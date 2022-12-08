Уилан разочарован работой Байдена по его освобождению

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8 декабря, четверг | Последнее обновление — 20:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В США назвали капитуляцией Америки обмен Грайнер на Бута
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Сотни людей уже осуждены в Германии за публикацию в Сети символа «Z» или за поддержку России. После 24 февраля германское общество сорвало с себя маску – немцы показали, как безнаказанно и на законных основаниях можно жестко и бесчеловечно обращаться с русскоязычными.
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Не стоит упрекать некоторых наших партнеров по СНГ, что они сидят и ждут, чем кончится СВО. Таков удел этих стран – быть ведомыми более сильными государствами. Мы должны доказать, что входим в число мировых лидеров.
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Можно рассуждать, что мы не такие, как они. Можно говорить, что месть – это из Средневековья. Но месть – это способ заставить врага бояться. А пока на Украине не начнут дико бояться России, удары по Донецку и другим российским городам не прекратятся.
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Уилан разочарован работой Байдена по его освобождению
Осужденный в России Уилан выразил разочарование работой Байдена по его освобождению
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Осужденный за шпионаж в России гражданин США Пол Уилан заявил, что «разочарован» усилиями администрации президента США Джо Байдена по его освобождению и удивлен тем, что его фамилии нет в списке на обмен.
По его словам, могло бы быть сделано больше для его освобождения, поскольку пошла уже четвертая годовщина ареста, передает РИА «Новости».
«Меня арестовали за преступление, которого никогда не совершалось», – сказал Уилан в телефонном разговоре с телеканалом CNN, находясь в исправительной колонии.
Он отметил, что до сих пор не понимает, за что сидит. На вопрос о том, удивлен ли он тем, что его не включили в список на обмен заключенными, Уилан ответил положительно.
Ранее семья гражданина США Пола Уилана заявила, что разочарована тем, что на него не распространялась программа обмена заключенными.
МИД: Виктор Бут возвращен в Россию после обмена на американку Грайнер
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Российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России, сообщил российский МИД.
Обмен прошел в аэропорту столицы ОАЭ – Абу-Даби, сообщило министерство в своем Telegram-канале. Как заявил телеканал NBC, соглашение об обмене Грайнер на Бута было достигнуто именно в ОАЭ.
В российском МИДе отметили, что переговоры о возвращении Бута с американской стороной шли длительное время, но Вашингтон «категорически отказывался» от его включения в схему обмена.
В результате принятых усилий удалось включить россиянина в схему обмена, сейчас он уже вернулся на родину. Между тем телеканал CNN со ссылкой на источники передает, что обмен заключенными между РФ и США не распространялся на осужденного за шпионаж Пола Уилана.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком», радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, передает ТАСС.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.
В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине
В украинском конфликте наступил переломный момент, обусловленный усилением российских военнослужащих и ослаблением киевского режима, пишут обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.
В статье для Newsweek они указали, что российские силы оснащены самым современным оружием. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки, передает РИА «Новости».
Журналисты также осудили действия киевского режима против гражданского населения и призвали США поспособствовать урегулированию конфликта.
Напомним, урегулированию украинского кризиса способствовал бы выход Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора, выразил мнение заместитель генерального прокурора при 40-м президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для американского издания The Hill.
Украинские гостиницы отказались принимать сотрудников американской ЧВК «Моцарт»
Гостиницы на подконтрольной Киеву территории Донбасса не хотят принимать у себя воюющих на стороне Украины американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» бойцов, считается, что последние – цели ЧВК «Вагнер».
Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на основателя и главу компании, полковника морской пехоты США в отставке Эндрю Милберна.
Он добавил, что ВСУ несут «невероятные потери» в Артемовске, причем в качестве пополнения им приходят неподготовленные новобранцы, 80% из которых даже «никогда раньше не стреляли», передает ТАСС.
Ранее «Группу Вагнера» сравнили с американской ЧВК «Моцарт».
Украинцы вытерли ноги о флаг ДНР в Конгрессе США
Украинские волонтеры в американском Конгрессе вытерли ноги о флаг Донецкой народной республики, момент попал на видео, его опубликовали в соцсетях.
Группа украинских волонтеров прибыла в Конгресс США, чтобы принять участие в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает RT.
Видео разместил один из волонтеров Сергей Притула.
Один из сотрудников Конгресса заявил, что флаг ДНР «особенно подходит для чистки обуви», и предложил «станцевать на нем», сообщает ФАН.
Отмечается, что группа также рассказывает о сборе пожертвований для украинских вооруженных сил.
В Совфеде отвергли условия Шольца для диалога с Россией
Сенатор Долгов назвал безумными условия Шольца о прекращении конфликта на Украине
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Прежде чем выдвигать какие-либо условия в адрес России, Олафу Шольцу следует разобраться в двойных стандартах политики своей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ заявил, что вывод войск России с Украины должен предварять переговоры о контроле над вооружениями в Европе.
«Не совсем понятно, на какую аудиторию рассчитаны заявления немецкого канцлера Олафа Шольца. Найти поддержку они могут разве что в Киеве или в Вашингтоне, в Москве их точно не станут воспринимать всерьез. Кроме того, подобные условия мы ни раз уже слышали из уст Зеленского и других европейских политиков», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«Но мы не считаем нужным обращать внимание на них, а продолжаем планомерно выполнять задачи СВО. Решение этих задач будет нашим вкладом в безопасность Европы», – уверен собеседник.
«При этом сам Шольц выдвигает абсолютно неконструктивные условия в вопросе о контроле над вооружением в Европе. У России есть свое видение в этом вопросе, и оно известно всем мировым лидерам. Однако под давлением Вашингтона наши предложения отвергнуты коллективным Западом и в том числе Шольцем», – отметил он.
«Позиция России исходит из обеспечения не только собственной безопасности, но и всей Европы, а окончательный отказ от наших предложений стал одной из причин начала СВО. Вместе с тем мы до сих пор считаем, что к тем предложениям необходимо вернуться. Россия готова к адекватному разговору о гарантиях безопасности, но они должны быть железными, особенно в вопросах нашего суверенитета и защиты российских граждан», – отмечает парламентарий.
«В частности, обсуждению не подлежит вхождение в состав России четырех новых субъектов. Люди сделали свой выбор в пользу будущего с нашей страной, и никто не вправе на это посягать», – убежден Долгов.
«В то же время Шольцу для укрепления европейской безопасности следовало бы прекратить поставки вооружения Украине. Напомню, в ФРГ нацизм законодательно запрещен. При этом немецкие власти оказывают военную помощь стране, в которой откровенно экспонируется нацистская символика и идеология, а права отдельных групп населения жесточайшим образом нарушаются», – акцентирует сенатор.
Отвечая на вопрос о причинах уверенности Шольца и всего коллективного Запада в том, что Россию можно постоянно обманывать и не нести за это ответственности, Долгов отметил: «Они решили, что Россия слаба и на нее можно надавить». «Однако это абсолютно не так. У нашей страны есть все необходимы средства для обеспечения национальной безопасности, и мы будем их использовать. В частности, в этом всех заверил наш президент», – резюмировал он.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает нужным говорить о контроле над вооружениями в Европе с Россией, но сначала, по его мнению, важно прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke.
Шольц отметил, что Германия всегда была готова к обсуждению вопроса контроля над вооружениями в Европе. Несмотря на то что начало спецоперации осложнило ситуацию, намерения Берлина, согласно заявлению канцлера, не изменились.
Ранее Шольц заявил, что правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России».
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МИД назвал признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал
В МИД признание Меркель о Минских соглашениях как о «выигрыше времени для Украины» назвали заявкой на трибунал
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Заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о подписании Минских соглашений в качестве «выигрыша времени для Украины» на подготовку к военному столкновению с Россией являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, слова экс-канцлера больше тянут на разбирательства в рамках трибунала, нежели недавние призывы западных деятелей дать правовую оценку действиям России, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что слова Меркель – свидетельство человека, который прямо заявил о том, в 2014–2015 годах было сделано все, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от реальных проблем, накачать киевский режим боевыми вооружениями и довести страны до крупного конфликта.
Накануне Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
В Совфеде ответили на планы Сената США признать действия России на Украине «геноцидом»
Сенатор Климов: Россия никогда не занималась геноцидом, в отличие от США и Украины
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Москва не должна спорить с Вашингтоном из-за истеричных заявлений Сената США. Но наши власти должны системно объяснять людям правду, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом».
«В Вашингтоне продолжают «раздувать слонов», но уже даже не из мух, а из каких-то миражей. Позволю себе напомнить, что геноцид – это уничтожение какой-то нации», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Так в свое время американцы истребили 25 млн коренных жителей Северной Америки. Даже была установлена определенная такса за скальпель аборигена. Погибли порядка 98% индейцев», – продолжил собеседник.
«При этом число проживающих в России выходцев с Украины на сегодняшний день сопоставимо с тем количеством людей, которые проживает на Украине. Более того, у нас выходцы с Украины занимают высокие государственные посты, их фамилии можно перечислять бесконечно. Также они работают на производствах, в науке», – замечает он.
«В столице страны – Москве – есть Киевский вокзал, Киевское шоссе, открыты рестораны украинской кухни. Лично у меня предки родом из Киева. О каком геноциде вообще может идти речь?» – риторически вопрошает сенатор.
В сравнение собеседник привел ситуацию на Украине. «Тех, кто ассоциирует себя с Россией, в первую очередь отправляют на фронт погибать в рядах ВСУ. Официальный Киев истребляет все русское – переименовываются улицы, сносятся памятники, русских просто истребляют. Это уже больше похоже на геноцид», – уверен собеседник.
«Но России не стоит в своей риторике опускаться до уровня американских сенаторов. Мы должны просто объяснять, что на самом деле происходит. А то, что они делают, – реальный театр абсурда. Наказать сенаторов за их глупости мы не можем, а вот обратиться к адекватным людям в наших силах», – заключил Климов.
В среду комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом». В документе осуждаются действия Москвы, а также содержится призыв США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.
При этом в самих Штатах наблюдается рост пророссийских настроений. Обозреватель издания The Hill Дуглас Шоэн отмечает, что республиканцы называют свою позицию реализмом – Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции. При этом Шоэн отметил, что если ранее подобные взгляды встречались только среди республиканцев, то теперь даже демократы «громко высказались против поддержки Украины».
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок поддержали объявление голодомора на Украине геноцидом. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу инициативу ряда депутатов Бундестага об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом.
Также отмечалось, что еще в 2019 году правительство Германии отказалось признавать голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х геноцидом украинского народа.
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Россия отвергла резолюцию комитета Сената США о «геноциде» на Украине
Российское посольство в Вашингтоне заявило, что Россия отвергает резолюцию комитета Сената США о признании действий России на Украине «геноцидом».
В дипмиссии заявили, что инсинуации, подобные этой, являются «откровенным извращением фактов», сообщает РИА «Новости».
В посольстве отметили, что американские законодатели ради обоснования собственной русофобии ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о «голодоморе».
Дипломаты особо почеркнули, что парламентарии из США восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса. «Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ становятся женщины, дети и старики», – говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом». Резолюция осуждает действия России на Украине, призывает США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.
Раскрыты подробности обмена Бута на Грайнер
В аэропорту Абу-Даби посредники из ОАЭ и Саудовской Аравии ждали прибытия из Москвы и Вашингтона американки Бриттни Грайнер и россиянина Виктора Бута, сообщили МИД обеих стран.
Грайнер прибыла на частном самолете из Москвы в аэропорт Абу-Даби, также на частном самолете доставили и Бута из Вашингтона, обмен проходил в присутствии наблюдателей из ОАЭ и Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения ведомств. Отмечается, что представители этих стран были посредниками в переговорах по обмену.
Американская и российская стороны передали им своих граждан для отправки каждого освобожденного домой.
В четверг Россия и США обменяли российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, на американку Бриттни Грайнер, осужденную в России.
Источник сообщал, что Бут приземлится в аэропорту Внуково.
Член СПЧ Коц оценил желание Украины получить кассетные боеприпасы из США
Александр Коц: США не стеснены никакими ограничениями для поставок запрещенных боеприпасов Украине
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Видимо, у ВСУ заканчиваются кассетные боеприпасы, которыми они обстреливают жилые районы Донбасса и других регионов. Поэтому Киев просит их у США, а для американцев нет никаких ограничений для передачи запрещенных видов вооружения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военкор и член СПЧ Александр Коц. Ранее в США допустили возможность поставок кассетных боеприпасов Киеву.
«ВСУ довольно активно использовали кассетные боеприпасы в первой половине конфликта. Два месяца я жил в Изюме, и не было практически ни дня, чтобы Киев не обстрелял город кассетными «Ураганами». При этом страдало в основном мирное население. В последнее время о применении таких боеприпасов не слышно», – рассказал военкор «КП», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц.
«Очевидно, с воспроизводством снарядов, которые поставляются Украине, дело на Западе обстоит не лучшим образом. Поэтому рассматривается вопрос передачи боеприпасов, в которых пока дефицита нет. Есть лишь внутренние законодательные ограничения», – добавил собеседник.
«При этом конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов США, как, впрочем, и Россия, не подписывали. Поэтому никакими внешними ограничениями они не стеснены», – полагает военкор.
В свою очередь член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «мы прекрасно понимаем, что Америка на Украине решает свои задачи». «И поскольку у них не получается это сделать обычными боеприпасами, в ход пойдут кассетные», – добавил он.
«Для США конфликт на Украине – это развлекательное шоу, а также возможность обновить свое вооружение. Чтобы не списывать и не уничтожать устаревшие боеприпасы, они просто поставляют его Украине, и американские военные компании на этом делают очень большие деньги», – отметил собеседник.
«Кроме того, Штаты считают, что раз они воюют не на своей территории, значит могут делать все что угодно. У американского истеблишмента, как и у руководства Украины, нет никакого понимания и сострадания к судьбам мирных людей, живущих в Донбассе. Об этом в том числе свидетельствуют регулярные случаи разбрасывания мин «Лепесток» в жилых кварталах Донецка. Это будет очередным актом варварства», – полагает правозащитник.
«Все это можно действительно рассматривать как геноцид мирного населения Донбасса. Кстати, именно об этом вчера сказал Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека», – подчеркнул Кабанов.
Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон не стал обещать Украине кассетные боеприпасы, о которых просил Киев, но и не отказал в них окончательно. Такую помощь в Америке называют «крайней мерой, если запасы оружия станут «опасно низкими».
Источники канала также отметили, что предложение серьезно не рассматривалось из-за законодательных ограничений на возможность передачи США кассетных боеприпасов. «Джо Байден мог бы обойти это ограничение, но его администрация указала украинцам, что в ближайшее время осуществление этого маловероятно», – сообщили в CNN.
Президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал действия ВСУ по отношению к жителям Донбасса продолжением геноцида.
Напомним, ВСУ использовали кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для ударов по Антоновскому мосту в Херсоне. Сведения об использовании украинской армией запрещенных боеприпасов появлялись буквально с первых месяцев СВО.
При этом в конце октября при подрыве противопехотной мины «Лепесток» в Донецке пострадал журналист Семен Пегов. Позднее в разговоре с коллегами он рассказал, что возвращался после работы на передовой, но на что конкретно наступил в поле, сразу сказать было сложно.
В сентябре глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Совбезе ООН по Украине, напомнил, что с конца июля вооруженные силы Украины дистанционно минируют центр Донецка и его пригороды запрещенными противопехотными минами «Лепесток». Вместе с тем их применение нарушает конвенцию 1997 года, которую ратифицировала Украина, а также второй протокол Женевской конвенции о запрете мин без самоликвидаторов.
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В США назвали капитуляцией Америки обмен Грайнер на Бута
Экс-советник президента США Болтон заявил, что обмен Грайнер на Бута – это капитуляция Америки
Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута не сделка, а капитуляция Америки, заявил экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
«Это не то, как выглядит американская сила. Террористы и государства-изгои сейчас улыбаются», – написал он в Twitter (запрещен в России), передает РИА «Новости».
Ранее в МИД РФ рассказали об обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута.
По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Источник сообщал, что Бут приземлится в аэропорту Внуково.
Жена Бута приготовила для встречи супруга котлеты и плов
Супруга Бута рассказала, что два дня назад он еще не знал о готовящемся обмене
Супруга россиянина Виктора Бута рассказала, что ее муж еще два дня назад ничего не знал о предстоящем обмене его на американку Грайнер и о готовящемся возвращении в Россию.
«Нам позвонили, когда уже Виктор был в самолете. Сказали, что мы его сегодня встречаем», – сказала она, передают «Известия».
По ее словам, в аэропорт они взяли с собой теплые вещи – куртку, свитер и носки, а на ужин она приготовила котлеты и плов.
Супруга Бута добавила, что во вторник говорила с ним по телефону, и муж ничего не знал об обмене, ждала и сегодня вечером звонка, но вместо этого увидит и обнимет его, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Напомним, россиянина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, осужденную в России.
Комитет Сената США принял резолюцию о признании «действий России на Украине геноцидом»
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял в среду резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом», говорится в заявлении комитета.
На сайте комитета сообщается, что республиканец от штата Айдахо Джим Риш и демократ от штата Мэриленд Бен Кардин приветствовали принятие комитетом резолюции о признании действий России на Украине геноцидом, передает ТАСС.
Резолюция осуждает действия России на Украине, призывает США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок поддержали объявление голодомора на Украине геноцидом.
В США забеспокоились из-за роста пророссийских настроений
В обеих партиях в Конгрессе Соединенных Штатов выросла поддержка России
Уверенно растет количество представителей партий в Конгрессе США, которые поддерживают решение о сокращении помощи Украине, пишет обозреватель издания The Hill Дуглас Шоэн.
По словам публициста, республиканцы называют свою позицию реализмом, подчеркивая, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Hill.
При этом Шоэн отметил, что если ранее подобные взгляды встречались только среди республиканцев, то теперь даже демократы «громко высказались против поддержки Украины».
Журналист напомнил, что демократы в письме к Джо Байдену утверждали, что украинский конфликт стал результатом воинственной политики Штатов, однако позднее отозвали свое обращение.
«Если США урежут помощь Киеву, их примеру последуют другие западные страны... что повысит угрозу войны (России) с США», – резюмировал Шоэн.
Ранее источники в Пентагоне сообщили, что в случае, если Республиканская и Демократическая партии США в Конгрессе не договорятся о полноценном финансировании правительства и ограничатся инициативой о временном финансировании на весь финансовый год, военная помощь Украине может быть остановлена.
Пентагон: США не были в курсе ударов Украины по территории России
США не были в курсе ударов Украины по российской территории и не контактировали с Киевом по этому вопросу, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По словам Сингх, Вашингтон и Киев не находятся в постоянной коммуникации или контакте относительно ударов, передает РИА «Новости».
Представитель Пентагона отметила, что США не желают эскалации украинского конфликта и не стремятся к войне с Россией.
Ранее в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.
Напомним, Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.
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