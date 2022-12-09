Шойгу назвал Армению ключевым стратегическим партнером России

МИД: Виктор Бут возвращен в Россию после обмена на американку Грайнер

Российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России, сообщил российский МИД.

Обмен прошел в аэропорту столицы ОАЭ – Абу-Даби, сообщило министерство в своем Telegram-канале. Как заявил телеканал NBC, соглашение об обмене Грайнер на Бута было достигнуто именно в ОАЭ.

В российском МИДе отметили, что переговоры о возвращении Бута с американской стороной шли длительное время, но Вашингтон «категорически отказывался» от его включения в схему обмена.

В результате принятых усилий удалось включить россиянина в схему обмена, сейчас он уже вернулся на родину. Между тем телеканал CNN со ссылкой на источники передает, что обмен заключенными между РФ и США не распространялся на осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком», радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, передает ТАСС.

В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.

Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.

В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.