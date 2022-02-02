Песков ответил на просьбу оценить слова депутата Делимханова о преследовании Янгулбаевых

Давать оценку словам депутата от Чеченской Республики Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева должны в комитете по этике Госдумы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Давать оценку действиям депутатов – это не наша функция. Это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой. Если я не ошибаюсь, определенные оценки от представителей этого комитета были даны. Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы», – передает его слова ТАСС.

При этом Песков пообещал, что в течение дня Владимиру Путину будет доложено об обращении редакции «Эхо Москвы» с просьбой вмешаться в ситуацию с угрозами главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).

«Да, мы обратили внимание на это, мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. Это обращение сегодня будет доложено главе государства», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил также, что встречи Путина с Кадыровым не планируется. «Мне неизвестно об этом, в планах нет», – поясни он.

Ранее ряд СМИ перевели сказанные на чеченском слова депутата Делимханова в Instagram, который, согласно этим публикациям, заявил о «кровной мести» по отношению членам семьи Янгулбаевых, пообещав им «преследование».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Кадыров со своей стороны позже заявил, что полицейские действовали в рамках законодательства.

Сына федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Ибрагима объявили в федеральный розыск следователи в Чечне за публичные призывы к терроризму, в региональном УМВД сообщили, что Ибрагим арестован заочно.

«Новая газета» подала заявление в СК России на главу Чечни Рамзана Кадырова, который ранее назвал журналистку издания Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина террористами. Заявления Кадырова прозвучали в контексте бегства из России бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах», – написал Кадыров.