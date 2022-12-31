Назван регион, где у США возникнут проблемы из-за Украины

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31 декабря, суббота | Последнее обновление — 14:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил создать центры по разработке беспилотников в России
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Раньше Новый год сопровождался приятными праздничными хлопотами, живым интересом и радостным настроением. За эти тридцать лет их вытеснили программируемые и формированные эмоции, нагнетаемые правильно подобранными техническими средствами.
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31 декабря 1919 года завершилась Донбасская операция еще молодой Красной армии. Войска сражались за богатый углем русский регион. В сводках пестрели знакомые современному потребителю новостей топонимы – Сватово, Горловка, Дебальцево. В России шла Гражданская война.
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Отъезд части соотечественников не отразился заметным образом на стране. А ведь в их числе было немало высококвалифицированных специалистов, которые, вероятно, много о себе думали: мол, без нас здесь всё рухнет. Как бы не так. Даже пробки в Москве не рассосались.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Назван регион, где у США возникнут проблемы из-за Украины
WP: Запасы боеприпасов США сгорают на Украине, из-за чего у Вашингтона возникнут проблемы в Азии
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«Сжигающие» американские запасы поставки боеприпасов на Украину являются ошибкой, потому что из-за этого у Соединенных Штатов возникнут проблемы в Восточной Азии, пишут американские СМИ.
В статье The Washington Post говорится, что Вашингтон очень быстро «сжигает» боеприпасы. В краткосрочной перспективе, по оценке издания, это приведет к ослаблению способности США сдерживать стратегических противников в Восточной Азии.
По мнению автора публикации, этот регион важнее для процветания американцев, чем Украина. Подчеркивается, что здесь Америке угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что по мере того, как конфликт будет вступать в новую фазу, администрации президента США Джо Байдена придется задуматься над приемлемыми видами урегулирования ситуации.
Ранее исследовательская служба Конгресса США заявила, что поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Пэтриот») Украине может обернуться проблемой в будущем.
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Зампостпреда РФ при ООН ответил на вопрос об уничтожении Украины
Зампостпреда России при ООН Полянский заявил о попытках Запада представить СВО как уничтожение государственности Украины
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Москва отвергает заявления западных стран о том, что целью спецоперации на Украине является уничтожение украинской государственности, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Будущее Украины будет зависеть от украинского народа, заявил Полянский, отвечая на соответствующий вопрос во время эфира в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Это будет выбором этого государства и людей, живущих в нем, подчеркнул заместитель постпреда. Полянский отметил, что ни разу не слышал, чтобы кто-то из российских руководителей в числе целей СВО говорил, что Россия не заинтересована в украинской государственности и не заинтересована в сохранении Украины.
По его словам, Украина должна вернуться в состояние дружественного соседа России, от которого не исходит угроза, в это понятие входит и военная угроза, и угроза нарушения прав соотечественников, и прав тех, кто говорит на русском языке.
Немцы заявили об отвращении к Шольцу после новогоднего обращения
Читатели Die Welt раскритиковали заявления Шольца по Украине в новогоднем обращении
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Читатели немецкой газеты Die Welt активно комментируют новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал продолжить поддержку Украины, а также призвал немцев экономить энергию.
Кроме того, Шольц пообещал обеспечить независимость Берлина от российского газа.
В комментариях, содержание которых передает РИА «Новости», пишут, что испытали «отвращение, гнев, стыд, бессилие» после такого новогоднего обращения. «После таких заявлений у меня нет слов», – пишет один из читателей немецкого издания Die Welt.
Другой читатель заявил, что Шольцу следовало бы объяснить причины провала энергетической политики, расплачиваться за который приходится обычным гражданам Германии.
Третий читатель возмутился, что граждан просят экономить энергию, в то время как правительство усугубляет энергетические проблемы. «У него (Шольца – прим. ВЗГЛЯД) проблемы с восприятием реальности!» – пишут в комментариях.
Еще один пользователь возмутился словами канцлера о единении народа. «Страна разделена по многим параметрам, разлом происходит через все сферы общества и политики», – подчеркнул он.
Другой признался, что пустые обещания Шольца слушать надоело, и призвал политика отправиться в отставку.
«Мне стыдно за такого канцлера», – заключил читатель.
Напомним, две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за энергокризиса и конфликта на Украине.
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В Турции заявили об успешных испытаниях собственной системы ПВО Siper
Турецкая национальная система противовоздушной обороны Siper успешно прошла испытания, заявил руководитель турецкого департамента оборонной промышленности Исмаил Демир.
Управляемая ракета, которую запустили в ходе испытаний системы ПВО повышенной дальности Siper, успешно поразила цель на расстоянии более 100 километров, сообщил Демир, передает ТАСС.
По его словам, это событие – «новогодний подарок» народу Турции от оборонной промышленности.
В 2021 году Демир заявлял, что разрабатываемая турецкими инженерами ПВО Siper должна быть схожей или даже превосходить российские системы С-400.
Эта система должна поступить в вооруженные силы Турции в 2023 году. Ее разработка стартовала в 2019 году.
Шольц дал Украине новогоднее обещание
Шольц в новогодней речи заверил в единстве стран ЕС и НАТО по вопросу поддержки Украины
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Страны Запада «сплочены как никогда» и продолжат поддерживать Киев; ЕС и НАТО не допустили раскола, как это бывало прежде, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к соотечественникам.
Видеоверсия обращения будет транслироваться в Германии в течение дня. Шольц заявил, что год был «сложным», но призвал сограждан «следовать по начатому пути», передает ТАСС.
Он заявил, что многие в Германии обеспокоены ситуацией на Украине и ощущают ее последствия, например, «оплачивая счета за электричество или за газ». Шольц полагает, что «этот переломный момент» – испытание для Германии. По словам канцлера, Украина продолжает обороняться, в том числе благодаря помощи Запада.
Он указал, что в Германии построили терминал по приему сжиженного газа, в 2023 году собираются открыть еще несколько, чтобы способствовать «независимости от российского газа» как самой страны, так и Европы в целом.
Напомним, немецкие социологи указывают на стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни в Германии. Две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за энергокризиса и конфликта на Украине.
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В США призвали посадить генсека НАТО
Американский политик Янг призвал судить Столтенберга за военные преступления
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является военным преступником и должен предстать перед судом, заявил американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Янг, говоря о решениях генсека НАТО по поддержке Украины, заявил, что Столтенберг является «убийцей миллионов».
По мнению американского политика, генсека НАТО следовало бы посадить в тюрьму в Гааге и приговорить к 30 годам без права на досрочное освобождение, передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО заявил, что поставки вооружений и боеприпасов странами НАТО Украине якобы способны быстро привести к перемирию.
Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В Совфеде объяснили цель лжи Запада о Минских соглашениях
Клишас: Европейские политики восемь лет лгали о Минских соглашениях, чтобы готовить большую войну
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На протяжении восьми лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
В своем Telegram-канале Клишас отметил, что все восемь лет Европа также продлевала антироссийские санкции за «отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений».
«Все что нужно знать о «европейских ценностях», – отметил он.
По словам сенатора, если раньше примером самой циничной лжи и лицемерия была пробирка госсекретаря США Колина Пауэлла, представленная на Совете Безопасности ООН, то теперь таким примером являются европейские «гарантии» тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу в 2014 году в Киеве и «гарантии» по Минским соглашениям.
«Кто-то еще воспринимает переговоры и договоренности с западными политиками всерьез?» – задался вопросом Клишас.
Он подчеркнул, что западными ценностями XXI века являются ложь и лицемерие, неоколониализм и двойные стандарты, а также идея собственной исключительности и вседозволенности, отказ от любых обязательств, отрицание международного права и суверенитета государств.
Ранее экс-президент Франции Олланд подтвердил слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ.
В среду Меркель повторно заявила, что Минские соглашения представляли собой попытку дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.
В декабре Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее.
Позже президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Ранее отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политика американских властей на украинском направлении являет собой «чистое зло». По его словам, США реализуют «извращенную фантазию» о «борьбе до последнего украинца».
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В Конгрессе США предупредили о серьезной опасности поставок Patriot Украине
В Конгрессе представили доклад о последствиях для ВС США после передачи Patriot Киеву
Поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Пэтриот») Украине может обернуться проблемой в будущем, предупреждает исследовательская служба Конгресса США.
В сводке, подготовленной исследовательской группой для конгрессменов, говорится, что поставки Patriot «представляют проблемы, которые возникнут перед Конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», сообщает RT.
По оценке аналитиков, потенциальные риски могут возникнуть, если Patriot изымут у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США. А если ЗРК передадут из запасов на территории США, то это может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации, предупреждают авторы доклада.
Кроме того, составители документа задаются вопросом, будут ли введены ограничения «по типам вражеских систем, против которых допустимо применение этих комплексов». Они призывают учитывать высокую стоимость ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
В Кремле ранее подчеркивали, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
Кулеба назвал получение Украиной ЗРК Patriot психологическим переломом
Кулеба назвал получение Украиной ЗРК Patriot психологическим переломом в поставках оружия
Получение Украиной комплекса ПВО Patriot станет психологическим переломом в поставках оружия Киеву, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Киев больше года боролся, чтобы получить это оружие. Поставки он назвал психологическим переломом, так как Украина с самого начала слышала отказы от США на просьбу отправить ЗРК Patriot.
«И то, что это произошло – это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала», – заявил Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина», передает РИА «Новости».
Получение одобрения поставок оружия для Украины он сравнил с «компьютерной игрой», в которой переходишь от уровня к уровню. Он добавил, что обсуждение других поставок оружия не будет сложнее.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
Владимир Путин заявил, что поставки ЗРК Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу российского государства Владимира Путина с Новым годом. Китайский лидер выразил готовность поддерживать тесные контакты с президентом России в новом году.
В сообщении Центрального телевидения Китая (CCTV) говорится, что Путин и Си Цзиньпин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года, передает РИА «Новости».
Китайский лидер выразил готовность поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран.
Также Си Цзиньпин отметил, что в наступающем году российско-китайские отношения могут получить новые возможности для развития.
В Кремле сообщали, что президент России в поздравлении лидера КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень.
30 декабря прошли переговоры Путина с Си Цзиньпином. В Кремле беседу назвали очень конструктивной и объемной.
На Украине назвали число пытавшихся незаконно уехать из-за военного положения
С Украины пытались незаконно уехать 12 тыс. мужчин из-за военного положения
Около 12 тыс. мужчин были задержаны при попытке незаконно покинуть территорию Украины с момента введения военного положения, сообщила Госпогранслужба Украины.
При этом 15 человек при незаконном пересечении границы погибли. Это происходило на речных участках или в горах, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. В ведомстве не уточнили, сколько человек смогли незаконно покинуть страну.
Напомним, военное положение на Украине было введено 24 февраля. В декабре на сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского была внесена петиция с призывом не продлевать после 19 февраля 2023 года действие военного положения.
Украина прекратила соглашение с Россией по использованию пограничных водоемов
Украина объявила о прекращении соглашения с Россией по использованию пограничных водоемов
Украинская сторона прекратила действие соглашения с российской о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, заявил представитель правительства Украины в Раде Тарас Мельничук.
Действие соглашения, работавшего с 19 октября 1992 года, прекращено, сообщил Мельничук, передает РИА «Новости».
Договоренность предполагала признание водными объектами участков рек и других поверхностных водостоков, по которым проходит граница России и Украины, а также поверхностные воды в местах, где их пересекает граница.
Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией и Белоруссией, а также в рамках СНГ.
Минторг США призвал сохранить режим поставок урана из России
Минторг США призвал сохранить в силе соглашение с Россией по урану
Министерство торговли США высказалось против изменения режима поставок российской урановой продукции на американский рынок.
В 1990-х годах Россия и США договорились о приостановке американского антидемпингового расследования в отношении российского урана. Это соглашение власти США заново обсуждают раз в пять лет. Нынешний режим поставок ограничен квотами, передает ТАСС.
Ведомство заявило, что отказ от соглашения или приостановленного расследования обернется новым «демпингом с маржой в размере до 115,82%». Комментарии министерству предоставили американские компании из сферы ядерной энергетики.
Напомним, американские эксперты предупреждали, что в случае отказа России поставлять обогащенный уран США могут испытать негативные последствия для работы реакторов. По мнению экспертов, это может привести даже к остановке реакторов.
США усомнились в нейтралитете Китая в ситуации вокруг Украины
Госдеп осудил развитие Китаем тесных связей с Россией на фоне спецоперации на Украине
Китай на фоне российской спецоперации на Украине утверждает, что является нейтральной стороной, однако его действия свидетельствуют, что он продолжает инвестировать в тесные связи с Россией, заявил госдепартамент США.
Комментируя переговоры главы российского государства Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, Госдеп выразил обеспокоенность развитием связей Москвы и Пекина на фоне российской спецоперации, передает ТАСС.
В Госдепе заявили, что страны Запада «предупреждали» Китай «о последствиях предоставления России военной помощи» или «систематического содействия в обходе санкций». В Госдепе сказали, что следят за действиями Китая.
Американская сторона заявила, что мир наблюдает за тем, какие государства «поддержат базовые принципы свободы, самоопределения и суверенитета», а какие окажутся на стороне Москвы или будут негласно поддерживать Россию. Госдеп считает, что страны, которые поддерживают Москву, обязательно «окажутся на неправильной стороне истории».
Напомним, китайский дипломат Цинь Ган, чуть более года проработавший послом в США, назначен главой МИД Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что власти Китая одобрили позицию России, которая не отказывается от мирного пути решения конфликта на Украине.
В постпредстве России не увидели альтернативы Нью-Йорку для штаб-квартиры ООН
Полянский указал на проблемы с возможным перемещением штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Пока альтернативы Нью-Йорку в вопросе расположения штаб-квартиры ООН, к сожалению, не просматривается, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский в ходе выступления, которое транслировалось в его Telegram, заявил, что призывы перенести штаб-квартиру звучали не раз, но для этого требуется согласие трех четвертей входящих в ГА ООН стран. Полянский указал, что по финансовым причинам государства не всегда готовы обустраивать свои миссии на новом месте, передает ТАСС.
По его словам, многие страны при этом поддерживают возмущение России «невыдачей виз и других проблем», много замечаний звучит в специальных органах, которые отвечают за взаимодействия со страной пребывания – США, Вашингтон вынужден «реагировать на критику». Однако «критическая масса пока не вызревает до того, чтобы три четверти государств» приняли соответствующее решение, сказал Полянский.
Напомним, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов указывал, что в Нью-Йорке «американцы делают что хотят». По его словам, осуществлялись попытки вербовать представителей России и других стран, США устраивали «и запугивания, и шантаж».
Во Франции заявили об укреплении «нацистской диктатуры» Зеленского
Французский политик Асселино: Новый украинский закон о печати противоречит европейской свободе слова
Принятый на Украине закон о печати противоречит европейской свободе слова, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Асселино написал, что президент Украины Владимир Зеленский «укрепляет свою неонацистскую диктатуру». По его словам, принятым в этой стране законом о печати возмущена даже европейская федерация журналистов, по мнению представителей которой он содержит «многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям».
Кроме того, заявил Асселино, законом недоволен и Союз журналистов Украины. СЖУ считает, что он представляет самую большую угрозу свободе слова за время существования независимой Украины, передает РИА «Новости».
Принятый ранее Верховной радой Украины сразу во втором и окончательном чтении законопроект о медиа позволяет представителям украинской власти штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, информационный контент которых им не нравится.
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