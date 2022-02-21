В Белоруссии разъяснили возвращение российских военных в пункты дислокации

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что подразделения ВС России вернутся в места постоянной дислокации, когда в этом появится объективная необходимость.

«Подразделения Вооруженных Сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость, и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело», – передает РИА «Новости» слова Гулевича на брифинге с военными атташе, приуроченному ко Дню защитника отечества. Его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии.

Он отметил, что в немалой степени это будет зависеть и от западных коллег, силы и средства, которых были размещены в Восточноевропейском регионе, в том числе вблизи границы Белоруссии.

«Политика по расширению НАТО на Восток расценивается нами как агрессивная и ничем не обоснованная. Она не обеспечивает стабильность в Восточноевропейском регионе, а наоборот, повышает вероятность вооруженного конфликта. Происходит эскалация напряженности. И не с территории Беларуси», – сказал Гулевич.

По его словам, все это привело к необходимости провести «комплекс мер по сдерживанию от подобных агрессивных проявлений и угрозы применения силы в отношении Республики Беларусь и Союзного государства в целом».

Ранее президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение продолжить проверку сил реагирования из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.