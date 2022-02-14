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Министр обороны Украины не увидел оснований для введения военного положения
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Нет никаких оснований для введения на Украине правового режима военного положения, заявил глава минобороны страны Алексей Резников.
Резников подчеркнул, что такой шаг не может быть предпринят «только ради того, чтобы урегулировать или нормировать медийную атмосферу и пространство». Он выразил уверенность, что страна «переживет этот кризис», который «в первую очередь, действительно, носит информационный характер». Как подчеркнул министр, «военное положение вводится, если наступает непосредственно агрессия в качестве уже вторжения». Резников надеется, что «вторжения не произойдет, и потому все будет хорошо», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.
Он заявил, что в данный момент нет необходимости «собирать чемодан и куда-то ехать». Министр обороны не верит в сценарий атаки на Киев, так как она «возможна только с севера», из Белоруссии, с которой у Украины «1 тыс. километров границы», причем около 750 км – «это болота, чащи, очень сложный рельеф». По его словам, «не в каждом месте в принципе легко пересечь эту границу, и они находятся не над Киевом, а ближе к польской границе». Он назвал такой «апокалиптический сценарий» глупостью, передает РИА «Новости».
Напомним, США своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали на Украине панику. В результате с Украины вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения с Украиной, украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.
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Стало известно о бегстве олигархов и депутатов с Украины
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Украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают Украину чартерными рейсами, сообщают СМИ.
Как пишет «Украинская правда», в воскресенье из Киева «вылетело около 20 чартеров и частных самолетов». Отмечается, что «такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений». В частности, речь идет о «бортах Рината Ахметова и Бориса Колесникова». Однако сам Колесников заявил, что остается в Киеве и не планирует покидать город, а «самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание». Также в материале говорится, что «один из бортов Ахметова вылетел с Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих».
«Украинская правда» пишет, что «частный борт на 50 человек» заказал «депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович». Издание со ссылкой на «двух людей, которым предлагали выехать», заявило, что «этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича».
Сообщается, что «бизнесмен, нардеп Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев – Мюнхен», в «тот же день выехал за границу Александр Ярославский», 13 февраля с Украины «вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий».
В пресс-службе Ставницера заявили, что он «улетел в командировку и на днях вернется» на Украину, в пресс-службе Хмельницкого сказали, что тот «улетел с командой на обучение и должен вернуться» на Украину 20 февраля, причем «тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого остаются» на Украине.
«Страна.ua» также пишет, что «большинство крупных бизнесменов покинули страну». Так, «в последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы офиса президента Кириллу Тимошенко)». Кроме того, «за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук». «После ДТП, в котором под Харьковом погиб человек, улетел в Лондон харьковский бизнесмен Александр Ярославский», – сообщает издание.
При этом «остался в стране Коломойский, который как раз в воскресенье отпраздновал свой день рождения», но «только потому, что не может никуда уехать – против него расследуются в США уголовные дела». По данным издания, «активно вывозят с Украины свои семьи и представители власти», а «некоторые депутаты от «Слуги народа», несмотря на приказ фракции быть в Киеве, уже находятся за границей и возвращаться в страну не намерены».
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Частные перевозчики рассказали о пропуске россиян через границу Украины
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«Киев усилил меры по проверке всех въезжающих граждан России, но тотального запрета на въезд для них нет», – рассказал газете ВЗГЛЯД один из перевозчиков через КПП Гоптовка – Нехотеевка. Ранее в Верховной раде сообщили о запрете на въезд россиян на Украину.
«Украина ввела более тщательную проверку данных всех въезжающих россиян после того, как в заявлениях политиков и в СМИ стала разгораться истерия о «скором нападении страны-агрессора», – рассказал представитель одной из компаний.
По его словам, пограничники проверяют все документы, а в случае необходимости проводят краткую беседу с въезжающим. «Если есть какие-то подозрения – то могут и отказать во въезде. Поэтому мы советуем всем гражданам РФ брать с собой как можно больше документов, подтверждающих свою «чистоту», – пояснил предприниматель.
В другой компании газете ВЗГЛЯД рассказали, что украинские пограничники пускают только тех россиян, у кого есть украинский вид на жительство, а также по извещению о том, что на территории Украины умер их родственник.
«Для других россиян Украина закрыла въезд с 12 февраля. Украинские пограничники ссылаются на некое распоряжение властей, но не говорят, чье именно, и копию этого документа не показывают», – сказал он.
Собеседник добавил, что в качестве обоснования запрета на пропуск пограничники выдают россиянам бумагу о том, что они якобы финансово несостоятельны для въезда на Украину.
Ранее о том, что россиян перестали пропускать на Украину, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. «Страна.ua» уточнила, что исключение делают лишь для тех, у кого на руках есть справка о смерти близких родственников.
Сообщения об ограничениях также появились в группах в соцсетях, посвященных перевозкам через российско-украинскую границу. В комментариях 12 февраля люди стали писать, что стоят на границе, где после 20:00 ввели ограничения на въезд россиян на Украину.
Вскоре пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Андрей Демченко заявил, что информация о запрете на въезд на Украину граждан России является слухами.
«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», – сказал он украинскому изданию «Телеграф».
При этом Демченко подтвердил, что десятки иностранных граждан получают отказ на въезд в страну по разным причинам. Иногда среди приезжающих есть и россияне, которым надо выполнять условия для въезда в страну в общем порядке.
Госпогранслужба Украины сообщила, что около 7 тыс. россиян не пропустили на территорию Украины в 2021 году, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.
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Погребинский оценил историю с возможным отказом Киева от планов членства в НАТО
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«Вероятно, это было личное мнение посла. Но после того, как на него накинулись представители офиса Зеленского, ему пришлось отказаться от своих слов», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ Киева от планов вступить в НАТО.
«Серьезно этот вопрос может обсуждаться украинскими элитами только в случае, если американцы дадут на это отмашку. Например, если они вызовут лидеров фракций к себе, чтоб собрать 300 голосов, пригрозят политикам типа Порошенко и Авакова санкциями – тогда Украина могла бы отказаться от членства в НАТО, внеся правки в конституцию. В ином случае это невозможно», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Я изначально засомневался в том, что посол Украины в Лондоне именно так сформулировал свой ответ. С другой стороны, я знаю этого человека и ответить именно так было объективно разумно. Думаю, что это было его личное мнение, – полагает эксперт. – Но поскольку на него сразу наехала свора украинских чиновников, он сразу же отказался от своих слов».
«А реакция Британии на это заявление свидетельствует о некотором движении к какому-то договору между Москвой и англосаксами. Вероятно, речь пойдет о каком-то компромиссе, но сейчас пока неясно, в чем именно стороны будут готовы уступить друг другу», – заключил Погребинский.
В понедельник посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью радио Би-би-си заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.
«Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому», – ответил Пристайко на вопрос, может ли Украина отказаться от вступления в НАТО ради мира в Европе, передает ТАСС.
На просьбу корреспондента уточнить свое замечание о НАТО, чтобы это не стало «ошибкой перевода», Пристайко подтвердил, что Киев может пересмотреть свои стремления присоединиться к блоку, но признал, что говоря это, он «немного противоречит» конституции Украины, которая с 2019 года включает положение, делающее членство в НАТО стратегической целью страны.
В офисе Зеленского тут же потребовали предоставить послу возможность объясниться, что он имел в виду. А МИД Украины выступил с противоречивыми комментариями на этот счет. С одной стороны, спикер МИД Олег Николенко назвал это заявление «вырванным из контекста». С другой стороны, он отметил, что «ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями».
В свою очередь замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что если Украина решит отказаться от членства в НАТО, Лондон поддержит такое решение. «Решение должно оставаться за украинским правительством», – добавил он.
Между тем Вадим Пристайко пояснил, что его заявление было неправильно понято. По его словам, Киев не отказывается от стремления вступить в альянс.
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Французы высмеяли новые сроки «нападения» России на Украину
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Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление США о том, что вторжение России на Украину может начаться в любой момент.
«Это обычный угар американских спецслужб. Европа должна отреагировать во имя своей независимости и свободы действий», – считает GEBAR72, передает РИА «Новости».
«Войну между Россией и Украиной пророчат все, кроме России и Украины», – отметил Eugenie Etcheverry.
«Западные СМИ уже как минимум два месяца говорят о неизбежности вторжения... Но до сих пор ничего не произошло. Потом они стали писать, что, мол, погодные условия неблагоприятны для движения танков, поэтому нападение будет не раньше конца января. Сейчас уже февраль, и скоро они начнут говорить, что нападение будет после Олимпийских игр, ведь Путин не хочет расстраивать своего друга Си Цзиньпина. А что потом? Скажут, что твердость лидеров США и НАТО позволила переубедить Россию?» – рассуждает Gentilhomme-Vieille Canaille 94.
«Как в Ираке... без комментариев», – написал Tonio91.
«Американцы хотят войны с Россией без отправки своих солдат. Подлые янки», – подчеркнул Algeorg.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Политолог: Просьба к Байдену срочно приехать на Украину выглядит по-холопски жалко
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«Украинцы выступают в роли холопов, просящих барина приехать и разрешить ситуацию. Однако Байден не станет рисковать своей репутацией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена «как можно скорее» посетить Киев.
«Байден и так бы не поехал на Украину, а теперь в условиях предвоенной истерии он тем более не будет рисковать своей репутацией, чтобы посетить эту страну. Зато мотивация украинской стороны очевидна: по их мнению, западный мир сплочен – к ним уже приезжали Макрон и Джонсон, а теперь должен был бы приехать Байден и показать, что Америка готова не на словах, а на деле защищать Украину от якобы готовящегося вторжения России», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Несмотря на то, что Байден несколько раз выступал по украинской повестке, он не является главным спикером США по этому вопросу. А сейчас американский президент вообще отдыхает, проводя большую часть времени в Делавэре, нежели в Белом доме, – объяснил эксперт. – Известно, что на предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности отправится американская делегация во главе с вице-президентом страны Камалой Харрис. Более того, в Вашингтоне идут разговоры о том, что именно на нее попытаются переложить весь украинский вопрос».
«Соответственно, если и была гипотетическая возможность поездки высокопоставленных американских чиновников в Киев, то поехала бы Харрис. Однако в настоящий момент поездка не запланирована, и я сомневаюсь, что в текущих обстоятельствах вице-президент поедет на Украину», – считает собеседник.
При этом, по мнению Дудакова, приглашение Байдена на Украину ставит в невыгодное положение самих украинцев. «Они выступают в роли холопов, просящих барина приехать и разрешить ситуацию, – подчеркнул политолог. – А сам Байден может это предложение игнорировать, сославшись на оказание военной помощи Киеву и введение санкций против России. Для американского лидера это приглашение не играет важной роли, а украинская сторона выглядит жалко».
«В ближайшие 48 часов нагнетание обстановки дойдет до пика. Сложно представить, что будет война, но провокации со стороны Украины исключать не стоит, – прогнозирует аналитик. – Так или иначе, на Украину сейчас оказывается максимальное экономическое давление: происходит огромный отток инвестиций, фактически закрылось воздушное пространство. Ущерб для экономики страны значительный. Их дожимают, чтобы они начали проводить более рациональную политику в отношении ДНР и ЛНР, а также пересмотрели свой подход к членству в НАТО».
В воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Киев. Зеленский уверен, что визит Байдена «в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».
При этом CNN со ссылкой на правительственный источник в Киеве сообщает, что Зеленский попросил Байдена посетить Украину «как можно скорее», а также запросил у США «дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки». При этом CNN, ссылаясь на неназванного чиновника США, утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне кризиса «маловероятен».
Напомним, это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала года. Разговор продолжался чуть менее часа. Зеленский заявил, что они обсудили ситуацию с безопасностью, вопросы экономики, санкции и предполагаемую агрессию со стороны России.
Постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого. Более того, началось сворачивание авиасообщения с Украиной.
В понедельник телекомпания CBS News сообщила, что в течение ближайших двух суток Белый дом намерен отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих. Телекомпания не уточняет, сотрудники каких именно ведомств имеются в виду. Кроме того, не поясняется, означает ли это, что они покинут Украину.
Напомним, источник по дипломатической службе США ранее сообщал, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности. При этом здание посольства в Киеве «не останется заброшенным» – там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.
Между тем СМИ сообщают, что украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают Украину чартерными рейсами. Как пишет «Украинская правда», в воскресенье из Киева «вылетело около 20 чартеров и частных самолетов». Отмечается, что «такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений». В частности, речь идет о «бортах Рината Ахметова и Бориса Колесникова». Однако сам Колесников заявил, что остается в Киеве и не планирует покидать город, а «самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание». Также в материале говорится, что «частный борт на 50 человек» заказал «депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович».
«Страна.ua» также пишет, что «большинство крупных бизнесменов покинули страну». Так, «в последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы офиса президента Кириллу Тимошенко)». Кроме того, «за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук». «После ДТП, в котором под Харьковом погиб человек, улетел в Лондон харьковский бизнесмен Александр Ярославский», – сообщает издание.
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Зеленский обратился к нации с призывом надеть желто-синие ленточки
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения, в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах необходимо будет поднять государственный флаг Украины.
«Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно как никогда», – заявил в своем обращении глава Украины, сообщает УНИАН.
«Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», – сказал президент.
«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», – объявил Зеленский.
«У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться», – сказал глава Украины в своем телеобращении.
Cогласно подписанному им документу, 16 февраля необходимо поднять государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнить в 10.00 (11.00 мск) гимн Украины, провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.
Кабмину президент поручил в однодневный срок утвердить план мероприятий.
Кроме того, утвержденный правительством план мероприятий должен предусматривать создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы «UАразом» для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном положении с ситуацией безопасности, мерах, предпринимаемых для укрепления обороноспособности государства, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
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Депутат Рады обвинил Запад в начале войны с Украиной
Действия Запада в отношении Киева аналогичны войне и мощнейшим санкциям, заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.
«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делают в отношении нашей страны западные партнеры – рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения – это равно мощнейшим санкциям», – заявил парламентарий в Facebook.
По его словам, из-за действий европейских партнеров со следующей недели экономика Украины «может просто остановиться».
Также Рабинович сообщил, что украинским парламентариям запретили выезд из страны. При этом он усомнился в законности и конституционности такого запрета.
Ранее парламентарий, входящий в состав фракции «Слуга народа», Александр Качура заявил, что депутатам от пропрезидентской фракции рекомендовали не покидать территорию Украины.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Крупнейшая украинская авиакомпания начала выводить самолеты за границу
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На Украине крупнейший авиаперевозчик «Международные авиалинии Украины» (МАУ) начал массовый вывод самолетов за границу по требованию лизингодателя из-за риска обострения ситуации вокруг страны, сообщило профильное издание «Новости авиации Украины».
«На момент публикации материала из аэропорта «Борисполь» на хранение в аэропорты Белграда в Сербии и Кастельон в Испании вылетели или готовились к отправке сразу пять авиалайнеров авиаперевозчика. Это Boeing 737-800 с регистрациями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ. Воздушные суда принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST», – передает РИА «Новости» сообщение.
По данным издания, это касается 23 самолетов во флоте трех авиакомпаний Украины – МАУ, SkyUp и Bees Airline.
Накануне пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины.
Ранее сообщалось, украинский кабмин решил выделить на гарантии страховщикам 16,6 млрд гривен (590 млн долларов), чтобы избежать прекращения авиарейсов.
Напомним, сразу несколько авиакомпаний из Евросоюза и Соединенных Штатов одновременно отменили
рейсы на Украину. Сворачивание авиасообщения с Украиной происходит на фоне нагнетания
на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. Британские страховщики отказываются покрывать риски для самолетов в небе Украины из-за риска «русского вторжения». В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали
миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Посол Украины в Лондоне допустил отказ Киева от планов вступить в НАТО
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Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью радио Би-би-си.
«Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому», – ответил Пристайко на вопрос, может ли Украина отказаться от вступления в НАТО ради мира в Европе, передает ТАСС.
Он добавил, что Украина может «проявить гибкость». Дипломат уточнил, что Киев пытается найти наилучший выход из ситуации, в которой сейчас находится Украина.
«Если нам придется пойти на такие серьезные уступки (отказ от стремления в НАТО), это то, что мы сделаем», – подчеркнул он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Vanguardia не стал отвечать на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не уладив ситуацию с Крымом.
Напомним, президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
В ДНР заявили о плане генштаба Украины по захвату Донбасса
Украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Генеральный штаб вооруженных сил Украины приготовил уже план, он скоро будет утвержден на Совете безопасности Украины, по вторжению на территорию республик», – заявил Басурин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Ранее глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что украинская сторона не намеревается с помощью силы захватить контроль над неподконтрольными ей территориями Донецкой и Луганской областей.
СМИ: Зеленский обратится к украинцам в понедельник вечером
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером обратится к украинцам. Обращение покажут по основным телеканалам.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информированные источники.
«Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером обратится к украинцам. Обращение покажут по основным телеканалам», – пишет агентство.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Шольц назвал вопрос вступления Украины в НАТО неактуальным
Сейчас вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Вопрос членства в союзе – он практически не стоит на повестке дня. Поэтому довольно необычно видеть, что российское правительство делает то, что на практике не стоит на повестке дня, частью большой политической проблематики. Это вызов, перед которым мы стоим, что то, о чем не идет сейчас речи, делается темой переговоров», – передает его слова РИА «Новости».
Шольц указал, что основополагающие принципы ОБСЕ, в том числе свободный выбор союзов, не подлежит обсуждению. «Для нас также важно, чтобы в Европе не было сфер интересов, которые могли бы определять другие страны. Тем не менее, мы должны видеть реальность, а именно, что есть конфликт, который нужно разрешить. Это актуальная задача. Ей посвящены Минские соглашения, переговоры между США и Россией, переговоры в рамках Совета НАТО-Россия, переговорные форматы ОБСЕ», – сказал канцлер.
Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко допустил отказ Киева от вступления в НАТО, хотя это идет вразрез с конституцией страны. Офис Зеленского тут же призвал посла объяснить свои слова. Однако в Британии заверили, что готовы поддержать такое решение Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, было ли заявление Пристайко самодеятельностью или спланированной акцией и как на это реагировать России.
Кадыров призвал украинцев к «вечному миру с братской Россией»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом выполнить Минские соглашения во избежание «необратимых последствий», а также призвал украинцев к «вечному миру с братской Россией».
«Дорогие мои! Я люблю Украину и ее добрый народ. Из того курса истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия – Киевская Русь. Русские и украинцы – один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого западного мира со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией... Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!» – написал он в своем телеграм-канале.
Также Кадыров обратился к Зеленскому, он подчеркнул, что «время клоунады подошло к концу».
«Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины», – написал глава Чечни.
Кадыров подчеркнул, что пост в Telegram – это его «личное мнение, скромное мнение гражданина России Рамзана Кадырова».
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Зеленский о выезде олигархов: Они вынесли свой приговор
Государство влиять на бизнес не может, олигархи свой приговор вынесли сами, заявил на совместном брифинге с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выезд крупных бизнесменов из страны.
«Я считаю, большая проблема с этими олигархами. Государство на бизнес влиять не может и не будет. Они свой выбор уже сделали, но должны вернуться в страну. Они все участники приватизации, государство им дало большой шанс», – сообщает РИА «Новости», трансляцию вел офис президента Украины в Facebook.
Кроме того, он призвал депутатов Рады, которые выехали за границу, вернуться на Украину.
«И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда (за границу) кого-то из своих родных привезли, чтоб они (депутаты) все-таки вернулись в государство... считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы», – сказал Зеленский.
При этом украинский президент не стал уточнять, депутаты каких партий покинули Украину.
Зеленский прокомментировал слухи о выезде из страны его родных, заявив, что его семья всегда с ним.
«С приятной части начну отвечать: моя семья всегда со мной. Всегда с Украиной. И это без пафоса. Я – президент, моя жена – не просто жена, она первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Это необязательно для всех остальных... но я считаю, принципиальная вещь. Очень важная для государства, для общества: поддерживать Украину, потому что ты украинец. Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине», – сказал Зеленский на брифинге.
Решение некоторых посольств переехать из Киева на Западную Украину украинский лидер назвал ошибкой. По его словам, «нет Западной Украины, есть Украина, она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-то произойдет, оно будет везде. Нельзя быть от эскалации и от проблем в пяти или шести часах (езды)».
Ранее СМИ сообщили, что украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают Украину чартерными рейсами. До этого стало известно, что депутатам Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» рекомендовали не покидать территорию Украины. Также СМИ сообщили, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Дипломатам США велели уничтожить компьютеры и телефоны в посольстве в Киеве
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Американское посольство временно переносится из Киева во Львов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. СМИ пишут, что Госдеп велел уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, демонтировать телефонную систему миссии.
Wall Street Journal со ссылкой на источники из США пишет, что эти меры сделают здание посольства непригодным для функционирования в качестве дипмиссии, передает РИА «Новости».
Как заявил Блинкен, посольство переносят в связи с «значительным наращиванием российских сил» у границы с Украиной. Оно «продолжит поддерживать контакты» с правительством Украины. Блинкен заявил, что дипмиссия намерена и далее поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.
Блинкен сказал, что американцы «с нетерпением ждут возвращения персонала в посольство» в Киеве, «как только позволят условия». Он заверил, что США продолжают предпринимать «искренние усилия с целью достижения дипломатического решения» ситуации. По его словам, «путь к дипломатии остается реальным, если Россия решит добросовестно взаимодействовать», передает ТАСС.
Он считает перенос посольства «оправданной мерой предосторожности», которая «никоим образом не подрывает» обязательства США перед Украиной. Блинкен утверждает, что приверженность Вашингтона «суверенитету и территориальной целостности Украины является незыблемой». При этом глава Госдепа призвал всех американцев временно покинуть Украину.
Представитель госдепартамента США Нед Прайс заверил, что решение о переводе посольства США на Украине из Киева во Львов не связано с какими-либо угрозами в адрес американских дипломатов. Прайс сообщил, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин и большинство остающихся в стране сотрудников посольства уже находятся во Львове.
На вопрос о том, соответствует ли действительности информация об уничтожении компьютеров и системы телефонной связи, представитель Госдепа указал, что в подобных случаях предусмотрены определенные процедуры, хотя не стал уточнять какие. Прайс выразил уверенность, что во Львове сотрудники посольства будут в безопасности и продолжат работу с властями Украины.
Напомним, СМИ сообщали, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов. США своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали на Украине панику. В результате с Украины вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения с Украиной, украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.
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