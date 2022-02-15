Франция и Германия выступили против признания Россией ДНР и ЛНР

Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан выразил мнение, что признание Донецкой и Луганской народных республик Россией стало бы посягательством на суверенитет Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы политической катастрофой и нарушением Минских соглашений.

«Это была бы неприемлемая ситуация, форма агрессии без оружия и разрушением без применения оружия единства и территориальной целостности Украины. Это стало бы посягательством на суверенитет Украины», – приводит мнение главы МИД Франции ТАСС.

Об этом Жан Ив Ле Дриан заявил в ходе выступления на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания республики.

В свою очередь канцлер Германии после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что «если бы резолюция, которую сегодня принял парламент [РФ], стала бы реальностью, то это было бы нарушением минских договоренностей». По его мнению, «это означало бы прекращение [переговорного] процесса, это было бы политической катастрофой», – сказал Шольц. Трансляцию вел телеканал «Феникс».

Ранее во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.

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