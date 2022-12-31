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В России запретили прокат кинокартин с пропагандой ЛГБТ
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Основания для отказа от проката в России пополнились запретом на пропаганду ЛГБТ, соответствующее постановление выпустило российское правительство.
Постановление вышло в исполнение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, изменения вносятся в правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения фильмов, передает ТАСС.
В список оснований для отказа от проката добавили еще одно – если лента содержит материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».
Также в правила внесен пункт о том, что Минкультуры может привлечь к рассмотрению вопросов о выдаче и отзыве прокатных удостоверений ведомственный экспертный совет по оценке фильмов.
Немцы заявили об отвращении к Шольцу после новогоднего обращения
Читатели Die Welt раскритиковали заявления Шольца по Украине в новогоднем обращении
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Читатели немецкой газеты Die Welt активно комментируют новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал продолжить поддержку Украины, а также призвал немцев экономить энергию.
Кроме того, Шольц пообещал обеспечить независимость Берлина от российского газа.
В комментариях, содержание которых передает РИА «Новости», пишут, что испытали «отвращение, гнев, стыд, бессилие» после такого новогоднего обращения. «После таких заявлений у меня нет слов», – пишет один из читателей немецкого издания Die Welt.
Другой читатель заявил, что Шольцу следовало бы объяснить причины провала энергетической политики, расплачиваться за который приходится обычным гражданам Германии.
Третий читатель возмутился, что граждан просят экономить энергию, в то время как правительство усугубляет энергетические проблемы. «У него (Шольца – прим. ВЗГЛЯД) проблемы с восприятием реальности!» – пишут в комментариях.
Еще один пользователь возмутился словами канцлера о единении народа. «Страна разделена по многим параметрам, разлом происходит через все сферы общества и политики», – подчеркнул он.
Другой признался, что пустые обещания Шольца слушать надоело, и призвал политика отправиться в отставку.
«Мне стыдно за такого канцлера», – заключил читатель.
Напомним, две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за энергокризиса и конфликта на Украине.
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Зампостпреда РФ при ООН ответил на вопрос об уничтожении Украины
Зампостпреда России при ООН Полянский заявил о попытках Запада представить СВО как уничтожение государственности Украины
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Москва отвергает заявления западных стран о том, что целью спецоперации на Украине является уничтожение украинской государственности, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Будущее Украины будет зависеть от украинского народа, заявил Полянский, отвечая на соответствующий вопрос во время эфира в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Это будет выбором этого государства и людей, живущих в нем, подчеркнул заместитель постпреда. Полянский отметил, что ни разу не слышал, чтобы кто-то из российских руководителей в числе целей СВО говорил, что Россия не заинтересована в украинской государственности и не заинтересована в сохранении Украины.
По его словам, Украина должна вернуться в состояние дружественного соседа России, от которого не исходит угроза, в это понятие входит и военная угроза, и угроза нарушения прав соотечественников, и прав тех, кто говорит на русском языке.
Руководство «Евровидения» рассказало о тяжелом решении по России
Организатор «Евровидения» Эстердаль назвал исключение России из конкурса сложным решением
Исключение России из песенного конкурса «Евровидение» стало непростым решением, заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль.
Эстердаль в эфире радио BBC 4 заявил, что это решение было сложным, «и сейчас сложно». По его словам, «то, что думает Европа», оказывает на конкурс очень большое влияние.
По его словам, песни, исполняемые на «Евровидении», всегда отражали дух времени и события в Европе, передает РИА «Новости».
По мнению супервайзера «Евровидения», решение запретить России участвовать в этом конкурсе соответствует западным ценностям, к коим он отнес взаимовыручку и солидарность, объединение через музыку.
«Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии», – добавил он.
В феврале Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение, согласно которому Россия не будет представлена в песенном конкурсе «Евровидение-2022». Летом Россия отказалась от участия в детском «Евровидении».
Сенатор Пушков объяснил разворот Эрдогана по отношению к Сирии
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Анкара изменила свой подход к Сирии, оценив прочность режима в Дамаске. Между двумя странами начинают постепенно восстанавливаться отношения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. На этой неделе в Москве состоялась встреча министров обороны и глав разведок Сирии и Турции. Это первый официальный контакт представителей обеих стран более чем за десять лет.
«Для президента Турции Тайипа Эрдогана главный фактор – это соотношение сил. Там, где этот баланс меняется, турецкий лидер автоматически пытается вписаться в новую ситуацию», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Отношения Эрдогана с сирийским лидером Башаром Асадом складывались непросто. После дружбы наступила вражда, Турция поддерживала антиправительственные силы в Дамаске.
«Однако соотношение сил изменилось. Асад сумел удержаться, прежде всего, с помощью России, а также Ирана. Сейчас наметились серьезные сдвиги в арабском мире. Ряд арабских стран выступал за участие Сирии в недавнем саммите Лиги арабских государств в Алжире в ноябре – впервые после того, как было заморожено ее участие в организации в 2011 году. Сейчас Асад контролирует почти всю территорию Сирии. Осталось несколько территориальных узлов, которые находятся под контролем американцев, курдов и Джебхат ан-Нусры*», – напомнил собеседник.
Настоящим прорывом стал мартовский визит Асада в Объединенные Арабские Эмираты, после чего «в Дамаск зачастили многие представители арабских стран». «Эрдоган видит все это и занимает более аккуратную позицию, отодвигаясь от противников Асада. А его заявления о поддержке территориальной целостности Сирии, на чем настаивают Россия и Иран, это серьезный разворот», – полагает Пушков.
На этой неделе в Москве состоялась встреча министров обороны и глав разведок Сирии Али Махмуда Аббаса и Рафика Шахадаха и Турции – Хулуси Акара и Хакана Фидана. Это первый официальный контакт представителей Турции и Сирии более чем за десять лет. На переговорах также присутствовал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Стороны обсудили ситуацию в Сирии, меры по борьбе с экстремизмом и необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации кризиса в регионе. По информации турецкого телеканала TRT, главной темой встречи стала ситуация с сирийскими беженцами.
По мнению Пушкова, для начала репатриации сирийских беженцев должны быть созданы необходимые условия. Страна разрушена. По самым скромным оценкам, на ее восстановление требуется более 380 млрд долларов. «На самом деле речь должна идти о триллионе долларов. И совершенно непонятно, кто будет выплачивать такие суммы. Эта проблема быстро не решится. Куда они вернутся? Полстраны в развалинах. В Ракке, Алеппо, Хомсе очень многое нужно восстанавливать. Восстановление городов потребует времени и инвестиций», – убежден сенатор.
Говорить о возможностях личной встречи Эрдогана с Асадом в ближайшее время, по мнению Пушкова, вряд ли приходится. «Личный фактор дополнительно затрудняет проведение такой встречи. Топор войны очень легко вырыть, но трудно зарыть, потому что уже есть силы, которые воспользовались войной против Сирии, преследуют свои цели», – пояснил собеседник.
Не остается решенным вопрос с сирийским городом Идлибом, где может находиться до 80 тыс. боевиков, а также с Дейр-эз-Зором и базой США Эт-Танф в провинции Хомс. Многие страны Персидского залива и из числа западной коалиции фактически вели против Сирии необъявленную войну, поэтому «достигнуть прежнего статус-кво будет очень тяжело». Решить этот вопрос на двусторонней основе Турция и Сирия не смогут. «Неслучайно Эрдоган постоянно и последовательно участвует в тройке Москва – Тегеран – Анкара. Так что будущее Сирии будет решаться на многостороннем уровне», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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Назван регион, где у США возникнут проблемы из-за Украины
WP: Запасы боеприпасов США сгорают на Украине, из-за чего у Вашингтона возникнут проблемы в Азии
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«Сжигающие» американские запасы поставки боеприпасов на Украину являются ошибкой, потому что из-за этого у Соединенных Штатов возникнут проблемы в Восточной Азии, пишут американские СМИ.
В статье The Washington Post говорится, что Вашингтон очень быстро «сжигает» боеприпасы. В краткосрочной перспективе, по оценке издания, это приведет к ослаблению способности США сдерживать стратегических противников в Восточной Азии.
По мнению автора публикации, этот регион важнее для процветания американцев, чем Украина. Подчеркивается, что здесь Америке угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что по мере того, как конфликт будет вступать в новую фазу, администрации президента США Джо Байдена придется задуматься над приемлемыми видами урегулирования ситуации.
Ранее исследовательская служба Конгресса США заявила, что поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Пэтриот») Украине может обернуться проблемой в будущем.
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Шольц дал Украине новогоднее обещание
Шольц в новогодней речи заверил в единстве стран ЕС и НАТО по вопросу поддержки Украины
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Страны Запада «сплочены как никогда» и продолжат поддерживать Киев; ЕС и НАТО не допустили раскола, как это бывало прежде, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к соотечественникам.
Видеоверсия обращения будет транслироваться в Германии в течение дня. Шольц заявил, что год был «сложным», но призвал сограждан «следовать по начатому пути», передает ТАСС.
Он заявил, что многие в Германии обеспокоены ситуацией на Украине и ощущают ее последствия, например, «оплачивая счета за электричество или за газ». Шольц полагает, что «этот переломный момент» – испытание для Германии. По словам канцлера, Украина продолжает обороняться, в том числе благодаря помощи Запада.
Он указал, что в Германии построили терминал по приему сжиженного газа, в 2023 году собираются открыть еще несколько, чтобы способствовать «независимости от российского газа» как самой страны, так и Европы в целом.
Напомним, немецкие социологи указывают на стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни в Германии. Две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за энергокризиса и конфликта на Украине.
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В США призвали посадить генсека НАТО
Американский политик Янг призвал судить Столтенберга за военные преступления
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является военным преступником и должен предстать перед судом, заявил американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Янг, говоря о решениях генсека НАТО по поддержке Украины, заявил, что Столтенберг является «убийцей миллионов».
По мнению американского политика, генсека НАТО следовало бы посадить в тюрьму в Гааге и приговорить к 30 годам без права на досрочное освобождение, передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО заявил, что поставки вооружений и боеприпасов странами НАТО Украине якобы способны быстро привести к перемирию.
Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
США назвали способ вывести российскую нефть из-под лимита цен
В Минфине США сообщили об освобождении российской нефти от лимита цен после глубокой переработки в другой юрисдикции
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На нефть или нефтепродукты из России, которые пройдут глубокую переработку в другой юрисдикции, не будет распространяться лимит цен, сообщило управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
В предварительном руководстве по лимиту цен указывается, что такая нефть не будет считаться российской. Управление опубликовало список процессов, которые позволят считать нефть переработанной в другой юрисдикции. Также лимит не затронет нефть, которую перевозят в резервуарах, где осталось небольшое количество российской после прежних транспортировок. Смешение нефтепродуктов (бензина, дистиллятов, сырой нефти, мазута и других) не рассматривается как глубокая переработка, передает «Интерфакс».
Напомним, глава Российского государства Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на решение западных стран об установлении потолка цен на российскую нефть. Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, указ распространяется на действующие контракты, если там присутствуют ссылки на соответствующие ограничения.
Правительство Украины утвердило новый порядок призыва резервистов
Кабинет министров Украины утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Теперь ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов будет вестись по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Нацагентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины, передает РИА «Новости».
Отмечается, что из-за отсутствия должного учета военнообязанных военкоматы не располагают «реальными списками», на основании которых можно было бы проводить всеобщую мобилизацию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 19 февраля 2023 года.
Повестки гражданам раздавали даже на рынках города Днепр, в соцсетях публиковали видео с раздачей. А главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал президента страны ужесточить наказание для дезертиров.
После этого появилось видео предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из героев ролика говорит, что на кадрах последствия призыва Залужного.
Напомним, военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года.
В Турции заявили об успешных испытаниях собственной системы ПВО Siper
Турецкая национальная система противовоздушной обороны Siper успешно прошла испытания, заявил руководитель турецкого департамента оборонной промышленности Исмаил Демир.
Управляемая ракета, которую запустили в ходе испытаний системы ПВО повышенной дальности Siper, успешно поразила цель на расстоянии более 100 километров, сообщил Демир, передает ТАСС.
По его словам, это событие – «новогодний подарок» народу Турции от оборонной промышленности.
В 2021 году Демир заявлял, что разрабатываемая турецкими инженерами ПВО Siper должна быть схожей или даже превосходить российские системы С-400.
Эта система должна поступить в вооруженные силы Турции в 2023 году. Ее разработка стартовала в 2019 году.
В Совфеде объяснили цель лжи Запада о Минских соглашениях
Клишас: Европейские политики восемь лет лгали о Минских соглашениях, чтобы готовить большую войну
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На протяжении восьми лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
В своем Telegram-канале Клишас отметил, что все восемь лет Европа также продлевала антироссийские санкции за «отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений».
«Все что нужно знать о «европейских ценностях», – отметил он.
По словам сенатора, если раньше примером самой циничной лжи и лицемерия была пробирка госсекретаря США Колина Пауэлла, представленная на Совете Безопасности ООН, то теперь таким примером являются европейские «гарантии» тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу в 2014 году в Киеве и «гарантии» по Минским соглашениям.
«Кто-то еще воспринимает переговоры и договоренности с западными политиками всерьез?» – задался вопросом Клишас.
Он подчеркнул, что западными ценностями XXI века являются ложь и лицемерие, неоколониализм и двойные стандарты, а также идея собственной исключительности и вседозволенности, отказ от любых обязательств, отрицание международного права и суверенитета государств.
Ранее экс-президент Франции Олланд подтвердил слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ.
В среду Меркель повторно заявила, что Минские соглашения представляли собой попытку дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.
В декабре Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее.
Позже президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Ранее отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политика американских властей на украинском направлении являет собой «чистое зло». По его словам, США реализуют «извращенную фантазию» о «борьбе до последнего украинца».
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В Эстонии собрались выпускать колбасу из мяса собак
Эстонская компания в 2023 году начнет производить колбасу из мяса собак
С 2023 года эстонский производитель мяса собирается выращивать собак, чтобы делать из них колбасу, сообщают местные СМИ.
Рекламу производителя, в которой объявлялось о планах производить колбасу из собачьего мяса, сначала восприняли как шутку, однако представитель организации Риика Ниеминен подтвердила такие планы, пишет портал Lemmikloom.
Ниеминен заявила, что вскоре компания начнет производить «стопроцентно органическое собачье мясо». По ее словам, в компании не ожидали, что эта идея будет пользоваться такой большой популярностью, сообщает «Рен-ТВ».
Примечательно, что в Южной Корее, где употребление в пищу собачьего мяса является традиционным, стали обсуждать запрет на такой вид мяса. В последнее время потребление собачьего мяса в стране резко сократилось. последняя скотобойня для собак в Сеуле закрылась в 2019 году после того, как три последних магазина собачьего мяса согласились отказаться от этой практики.
Путин поздравил россиян с Новым годом вместе с военными
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Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к россиянам, но в этот раз не на фоне Кремля, а вместе с военными из штаба Южного военного округа, оно будет показано всем жителям страны.
Президент выразил уверенность, что России удастся преодолеть трудности и сохранить страну независимой, пожелав оставить в прошлом все обиды и сказать друг другу о любви, передает РИА «Новости».
Он отметил, что власти России сделают все возможное для помощи семьям погибших в ходе специальной военной операции. Участников СВО глава страны поблагодарил за силу духа и отвагу, поздравив с наступающим Новым годом.
«Нравственная, историческая правота на нашей стороне», – сказал Путин.
Россия строит и созидает, главное – судьба России, защита Родины – священный долг, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении.
«Вместе строим. И созидаем. Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками», – сказал президент.
Глава России подчеркнул, что Запад использует народ Украины для раскола России и ослабления, чего допущено не будет. Отметив, что западные элиты говорили о своих мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживали неонацистов.
«На деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса», – сказал Путин.
Он напомнил, что гарантии мира и безопасности для России должны быть надежно обеспечены, за это и сражаются военнослужащие.
«Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость. За то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все они – наши герои. Им сейчас труднее всего», – говорится в обращении.
Ранее российский лидер поздравил лидеров стран СНГ с наступающим Новым годом.
В Конгрессе США предупредили о серьезной опасности поставок Patriot Украине
В Конгрессе представили доклад о последствиях для ВС США после передачи Patriot Киеву
Поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Пэтриот») Украине может обернуться проблемой в будущем, предупреждает исследовательская служба Конгресса США.
В сводке, подготовленной исследовательской группой для конгрессменов, говорится, что поставки Patriot «представляют проблемы, которые возникнут перед Конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», сообщает RT.
По оценке аналитиков, потенциальные риски могут возникнуть, если Patriot изымут у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США. А если ЗРК передадут из запасов на территории США, то это может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации, предупреждают авторы доклада.
Кроме того, составители документа задаются вопросом, будут ли введены ограничения «по типам вражеских систем, против которых допустимо применение этих комплексов». Они призывают учитывать высокую стоимость ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
В Кремле ранее подчеркивали, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
Путин вручил госнаграду Суровикину
Президент России Владимир Путин вручил государственную награду Герою РФ Сергею Суровикину, руководящему группировкой войск в ходе специальной военной операции.
Суровикин получил орден Святого Георгия 3-й степени, передает ТАСС.
Награда присуждена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назначил в начале октября Сергея Суровикина, который руководил в ходе СВО Южной группировкой российских войск, командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.
Ранее новые воинские формирования получили знамена от президента Владимира Путина в ходе его посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.