Участники программы «Больше, чем путешествие» посетили Хабаровск

В рамках программы развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие», которая, в частности, реализуется российским обществом «Знание», состоялась поездка в город Хабаровск. В рамках направления «Познавай Россию» участники познакомились с историей края.

Руководитель программы Иван Шулюпин рассказал, что День студента участники встретили в Хабаровске, «это первая поездка в регион для нашего проекта», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Студенческая пора – время грандиозных открытий, поэтому из тура путешественники вернулись с новыми знаниями об истории края, жизни коренных народов и традициях», – добавил он.

Участники поездки посетили археологические памятники, мастер-класс по разделке рыбы и приготовлению талы (блюда коренных народов Приамурья), отправились в зоосад «Приамурский», где познакомились с обитателями дальневосточной тайги, побывали в Синагоге, музее истории Хабаровска, музее «Мир говорящих машин» и других.

«Было очень холодно, но очень интересно! Особенно впечатлили нанайские легенды – мифы, сказки и предания. Я хочу обратиться ко всем представителям молодежи – обязательно участвуйте в проектах платформы «Россия – страна возможностей», и у вас тоже появится возможность посетить такие интересные места», – рассказала победитель конкурса «Моя страна – моя Россия» Анастасия Еремеева из Владивостока.

«Больше всего мне понравились рассказы о жизни коренных населений. Например, в этно-деревне, очень схожей с теми, что у нас на Камчатке. Мы стреляли из лука, изучали древние камни с рисунками, узнали, чем питается коренное население, и узнали о их жизни. Не бойтесь участвовать, пытайтесь и пробуйте себя в разных направлениях», – отметил участник конкурса «Цифровой прорыв» Игорь Пешков из Петропавловска-Камчатского.

Программа реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Министерством науки и высшего образования, президентской платформой «Россия – страна возможностей» и российским обществом «Знание».