украины, а не стоять в киевских пробках на пути к аэропортам Борисполь или Жуляны.

«Но в целом перенос посольства – это уникальный случай. Даже в Ливии, когда операция Запада привела к свержению Муаммара Каддафи, посольство не переносили в другое место. А в данной ситуации все весьма странно – убедительных данных относительно российского «вторжения» нет, но действия, которые предпринимают США, Британия и ряд других государств, характерны скорее для первых дней или даже недель уже разгоревшегося военного конфликта», – отметил глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

«Все выглядит так, как будто бы российские войска уже стоят под Киевом в районе Дарницы или Троещины на левом берегу Днепра. На этом фоне у многих жителей страны возникает вопрос – не готовят ли Украину таким образом к сдаче или разделу? Появляются мысли о заговоре Запада за спиной Украины. Эти вопросы задаются уже не первый день, но США и другие страны вместо ответа создают все новые поводы для паники», – пояснил эксперт.

«На самом деле вопрос даже не в том, считают американцы Киев подлинной столицей страны или нет, а в том, считают ли они Украину подлинным государством, – уверен политолог. – Не так важно, где размещать столицу или представительство. Это как раз больше вопрос некого символизма, потому что Киев считается матерью городов русских».

По словам Бондаренко, после сообщений о переносе посольства США во Львов Украина столкнулась с серьезными экономическими последствиями. «Произошел существенный отток инвесторов и капиталов, соответственно, сильно снизилась экономическая привлекательность страны. Сюда же относятся нестабильность и усиливающаяся инфляция национальной валюты. Все это сопровождает действия американцев, – указал собеседник. – К сожалению, США выбрали нашу страну для проведения своих геополитических экспериментов».

По мнению политолога, за Соединенными Штатами, скорее всего, последуют и другие страны Запада. Так, например, Британия уже перевела часть сотрудников посольства на Украине из Киева во Львов, однако оставила диппредставительство в Киеве. «Это обостряет ситуацию и внутри Украины – некоторые переезжают из Киева во Львов. И это понятно: если людей каждый день пугать катаклизмами и апокалипсисом, то какая-то часть граждан в это поверит», – объяснил эксперт.

Кроме того, Бондаренко обратил внимание на масштабы здания посольства США в Киеве, пояснив, что «эвакуировать посольство за пару дней невозможно». «Скорее всего, этот процесс начался намного раньше – минимум месяц назад. А сейчас мы видим только самую заметную часть этого действа», – заключил собеседник.

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