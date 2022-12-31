ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в Красном Лимане

Зампостпреда РФ при ООН ответил на вопрос об уничтожении Украины

Зампостпреда России при ООН Полянский заявил о попытках Запада представить СВО как уничтожение государственности Украины

Москва отвергает заявления западных стран о том, что целью спецоперации на Украине является уничтожение украинской государственности, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Будущее Украины будет зависеть от украинского народа, заявил Полянский, отвечая на соответствующий вопрос во время эфира в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Это будет выбором этого государства и людей, живущих в нем, подчеркнул заместитель постпреда. Полянский отметил, что ни разу не слышал, чтобы кто-то из российских руководителей в числе целей СВО говорил, что Россия не заинтересована в украинской государственности и не заинтересована в сохранении Украины.

По его словам, Украина должна вернуться в состояние дружественного соседа России, от которого не исходит угроза, в это понятие входит и военная угроза, и угроза нарушения прав соотечественников, и прав тех, кто говорит на русском языке.