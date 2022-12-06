Пекин отреагировал на доклад Пентагона о военной мощи Китая

Минобороны КНР сделало строгое представление США из-за доклада о военной мощи Китая

Доклад Пентагона о состоянии военной мощи КНР искажает политику национальной обороны Китая, китайская сторона сделала США строгое представление, заявил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

По его словам, министерство обороны США опубликовало Доклад о развитии вооруженных сил и безопасности Китая за 2022 год, который по сути искажает политику национальной обороны и военную стратегию Китая, кроме того – делает необоснованные предположения о военном развитии Китая и грубо вмешивается во внутренние дела страны по тайваньскому вопросу.

«Это старый трюк по раздуванию так называемой китайской военной угрозы», – передает РИА «Новости» слова Тань Кэфэя. Он заявил, что Китай выражает резкое недовольство и решительное несогласие с этим, уже сделал строгое представление США.

Он подчеркнул, что Китай придерживается пути мирного развития и не стремится к гегемонии или экспансии и призвал США отказаться от менталитета холодной войны, прекратить выступать с ошибочными заявлениями и публиковать ошибочные доклады и практическими действиями поспособствовать возвращению отношений между армиями двух стран на путь здорового и стабильного развития.

Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что войска Китая пока не обладают достаточным потенциалом для вторжения на Тайвань.