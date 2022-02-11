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СМИ: Российские школьники победили американскую русофобию в TikTok
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В TikTok проходит столкновение между российскими и американскими подростками, они обмениваются мнением вокруг ситуации на Украине, по теме опубликовано свыше 15 тыс. клипов, сообщают СМИ. Сейчас можно заметить доминирование русскоязычных публикаций.
Российские подростки, которые раньше считались сторонниками западных ценностей, вполне патриотичны и готовы стать на защиту Родины перед лицом внешней угрозы, передает Ruposters.ru.
Все началось с довольно агрессивного русофобского тренда, который запустили молодые тиктокеры из США. Это не понравилось блогерам из России, которые тут же перехватили тренд и в довольно остроумной манере высмеяли своих американских сверстников.
«Американские подростки запустили тренд, где говорили: «Высадите меня в России с айс-кофе, музычкой в наушниках, подиком с монго, и она станет 51-м штатом США. Ну и, конечно, не в лучшем ключе высказывались о России, подростках, власти и всех, кто тут проживает», – пояснила блогер под ником Крути Землю.
По ее словам, все это пробудило патриотизм в российских подростках.
«Русские ясно дали понять, что американцы в минус 30 в России не выживут, говоря: «Вы, ребята, вообще видели, чем у нас школьники занимаются на уроке ОБЖ?» Ответочка звучала в стиле: «Дайте мне моего медведя, контурные карты, и в России появятся 50 новых регионов». Также русские подростки указали на незнание американцами географии, пообещали подарить им контурные карты и учебник, потому что они не могут отличить Россию от Украины», – объяснила блогер.
Перейдя в TikTok по тренду, можно заметить доминирование русскоязычных публикаций, в которых российские подростки в основном напоминают заокеанским оппонентам, что только россиянам можно критиковать Россию, и предлагают учить географию, чтобы для начала найти нашу страну на карте. Некоторые цитируют лидера ЛДПР Владимира Жириновского, известного своими резкими высказываниями про США, американских политиков и российско-американские отношения. Вспоминают покойного сатирика Михаила Задорнова, чья фраза про американцев «Ну тупые» уже стала крылатой. Иронизируют над тем, как подростки, обычно сами ругающие свою страну, вдруг становятся ярыми патриотами и начинают ее защищать.
В то же время в немногочисленных постах американцев можно заметить, как они пытаются соревноваться в остроумии, обильно перечисляя разные экзотические предметы и вещи из их повседневной жизни, с помощью которых они собираются покорить Россию после «высадки».
Американские подростки в TikTok призвали к войне с Россией
Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.
«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru.
Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.
Российские подростки в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и Россию на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тыс. видео.
Ранее западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Москва ответила Вашингтону на обвинения в подрыве безопасности
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Соединенные Штаты однобоко интерпретируют концепцию неделимости безопасности, фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы, при этом игнорируют сопровождающее обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств, заявило посольство РФ в США.
«Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе», – говорится в комментарии, опубликованном на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
При этом российское посольство обратило внимание на однобокость американского подхода. «Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию. Фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы. При этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств», – сказано в сообщении.
Как отметили в российском диппредставительстве, США «лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса» к границам России представляет для РФ экзистенциальную угрозу. «Рекомендуем представителям Госдепартамента еще раз внимательно ознакомиться с переданным им 28 января посланием министра иностранных дел Сергея Лаврова, где подробно объясняется неразрывная связь указанных прав и обязательств, зафиксированных в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ», – подытожили в посольстве.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на неформальной встрече по запуску в ОБСЕ «Возобновленного диалога по европейской безопасности» заявила, что власти США согласны с важностью обсуждения принципа неделимости безопасности, однако если Россия может безнаказанно вторгаться в другие страны, то это подрывает концепцию неделимости безопасности, на которую ссылается Москва.
В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». При этом Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
В свою очередь замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила России обсудить трактовку принципа неделимости безопасности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал направить Москве скоординированный общий ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности, выразив мнение, что это даст странам союза возможность «продемонстрировать единство».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
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26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Посол Антонов заявил о возможности своей высылки из США
Власти США до сих пор не отказались от угроз выдворить российского посла Анатолия Антонова, об этом заявил сам дипломат.
«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», – цитирует Антонова РИА «Новости».
Напомним, Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.
В США назвали условие очередных переговоров Байдена и Путина
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Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах», заявила в интервью CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация США вероятность проведения очередной встречи между Путиным и Байденом в ближайшие дни, Томас-Гринфилд сказала, что «мы держим двери для коммуникации с русскими открытыми. Как вы знаете, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе говорил с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить снова», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, включают ли эти дипломатические дискуссии и контакт Байденом, она указала: «Мы не отложили это в сторону, но это должно произойти при правильных обстоятельствах». По ее словам, США готовы вести с Россией столько дипломатических дискуссий, сколько «ей потребуется, чтобы побудить ее к деэскалации».
Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет.
Предыдущий разговор Путина и Байдена состоялся в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности
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Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности, в частности по конкретным мерам транспарентности и укрепления доверия, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы серьезно восприняли те соображения по конкретным мерам транспарентности, укрепления доверия, снижения рисков, которые содержатся, в частности, в американском документе», – цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американским. Также он отметил, что Россия продолжает анализировать реакцию США по гарантиям безопасности.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
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Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
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Нет такого сценария, при котором Вашингтон планирует отправить войска на Украину для эвакуации американцев, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил, что если «американцы и русские начнут стрелять друг в друга», это будет «мировая война». «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», –приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на NBC.
Президент США уверен, что глава российского государства Владимир Путин «достаточно умен», чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американцам, если все-таки произойдет резкое обострение ситуации вокруг Украины.
Госдепартамент США также рекомендовал «не ездить на Украину в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19». Уже находящимся на Украине американцам посоветовали немедленно покинуть территорию этой страны. Тем, кто решит остаться, советуют «проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями» в случае обострения ситуации, передает ТАСС.
Подчеркивается, что США «не смогут эвакуировать» своих граждан «в случае военных действий России где-либо на Украине». При этом утверждается, что «военные действия могут начаться в любой момент и без предупреждения». Указывается, что «это серьезно скажется на способности посольства предоставлять консульские услуги, в том числе помощь гражданам США, покидающим Украину».
Напомним, постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
Американский политик заявила об отсутствии демократии на Украине
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Бывший член Палаты представителей Конгресса США от Гавайев и экс-кандидат в президенты страны Тулси Габбард заявила, что Украина не является демократическим государством.
«Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это «демократия». Они лгут. На самом деле на Украине не демократия. Украинский президент [Владимир Зеленский] закрыл три телеканала, критиковавших его, и посадил в тюрьму главу оппозиционной политической партии», – написала Габбард в своем Twitter.
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Также она добавила, что все эти вещи происходили при поддержке Соединенных Штатов.
Напомним, в 2021 году телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по применению к СМИ пятилетних санкций.
Напомним, против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на Украине открыты два уголовных дела – так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное о событиях 2014–2015 годов.
Путин: Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности
Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности, переговоры продолжаются в открытом и закрытом режимах, заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности. В министерстве заявляли о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса.
Американцы не смогли найти Украину на карте Европы
Большинство жителей США не могут указать, где на карте Европы находится Украина, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Morning Consult.
Корректно указали Украину на карте 34% респондентов. Отмечается, что варианты «расположения» Украины варьировались от Исландии до стран Северной Африки, передает ТАСС.
Среди тех, кто все же смог найти Украину на карте, 50% заявили, что ей следует предоставить военную помощь. Среди тех, кто страну на карте не нашел, за военную поддержку Киева выступили 37%. За введение самого серьезного пакета санкций в случае «вторжения» России на Украину выступили 58% и 41% соответственно.
Мнения относительно поставок дополнительного вооружения Киеву разделились поровну – 41% поддерживает такой шаг, 42% выступают против. 29% выступают за отправку войск США в Европу, даже если это будет угрожать их жизни.
Опрос проводился 7 февраля, в нем приняли участие 2005 человек, погрешность составляет 2%, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности
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Повышение уровня напряженности требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего – получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, что «обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной», и это «требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка. Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене», – добавил президент.
Он пожелал сотрудникам МИД успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего.
Ранее МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
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Блинкен выступил с новыми нападками против России
Госсекретарь США Энтони Блинкен использовал пресс-конференцию после встречи в Мельбурне с партнерами из Австралии, Индии и Японии, чтобы выступить с новыми нападками на Россию, отвечая на вопросы журналистов.
Блинкен заявил по итогам встречи формата QUAD, что «мы (США) продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, в том числе новые силы, прибывающие на украинскую границу», передает РИА «Новости».
По его словам, «вторжение может начаться в любое время, в том числе во время Олимпиады», и повторил, что американские граждане должны покинуть Украину.
«Мы продолжаем сокращать наше посольство, мы продолжим этот процесс и ясно дали понять, что американские граждане, которые остаются на Украине, должны уехать сейчас», – добавил он.
Вместе с тем, по его словам, США и их партнеры по QUAD выступают за «дипломатию и диалог», чтобы «устранять разногласия».
«В то же время мы дали понять России, что если она выберет агрессию, она столкнется с массивными последствиями», – пригрозил Блинкен.
Он добавил, что США сотрудничают с партнерами по всему миру, включая Австралию, решая, «какие могут быть последствия, в том числе экономические и финансовые санкции, экспортный контроль, укрепление обороны Украины и НАТО».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
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В МИДе усомнились в возможности США покрыть поставки газа в ЕС
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США не в состоянии даже хотя бы частично покрыть объемы поставок энергоресурсов, которые осуществляет в страны-члены ЕС Россия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Речь идет об элементарной попытке, пользуясь искусственно созданной самими американцами политической конъюнктурой, оккупировать часть еэсовского рынка энергоресурсов, на выгодных для себя и не очень выгодных для европейцев условиях получить рычаги максимального влияния на энергетическую политику Евросоюза. Никакой заботы об энергетической безопасности ЕС здесь на самом деле нет», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, Западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Пушков объяснил актуальность Мюнхенской речи Путина
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«Если быть честными, то на Западе все должны признать, что Путин был прав», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на правоту Владимира Путина в Мюнхенской речи.
«Заявление экс-главы МИД Австрии весьма показательно. Могу точно сказать на основании личных знакомств: так же, как Кнайсль, думает немало западных дипломатов, парламентариев и экспертов», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Причем, по его словам, вырисовывается закономерность: пока на Западе политик у власти, он подобных заявлений не делает. «Из «активной зоны» таких признаний мы не слышим. Но сразу после отставки западных политиков вдруг выясняется, что Россия-то, оказывается, была права», – отметил собеседник.
Сенатор указал на то, что люди, задействованные в «западной внешнеполитической машине», вынуждены играть по тем правилам, которые навязываются «сверху», поэтому от действующих политиков такого рода заявлений ждать не стоит.
«Есть и второй момент: Кнайсль спустя 15 лет признала правоту Путина, поскольку обострилась международная обстановка. Но к этому обострению привел именно тот миропорядок, который США выстраивали и продолжают выстраивать вместе со своими союзниками», – напомнил Пушков.
Он отметил, что Соединенным Штатам и их союзникам никто не помешал осуществить агрессию против Югославии. «Воодушевленные успехом, они оккупировали Ирак. Затем провели войну в Ливии и поддерживали джихадистов в Сирии, чтобы сместить там законное правительство. Кроме того, американцы 20 лет «сидели» в Афганистане, пытаясь навязать этой стране глубоко чуждую ей систему власти. То есть мы видим повторение одного и того же синдрома: попытку решить проблему военным путем, неудачный итог и далее – признание отдельными деятелями ошибочности самой политики», – отметил собеседник.
Пушков напомнил про ситуацию вокруг Ирака, в правильности оккупации которого США убеждали весь мир. «Обама, будучи сенатором, выступал против этой кампании, и потом многие официальные и неофициальные лица с ним согласились», – указал собеседник.
«Несмотря на это, потом была Ливия: отпраздновали победу над Каддафи, но развалили страну и даже целый регион. Вскоре премьер Италии Маттео Ренци, а следом и президент Франции Эммануэль Макрон назвали произошедшее катастрофой», – напомнил Пушков.
Схожая история, по мнению сенатора, была и с Сирией. «Я прекрасно помню, как в ПАСЕ некоторые страны пытались устроить истерику из-за нашей поддержки президента Асада. А через два года ко мне подошел итальянский сенатор – автор того антироссийского доклада, и сказал: «Развитие событий показало, что вы были правы», – рассказал глава Комиссии по информполитике.
По его словам, Путин предупреждал обо всем этом еще в 2007 году. «США принимают не правильные решения, а те, которые усиливают их гегемонию. Они идут не за интересами своей безопасности, а за своей экспансией – даже если это противоречит интересам американской нации», – заметил Пушков.
«За 20 лет США совершили уйму ошибок, вытекающих из их стремления к гегемонии. Это даже уже не ошибки, а провальная стратегия, которая ведет к развалу государств и новым войнам. Вот об этом и говорил Путин в 2007 году, объясняя, что однополярный мир неприемлем», – сказал сенатор.
«Если быть интеллектуально честными, то признать, что Путин был прав, должны были бы и многие другие политики, а не только те, которые стали независимыми от системы власти, блокирующей такого рода заявления», – подытожил Пушков.
В четверг экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, а ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась.
«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.
По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего со стороны Запада, за прошедшие 15 лет. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.
В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.
Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
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Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
Новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт.
С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Экс-замгенсека ООН указал на растущую актуальность Мюнхенской речи Путина
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«Требования России к США и НАТО стали итогом деградации международной безопасности, о которой 15 лет назад предупреждал Путин в своей Мюнхенской речи», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль также признала актуальность заявлений Владимира Путина.
«Речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году не просто не потеряла своей значимости, но становится все более актуальной, несмотря на меняющиеся нормы международного права», – сказал бывший заместитель генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе.
По его словам, изменения в архитектуре международной безопасности происходят именно по сценарию, описанному российским лидером. «Дипломатия всегда должна быть подкреплена силовым компонентом, но, вместе с тем, нельзя вести речь о допустимости отхода от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений», – подчеркнул эксперт.
Орджоникидзе акцентировал внимание и на том, что недавние требования России к США и НАТО как раз и стали тем неминуемым следствием, к которому привела деградация международной безопасности, о которой предупреждал Путин.
«Уникальность той речи еще и в том, что лидер государства впервые озвучил на таком уровне опасения за мировую стабильность в сфере безопасности», – сказал собеседник.
Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль также заявляла, что президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, и ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась.
«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.
По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего, со стороны Запада, за прошедшие 15 лет.
«Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.
Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток. Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии.
Сам российский лидер указывал спустя 13 лет в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», что со временем лидеры крупнейших государств согласились с тезисами его мюнхенской речи, хотя поначалу она вызвала негодование в мире.
«Сейчас же повторяют все то, что я говорил (...) Возьмите руководителей Германии – ведь они почти дословно все воспроизводят», – добавил глава государства.
По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
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