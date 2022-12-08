Политолог Мартынов: Союзное государство России и Белоруссии ждет успех

«Союзное государство – уникальный проект, где обе стороны относятся друг к другу с должным уважением. В условиях глобальной турбулентности диалог Минска и Москвы будет становиться глубже с каждым годом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. 8 декабря исполняется 23 года с момента подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

«Союзное государство – двусторонний проект, в котором принимают участие два суверенных государства. Что важно подчеркнуть – он исключает поглощение одним членом другого. Об этом необходимо говорить, потому что многие на Западе стремятся представить Союзное государство как форму уничтожения суверенитета Белоруссии», – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Никто не покушается на белорусский суверенитет. При каждом удобном случае Россия подчеркивает уважение и бережное отношение к Минску. Этим мы и отличаемся от других акторов геополитической игры. Многие плюют на суверенитет постсоветских государств: делают с ними то, что считают нужным, если это позволяется», – говорит эксперт.

«Посмотрите на Прибалтику, Молдову, Грузию. Особенно грустно упоминать в этом ряду Армению, но и она, к сожалению, стоит на пути потери суверенитета. Россия с глубоким уважением, даже подчеркнуто вежливо, относится к независимости бывших союзных республик. Это принципиальный момент для Москвы в деле сотрудничества с постсоветскими странами», – подчеркивает собеседник.

Белоруссия в данном случае – не исключение, отметил Мартынов, по мнению которого на всем постсоветском пространстве диалог Москвы с Минском является наиболее глубоким.

«Союзное государство – это динамично развивающаяся и исторически оправданная инициатива. Она успешно проявляет себя во многих сферах, в частности в безопасности. Вспомним события 2020 года, когда в Белоруссии состоялась попытка государственного переворота. Купировать этот кризис удалось в том числе благодаря совместным усилиям двух стран в рамках Союзного государства», – напоминает эксперт.

«Союзное государство запускалось в 90-е годы. Тогда оно было во многом непонятным образованием. В нулевые годы, благодаря участию президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, проект стал активно развиваться. Плодотворная работа продолжается до сих пор: мы видим, насколько часто лидеры наших стран общаются друг с другом», – подчеркивает собеседник.

В контексте сегодняшней турбулентности перспективы развития Союзного государства огромны, отметил политолог. «Мы переживаем непростой исторический период. Вместе преодолеть сложности проще, чем порознь. Поэтому мы обречены на успех – другого быть не может», – резюмирует Мартынов.

8 декабря исполняется 23 года с момента подписания Договора о создании Союза между Россией и Белоруссией.

В четверг на заседании российского правительства премьер Михаил Мишустин сообщил о планах создания единых налоговых условий на территории России и Белоруссии. «В рамках дальнейшего развития Союзного государства Россия и Беларусь продолжают сближать свои экономические системы, – цитировало Мишустина белорусское агентство БЕЛТА. – Мы сегодня обсудим ратификацию договора, необходимого для внедрения общих принципов работы косвенных налогов. Речь идет о таможенных сборах, акцизах и некоторых других платежах».

Ранее в среду состоялся российско-белорусский медиафорум, посвященный годовщине создания Союзного государства. Как сообщает сайт Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что в настоящее время идет успешная работа по реализации совместных 28 союзных программ.

Как отметили участники форума, Союзное государство по многим показателям стало лидером среди других интеграционных объединений. Всего между Россией и Белоруссией подписано около тысячи соглашений. Успехов удалось добиться в таможенной сфере, в области микроэлектроники и машиностроении. Среди новых задач: создание единого рынка промышленности, строительства, сельского хозяйства и независимой платежной системы.

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