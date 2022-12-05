ЕР помогла вывезти детей из Донбасса на отдых в Сочи

«Единая Россия» помогла отправить детей из детей из ЛНР на отдых в Сочи

Глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова и руководитель фонда «Своих не бросаем» Дмитрий Воробьев отправили группу детей из ЛНР на отдых в Краснодарский край.

Дети из ЛНР в возрасте от 8 до 16 лет с различными заболеваниями вместе с родителями отправились на две недели в Сочи. Вместе с ними из Москвы на черноморское побережье поедут еще восемь детей в возрасте от семи до 16 лет из ДНР, которые проходили лечение и реабилитацию в ведущих клиниках столицы, сообщается на сайте «Единой России».

Кузнецова отметила, что среди этих детей есть и пострадавшие от обстрелов и дети с особенностями развития. «Мы делаем акцент на ребятах, которые живут на территориях, где сегодня есть сложности. Допустим, в Лисичанске очень тяжелая бытовая ситуация – нет света, воды, есть. Такая же ситуация в Свердловске, Троицком. Главное, что у детей есть возможность немного переключиться от этих тревог», – отметила она.

Реабилитационная программа и отдых детей организуется при помощи партнеров штаба ЕР по гуманитарному сотрудничеству из благотворительных фондов «Доктор Лиза», «Своих не бросаем», «МАНТЕРА».

Ранее на черноморском побережье уже побывали шесть групп детей из ДНР и ЛНР. Их семьям оказывается психологическая поддержка.