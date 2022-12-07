Захарова отреагировала на отказ Эстонии принимать новых беженцев Экстренные отключения света начались в Киеве, Одессе и Днепре В Киеве, Одессе и Днепре зафиксированы экстренные отключения света 7 декабря 2022, 12:45 Текст: Александра Юдина

Срочные отключения света произошли в среду в Киеве, Одессе и Днепре, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. Согласно информации холдинга, графики стабилизационных отключений пока не действуют, передает ТАСС. Ранее экстренное аварийное отключение подачи электроэнергии было применено в Сумах и Кривом Роге, звуки взрывов раздавались в центре Одессы. По сообщениям украинских СМИ, не было света и воды в Житомирской области, гремели взрывы во Львовской области, в Харькове и Тернополе. В результате массированного ракетного удара по Украине нарушены ж/д перевозки техники и резервов ВСУ 6 декабря 2022, 14:51

Фото: Минобороны РФ

Российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования массированный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В результате удара был прекращен выпуск украинского вооружения на предприятиях ОПК, а также нарушены железнодорожные перевозки техники, в том числе иностранного производства, для ВСУ. Кроме того, была затруднена переброска в районы боевых действий людских резервов, сообщил Конашенков. В Минобороны особо подчеркнули, что ракетных ударов по Киеву не наносилось. Минобороны заявило об успехах наступления российских войск на Донецком и Краснолиманском направлениях 6 декабря 2022, 14:57 Российские войска вели наступательные действия на Краснолиманском направлении, в результате они заняли новые позиции и выгодные рубежи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ходе ударов штурмовой и армейской авиации ликвидированы более 80 военнослужащих, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Упреждающим огнем артиллерии по месту сосредоточения живой силы ВСУ на Купянском направлении предотвращена попытка атаковать возле населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). Уничтожены до 65 военнослужащих, две машины пехоты. Успешно ведутся наступательные действия российских войск на Донецком направлении. Попытки ВСУ контратаковать у населенных пунктов Курдюмовка, Спорное и Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) отражены. За последние сутки уничтожено более 60 военнослужащих, пять бронемашин, сообщил Конашенков. Противник безуспешно пытался восстановить положение войск на Южно-Донецком направлении возле Владимировки ДНР и Новодаровки Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ составили более 30 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Венгрия заблокировала новый пакет помощи ЕС Украине Евросоюз не смог согласовать новый пакет помощи Украине в 18 млрд евро на 2023 год 6 декабря 2022, 17:38

Фото: Zuma\ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Министры экономики и финансов стран Евросоюза не смогли достичь согласия по новому пакету макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год, сообщил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра. По данным издания Politico, возможность договоренности заблокировала Венгрия. При этом Станюра добавил, что «цель остается прежней – начать перечислять помощь Украине в начале января». Он подчеркнул, что ЕС будет искать решения сложившейся ситуации. «К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком», – заявил он в ходе открытой части заседания, которая транслировалась на сайте Совета. Напомним, ранее пакет помощи Украине одобрил Европарламент. ВСУ перебросили подкрепление к Артемовску Марочко: Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску 7 декабря 2022, 08:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. По его словам, в район Артемовска прибыло пополнение ВСУ, часть из военнослужащих сразу направили для восполнения потерь в зону активных боевых действий, часть пока находится в резерве командования, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта. Новости СМИ2 В двух регионах Западной Украины прозвучала воздушная тревога 7 декабря 2022, 04:51 Текст: Алексей Дегтярев

В Волынской и Ровенской областях в западной части Украины прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщил официальный ресурс по оповещению страны. Воздушная тревога также прозвучала в Киевской области, передает ТАСС со ссылкой на оповестительный ресурс. До этого взрывы фиксировались в Днепропетровске (Днепре), воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук 6 декабря 2022, 15:45 Текст: Кристина Цыцура

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по уголовному делу о нарушении территориальной целостности России. Согласно документам, суд своим решением от 6 декабря избрал Верещук и Джапаровой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, передает РИА «Новости». Отсчет срока ареста начнется с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории России. Обе женщины объявлены в международный розыск, они находятся в статусе обвиняемых, отметили в суде. Им вменяют «отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности России». Статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы. Ранее о заочном аресте Верещук и Джапаровой суд просила Феедеральная служба безопаности России. Новости СМИ2 Глава Минобороны Польши Блащак заявил об отказе Берлина передавать Patriot Киеву 6 декабря 2022, 22:28 Текст: Алексей Дегтярев

Немецкая сторона отказалась передавать киевским властям ЗРК Patriot, об этом объявил польский министр обороны Мариуш Блащак после переговоров с коллегой из ФРГ Кристиной Ламбрехт. «После разговора с представителями Минобороны Германии я был разочарован решением об отказе в поддержке Украины. Размещение Patriot на Западной Украине повысило бы безопасность поляков и украинцев. Поэтому мы продолжаем подготовку к размещению пусковых установок на территории Польши и подключение их к нашей системе управления», – написал Блащак в Twitter. До этого в Пентагоне сообщали об отсутствии планов передавать Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot. До этого Варшава предлагала передать Киеву немецкие ЗРК Patriot, но отказывалась отдать свои. Грузия отказалась помогать Украине вооружением 6 декабря 2022, 17:18 Текст: Ольга Иванова

Власти Грузии не могут и не будут оказывать военную помощь Украине, сообщил председатель правящей фракции парламента Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Мдинарадзе подчеркнул, что Грузия оказывает полную и абсолютную политическую поддержку Украине. Она также оказывает гуманитарную помощь «за гранью своих возможностей», передает ТАСС. Отказ от военной поддержки депутат объяснил тем, что у Грузии есть свои проблемы в виде Абхазии и Южной Осетии. Ранее в Тбилиси резко ответили временному поверенному в делах Украины Андрею Касьянову, который во вторник выразил ряд претензий к Грузии, в первую очередь за отказ поставлять вооружение украинской стороне. Новости СМИ2 Небензя отказался слушать «желчное красноречие» украинского постпреда при ООН 6 декабря 2022, 20:25 Текст: Ольга Иванова

Постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал, не став слушать «желчное красноречие» главы миссии Украины Сергея Кислицы. «Я хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима... Он в очередной раз отметил выдающимся дипломатическим твитом позапрошлую пятницу. Тем, кто не знаком с его творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Это, как мы уже говорили, свидетельство «высокого» уровня украинской дипломатии», – цитирует его РИА «Новости». Ранее в Совбезе завершилось запрошенное Киевом заседание по Украине. После встречи Кислица выложил в своем Twitter (запрещен в России) комментарий о том, что выслушивать дипломата из Москвы является «одной из самых ужасных его обязанностей». Более того, дипломат сопроводил запись собственной фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского правительства, делает неприличный жест рукой. После этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский и ряд дипломатов из других стран высмеял выпад Кислицы. А постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отметил, что такое поведение неприемлемо, и задался вопросом, какой он «к черту» дипломат. Пользователи соцсетей при этом заметили, что «экстраординарные времена требуют экстраординарных мер», отметили «нулевой уровень дипломатии» и емко охарактеризовали пост Кислицы – «какое дерьмо». Зеленский заявил о прибытии на передовую в Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал видеоролик на фоне стелы «Славянск» 6 декабря 2022, 13:42 Текст: Александра Юдина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «традиционно» находится во вторник на передовой в Донбассе. В видеообращении Зеленский отметил, что в День Вооруженных сил Украины 6 декабря находится «на передовой с бойцами в Донбассе», передает РИА «Новости». На заднем плане видна стела «Славянск», что находится на подконтрольной Киеву территории ДНР. До этого президент Украины Владимир Зеленский побывал в Херсоне, где заявил, что страна готова к миру. Новости СМИ2 Захарова отреагировала на отказ Эстонии принимать новых беженцев Спикер МИД Захарова прокомментировала решение эстонский властей больше не принимать беженцев с Украины 7 декабря 2022, 10:20 Текст: Александра Юдина

Спикер МИД Мария Захарова предложила задуматься, какая из песен певицы Полины Гагариной больше всего подходит новость об отказе эстонский властей принимать беженцев с Украины. В своем Telegram-канале она предложила два варианта: «Спектакль окончен» или «Драмы больше нет». Как пишет РИА «Новости», ранее премьер Эстонии Кая Калласс заявила, что ее страна не сможет принять новую волну украинских беженцев. При этом она добавила, что договорилась с Финляндией, чтобы те принимали больше беженцев. Украина и Молдавия договорились сотрудничать в сфере ПВО 6 декабря 2022, 18:29 Текст: Ольга Иванова

Сотрудничать в области противовоздушной обороны, а также в вопросе непризнанного Приднестровья договорились премьер-министры Украины и Молдавии Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилица во время встречи в Киеве. Шмыгаль рассказал, что стороны договорились также улучшить приграничный контроль, поддерживать сотрудничество и диалог в вопросах мира и безопасности в Приднестровском регионе, передает ТАСС. Также они договорились, что по молдавскому телевидению будет транслироваться украинский новостной марафон, который показывают по основным телеканалам страны. Шмыгаль сообщил, что он и Гаврилица усилят сотрудничество с Румынией в трехстороннем формате. Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков указал на принадлежность Украине упавшей в Молдавии ракеты. От также отметил, что обломки ракеты, по предварительным сведениям, являются частями комплекса ПВО С-300, который есть на вооружении у ВСУ. Новости СМИ2 Пентагон призвал Киев производить собственное оружие дальнего действия Глава Пентагона Остин заявил, что Киеву не запрещено вести разработки оружия дальнего радиуса действия 7 декабря 2022, 08:45 Текст: Александра Юдина

Штаты не запрещают Киеву вести собственные разработки оружия для дальнего расстояния, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Он уточнил, что США никогда не мешали Киеву производить свои ударные мощности и напомнил, что Штаты направили уже более 19 млрд долларов военной помощи и «втянули» союзников и партнеров для поддержки Киева, передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что США тайно изменили реактивные системы залпового огня HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для запуска по России. До этого глава Пентагона заявил, что США «не будут втянуты в конфликт» на Украине, но продолжат ее поддерживать. Экс-замглавы МЧС России Фалеев оценил последствия обстрелов для Киева 7 декабря 2022, 04:13 Текст: Алексей Дегтярев

Энергетические объекты украинской столицы могут испытать серьезные трудности при продолжении обстрелов, также ситуацию осложняет наступление зимы, заявил бывший замглавы МЧС России, лауреат правительственной премии в области науки и техники Михаил Фалеев. От ударов пострадают практически все производства, от металлургии до хлебопечения, поскольку в них применяются энергоемкие тепловые процессы, сказал Фалеев в беседе с РИА «Новости». Городскому правительству придется прикладывать большие усилия для обеспечения минимальной работоспособности учреждений, транспорта и т.д. По мнению Фалеева, власти города вряд ли располагают нужными для этого ресурсами, включая трубы тепловые приборы, наличие квалифицированных кадров. Это замедлит ремонт внутридомовых систем. Эксперт напомнил, что мэр Киева Виталий Кличко предлагал эвакуировать горожан в села и частные дома, чтобы решить проблему нехватки тепла, но правительство его не поддержало. Он предположил, что это делается «по политически-спекулятивным соображениям», поскольку украинскому руководству нужны «страдающие горожане». Ранее в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве открыли пункт обогрева для жителей, это вызвало сомнения у части киевлян. Новости СМИ2 В Днепропетровске раздались взрывы, объявлена воздушная тревога 6 декабря 2022, 23:06 Текст: Алексей Дегтярев

В городе Днепропетровск (Днепр) произошли взрывы, в Днепропетровской, Николаевской и Одесской области объявили воздушную тревогу. Взрывы зафиксированы в самом Днепропетровске и его пригородах, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. В понедельник в нескольких украинских регионах полностью отключили подачу электроэнергии после ударов по энергетической инфраструктуре Украины.