Политолог: Лаврову удалось снизить нагнетаемую Вашингтоном напряженность вокруг диалога по безопасности

«Заявления Лаврова о диалоге по безопасности показывают смысловое единство российской позиции, контрастирующее с невнятными тезисами Запада», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее глава МИД РФ заявил о возможности договориться с США и НАТО по вопросу гарантий безопасности.

«В заявлениях Лаврова очень важен момент, когда они были сделаны – после сообщений о том, что Москва завершает подготовку ответа США и НАТО по дискурсу о гарантиях безопасности и примерно за сутки до «нападения» России на Украину», – заметил политолог Марат Баширов.

По его словам, российские власти превзошли Запад в «тайминге» своих действий и заявлений, чем снизили нагнетаемую Вашингтоном напряженность вокруг диалога по безопасности. «Заметьте, даже рубль отреагировал резким ростом по отношению к доллару после заявлений главы российского внешнеполитического ведомства. Это сигнализирует об улучшении общего фона диалога с Западом», – отметил эксперт.

Аналитик добавил, что намеченная на вторник встреча президента России Путина и канцлера ФРГ Шольца станет одним из маркеров того, насколько Запад воспринял слова Лаврова о том, что возможности договориться друг с другом по-прежнему существуют, что они «далеко не исчерпаны», и что Москва готова и хочет продолжать и наращивать эти возможности.

Собеседник также указал на фундаментальность и неразрывность принципа неделимости безопасности и права другого государства выбирать союзы, о чем говорил глава МИД России.

«Приближение НАТО к российским границам посредством реализации права суверенных государств выбирать членство в различных союзах как раз и показывает недопустимость повышения альянсом своей безопасности за счет снижения безопасности других стран, в данном случае – России», – констатировал Баширов.

Шансы договориться с Западом по вопросу гарантий безопасности есть всегда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.

«Мы уже не раз сказали – и вы говорили, и другие представители РФ, – что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИДа, должен сказать, что шанс есть всегда», – передает его слова РИА «Новости».

Путин уточнил, готов ли проект ответа России на предложения Вашингтона и Брюсселя. «Проект сформулирован на десяти страницах», – приводит заявление Лаврова ТАСС. Дипломат также отметил, что принцип неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад.

«Я направил специальное послание всем нашим западным коллегам, привлекая их внимание к тому, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, правда, заверяя, в скобках, что пока до этого дело не дошло, это еще не скоро состоится, но мы все знаем, как такие заверения работают», – сказал министр.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил проект МИДа по ответу Москвы по гарантиям безопасности. «Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», – сказал Песков.

Российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов, подготовка документа находится на завершающем этапе, подтвердила в эфире «Соловьев Live» официальный представитель МИД Мария Захарова.

В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы.

В свою очередь Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.

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