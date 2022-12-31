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В Конгрессе США предупредили о серьезной опасности поставок Patriot Украине
В Конгрессе представили доклад о последствиях для ВС США после передачи Patriot Киеву
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Поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Пэтриот») Украине может обернуться проблемой в будущем, предупреждает исследовательская служба Конгресса США.
В сводке, подготовленной исследовательской группой для конгрессменов, говорится, что поставки Patriot «представляют проблемы, которые возникнут перед Конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», сообщает RT.
По оценке аналитиков, потенциальные риски могут возникнуть, если Patriot изымут у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США. А если ЗРК передадут из запасов на территории США, то это может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации, предупреждают авторы доклада.
Кроме того, составители документа задаются вопросом, будут ли введены ограничения «по типам вражеских систем, против которых допустимо применение этих комплексов». Они призывают учитывать высокую стоимость ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
В Кремле ранее подчеркивали, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
Минобороны: В результате удара высокоточным оружием прекращена переброска резервов ВСУ с Западной Украины
ВС России 29 декабря нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и системе военного управления, которые обеспечивали работу предприятий ОПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Массированный удар наносился оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Цель достигнута, назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Нанесенным ударом удалось остановить производство и ремонт техники и боеприпасов, кроме того, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины , подытожили в оборонном ведомстве.
Из-за нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, поставленное для ВСУ, было заблокировано в тыловых районах.
В России оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте
Политолог Дудаков: Украина выпрашивает все больше денег для продолжения войны с Россией
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Военные на фронте осознают тупиковость ситуации, а Владимир Зеленский и его офис пытаются выторговать у США еще больше оружия. Это приведет Украину к полному краху. К такому мнению пришли военный эксперт Вадим Козюлин и американист Малек Дудаков. Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте.
«Подобные заявления являются констатацией факта. Действительно, ситуация зашла в тупик: украинские войска не могут продвинуться вперед, а наши силы заняты построением оборонительной линии», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, Вадим Козюлин.
«Важно понимать, что слова о невозможности принципиальных изменений на территории соприкосновения озвучивают военные люди. Они далеки от дипломатии, и говорить о путях разрешения конфликта – не их задача», – отмечает собеседник.
«К нашим оппонентам наконец-то пришло осознание равновесия сил на поле боя. Тем более, что фронт стабилизировался. ВСУ не демонстрируют существенных успехов. Россия настроена на оборону и укрепление своих позиций. Параллельно Зеленский выдвигает какие-то предложения о мире, но они неприемлемы для нас», – подчеркивает эксперт.
«При этом равновесие достигнуто и в дипломатии. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения на Украину станут кратчайшим путем к миру, выглядят нереалистичными. Накачивание Киева боеприпасами лишь сохранит уже имеющийся тупик, приведет к большей эскалации и подтолкнет Украину в сторону краха в долгосрочной перспективе», – уверен Козюлин.
«Мотивация Украины состоит в том, чтобы выпрашивать все больше и больше оружия у США. В Вашингтоне утвердили новый федеральный бюджет, в котором 45 млрд долларов выделено на помощь Киеву. Вместе с тем, Зеленский уже говорил, что этого будет недостаточно и надо еще больше», – добавляет американист Малек Дудаков.
«В связи с этим Украине наиболее выгодно нагнетать панику и утверждать, что в скором времени на фронте возможна тупиковая ситуация. Что и делает сейчас глава ГУР Украины Буданов», – продолжил эксперт.
«При этом заявления и генсека НАТО, и вице-канцлера Германии Роберта Хабека сохраняются в духе той риторики, которая звучала почти весь последний год со стороны западного истеблишмента. Мирных переговоров России и Украины они не хотят и поддерживают исключительно поставки все более сложного и опасного оружия ВСУ», – рассуждает собеседник.
«Безусловно, на Западе есть разные точки зрения относительно будущего конфликта на Украине. Немало тех, кто настроен реалистично и склоняется к мирным переговорам двух стран. Но даже позиция Генри Киссинджера с более-менее мирной стратегией урегулирования не была поддержана», – говорит американист.
«Почти все предложения Запада по возможному примирению сводятся либо к возвращению к границам до 24 февраля текущего года, либо на границы 1991 года. Но Москва не может согласиться на такие условия. Не говоря уже о ястребином западном истеблишменте, который вообще не готов на какие-либо уступки», – заключил Дудаков.
Ранее экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк заявил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают. По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая.
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия. Он также уверен, что Вашингтон «обескровливает Украину», пока Россия меняет ситуацию, значительно наращивая оборону.
На фоне этого глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия на фронте зашли в тупик, пишет «КоммерсантЪ». По словам Буданова, ВСУ не могут победить на всех направлениях, равно как и Россия. Поэтому украинская армия «с нетерпением ждет поставок более совершенного оружия».
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг пришел к умозаключению, что оружие и боеприпасы Запада приведут к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, парадокс в том, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру.
Столтенберг уверен – Москва должна принять невозможность достичь своих целей на Украине и согласиться переговоры. Он также дал понять, что считает совершенно законными атаки Киева на военные объекты в России.
Накануне с аналогичной идеей выступил и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он заявил, что президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам политика, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически»
Он также выступил за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками. Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.
В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский предложил свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине. глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Однако Россию собирались пригласить только после якобы необходимого международного суда.
Эту идею раскритиковали в России. А саму «формулу мира» Зеленского» глава российского МИД Сергей Лавров назвал «иллюзорной»
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Зампостпреда РФ при ООН ответил на вопрос об уничтожении Украины
Зампостпреда России при ООН Полянский заявил о попытках Запада представить СВО как уничтожение государственности Украины
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Москва отвергает заявления западных стран о том, что целью спецоперации на Украине является уничтожение украинской государственности, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Будущее Украины будет зависеть от украинского народа, заявил Полянский, отвечая на соответствующий вопрос во время эфира в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Это будет выбором этого государства и людей, живущих в нем, подчеркнул заместитель постпреда. Полянский отметил, что ни разу не слышал, чтобы кто-то из российских руководителей в числе целей СВО говорил, что Россия не заинтересована в украинской государственности и не заинтересована в сохранении Украины.
По его словам, Украина должна вернуться в состояние дружественного соседа России, от которого не исходит угроза, в это понятие входит и военная угроза, и угроза нарушения прав соотечественников, и прав тех, кто говорит на русском языке.
СК: Украинские каратели убили в Мариуполе более 3 тыс. мирных жителей
Бастрыкину доложили о 3 тыс. убитых украинскими нацистами мирных жителей Мариуполя
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих, в ходе которого ему доложили о 3 тыс. мирных жителей, убитых украинскими нацистами.
Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, Бастрыкину доложили, что в ходе предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях украинских националистов в Мариуполе установлено, что распределение сил обороны города проводилось офицерами из 12-й бригады нацгвардии Украины, согласованный план действий подразумевал разбивку города на секторы с индивидуальной зоной ответственности (А, В, С и D).
В период организации российскими войсками гуманитарных коридоров через сектор «А» бойцы нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города, в результате чего жители стали живой мишенью для украинских карателей. Только в апреле 2022 года на оставленных ВСУ позициях обнаружили тела 51 мирного жителя, а после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч.
В ходе допросов украинских военнопленных удалось последовательно установить цепочку причастных к преступлениям лиц. На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного, командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя, командующего операцией Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Павлюка, командира входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения «Азов» майора Прокопенко и командира 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины полковника Шлеги по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.
В ходе следствия выяснилось также, что в подразделении 36-й отдельной бригады морской пехоты находились подданные Британии, а инструкторами из Германии военнослужащие Украины обучались штурму зданий и стрельбе из вооружения иностранного производства.
Ранее боевик украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Иван Бочкарев с позывным «Ведьмак» признал вину в убийстве нескольких мирных жителей Мариуполя. В феврале 2022 года он вместе со своей группой занял позиции в школе № 42, там боевики расстреливали прятавшихся в учреждении мирных жителей, также они расстреливали проходивших мимо граждан.
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В Турции заявили об успешных испытаниях собственной системы ПВО Siper
Турецкая национальная система противовоздушной обороны Siper успешно прошла испытания, заявил руководитель турецкого департамента оборонной промышленности Исмаил Демир.
Управляемая ракета, которую запустили в ходе испытаний системы ПВО повышенной дальности Siper, успешно поразила цель на расстоянии более 100 километров, сообщил Демир, передает ТАСС.
По его словам, это событие – «новогодний подарок» народу Турции от оборонной промышленности.
В 2021 году Демир заявлял, что разрабатываемая турецкими инженерами ПВО Siper должна быть схожей или даже превосходить российские системы С-400.
Эта система должна поступить в вооруженные силы Турции в 2023 году. Ее разработка стартовала в 2019 году.
Кулеба предложил «запихнуть» россиян в их границы
Глава МИД Украины Кулеба: Россиян надо запихнуть в их границы и закрыть на замок
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает отказаться от идеи превращения России в эльфа: он предлагает «запихнуть» россиян в их границы и закрыть на замок.
Как заявил Кулеба, для него сейчас главное – утвердить в партнерах понимание того, что Россия по своей сути не изменится, какой бы ни была власть в России, передает РИА «Новости». Он заявил также, что задача Украины – не «превратить орка в эльфа, а запихнуть в их границы и закрыть на замок».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию.
Эксперты указали на ошибки в ходе образования СССР
Эксперты: Предпосылки распада СССР были заложены 100 лет назад
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В результате образования СССР произошла большая трагедия для русского народа – его разделили. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость, возвращая исконно русские земли в состав России. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли историк Владимир Шаповалов и политолог Олег Матвейчев, комментируя 100-летнюю годовщину образования СССР.
«30 декабря 1922 года начался новый этап развития нашего государства, который имел и положительные, и отрицательные стороны. Но прежде всего стоит отметить тот факт, что создание СССР проходило в условиях революционного слома страны и гражданской войны», – рассказал замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.
«Большевики в условиях борьбы за власть активно эксплуатировали национальный вопрос, выдвинув лозунг «право наций на самоопределение». По факту это привело к тому, что значительная часть территорий России была отторгнута от нашей страны, на них возникли новые государства. Оставшаяся часть страны была поделена на советские республики, созданные по национальному признаку», – отметил собеседник.
«При этом, к примеру, в состав Украины вошли земли, которые были населены русскими – это Новороссия, Донбасс, а позднее и Крым. Они не имели никакого отношения к Малороссии, на основе которой была провозглашена Украинская ССР. Сам факт создания Украины как отдельной национальной республики, при том, что украинцы – часть русского народа, был трагедией для страны, поскольку единый русский народ был разделен», – убежден историк.
«Усугубилось это тем, что после распада СССР в 1991 году именно по административным границам советских республик был окончательно разделен Советский Союз и возникло независимое украинское государство. Правительство Украины стало проводить ярко выраженную антироссийскую и антирусскую политику, репрессии, всячески дискриминировало русское население, язык и культуру», – акцентировал он.
«Сейчас мы исправляем вековые исторические ошибки, возвращая в состав России территории, отторгнутые в результате неоправданных экспериментов в области национальной политики. Речь, конечно, не только об Украине, но и о других землях, которые большевики фактически подарили национальным республикам», – полагает эксперт.
«Произвольно проведенные границы привели к тому, что с распадом СССР русские стали самым большим разделенным народом в мире. Миллионы наших соотечественников оказались за границами своей страны, по сути, не покидая собственные дома. Там, где веками была русская земля, по каким-то причинам стала чужбина», – рассуждает Шаповалов.
Депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев также указал на то, что «сегодня мы расхлебываем последствия этих событий». «Как могло выйти так, что русским, оказавшимся на территории УССР, выдали украинские паспорта и написали, что их национальность – украинцы? А теперь русские люди с русскими корнями и фамилиями убивают таких же русских за мнимую украинскую идентичность», – недоумевает собеседник.
«На рубеже XIX-XX веков Российская империя была успешно развивающейся страной, обладавшей высокими темпами роста ВВП и промышленного производства. Но по итогам революции и гражданской войны она потеряла более 10 млн своих граждан и часть территорий. Большевики, собирая ослабленную империю в СССР, заложили те мины, которые и взорвались в 1991 году», – отметил парламентарий.
«Хотя Сталин пытался воссоздать по сути Российскую империю внутри СССР, с более жестким принципом подчинения окраинных республик союзному центру, но после его смерти все эти попытки были забыты», – акцентировал политолог.
«Напомню, многие большевики вообще желали поражения России в Первой мировой войне. И сегодня мы видим аналогичные выступления целого ряда известных людей, которые точно так же выступают за то, чтобы Россия проиграла», – подчеркнул он.
«И тогда, и сейчас это происходит на фоне того, как наши солдаты сражаются и умирают за Родину. Поэтому Россия сегодня должна быть как никогда мужественной и стойкой, вынести уроки из истории и не дать политическим авантюристам, не любящим Россию и русский народ, вновь погубить себя», – заключил Матвейчев.
Напомним, 30 декабря 1922 года Первым Всесоюзным съездом Советов был утвержден Договор об образовании СССР. Съезд также избрал первое всесоюзное правительство – ЦИК СССР. После революции 1917 года к 1921 году в ходе Гражданской войны на территории исторической России возникли полтора десятка самостоятельных государств, крупнейшим из которых была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.
30 августа 2022 года ушел из жизни последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991) Михаил Горбачев. Он занимал высший государственный пост шесть лет.
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Немцы заявили об отвращении к Шольцу после новогоднего обращения
Читатели Die Welt раскритиковали заявления Шольца по Украине в новогоднем обращении
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Читатели немецкой газеты Die Welt активно комментируют новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал продолжить поддержку Украины, а также призвал немцев экономить энергию.
Кроме того, Шольц пообещал обеспечить независимость Берлина от российского газа.
В комментариях, содержание которых передает РИА «Новости», пишут, что испытали «отвращение, гнев, стыд, бессилие» после такого новогоднего обращения. «После таких заявлений у меня нет слов», – пишет один из читателей немецкого издания Die Welt.
Другой читатель заявил, что Шольцу следовало бы объяснить причины провала энергетической политики, расплачиваться за который приходится обычным гражданам Германии.
Третий читатель возмутился, что граждан просят экономить энергию, в то время как правительство усугубляет энергетические проблемы. «У него (Шольца – прим. ВЗГЛЯД) проблемы с восприятием реальности!» – пишут в комментариях.
Еще один пользователь возмутился словами канцлера о единении народа. «Страна разделена по многим параметрам, разлом происходит через все сферы общества и политики», – подчеркнул он.
Другой признался, что пустые обещания Шольца слушать надоело, и призвал политика отправиться в отставку.
«Мне стыдно за такого канцлера», – заключил читатель.
Напомним, две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за энергокризиса и конфликта на Украине.
В США призвали посадить генсека НАТО
Американский политик Янг призвал судить Столтенберга за военные преступления
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является военным преступником и должен предстать перед судом, заявил американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Янг, говоря о решениях генсека НАТО по поддержке Украины, заявил, что Столтенберг является «убийцей миллионов».
По мнению американского политика, генсека НАТО следовало бы посадить в тюрьму в Гааге и приговорить к 30 годам без права на досрочное освобождение, передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО заявил, что поставки вооружений и боеприпасов странами НАТО Украине якобы способны быстро привести к перемирию.
Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
Российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях
Огнем артиллерии на Купянском направлении поражена живая сила и техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Петропавловки и 92-й механизированной бригады ВСУ у Кругляковки Харьковской области. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Недалеко от Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР) на Краснолиманском направлении ударами российской авиации и артиллерии по живой силе и технике 110-й бригады терробороны уничтожены более 40 военнослужащих и бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе успешных наступательных действий российских войск на Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ рядом с Красной Горой и 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки ДНР. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 50 военнослужащих, три бронетранспортера, четыре пикапа, отметил Конашенков.
Ударами армейской авиации на Южно-Донецком направлении по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Новомихайловки, а также 108-й бригады терробороны в районе Пречистовки, уничтожены более 70 военнослужащих, пять бронемашин, отметили в Минобороны.
Ракетными войсками и артиллерией за минувшие сутки поражены 73 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 86 районах.
Возле Лебедина Сумской области уничтожена РЛС украинского ЗРК С-300. В районах пунктов Часов Яр и Веселое ДНР вскрыты позиции и уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В ходе контрбатарейной борьбы в районах Берестового и Красногоровки ДНР уничтожены две самоходные артустановки 2С1 «Гвоздика». Возле Лозовой Харьковской области и Малиновки ДНР уничтожена боевая машина РСЗО «Град», гаубицы Д-20 и Д-30, отчитались в военном ведомстве.
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Шольц дал Украине новогоднее обещание
Шольц в новогодней речи заверил в единстве стран ЕС и НАТО по вопросу поддержки Украины
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Страны Запада «сплочены как никогда» и продолжат поддерживать Киев; ЕС и НАТО не допустили раскола, как это бывало прежде, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к соотечественникам.
Видеоверсия обращения будет транслироваться в Германии в течение дня. Шольц заявил, что год был «сложным», но призвал сограждан «следовать по начатому пути», передает ТАСС.
Он заявил, что многие в Германии обеспокоены ситуацией на Украине и ощущают ее последствия, например, «оплачивая счета за электричество или за газ». Шольц полагает, что «этот переломный момент» – испытание для Германии. По словам канцлера, Украина продолжает обороняться, в том числе благодаря помощи Запада.
Он указал, что в Германии построили терминал по приему сжиженного газа, в 2023 году собираются открыть еще несколько, чтобы способствовать «независимости от российского газа» как самой страны, так и Европы в целом.
Напомним, немецкие социологи указывают на стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни в Германии. Две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за энергокризиса и конфликта на Украине.
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В Совфеде объяснили цель лжи Запада о Минских соглашениях
Клишас: Европейские политики восемь лет лгали о Минских соглашениях, чтобы готовить большую войну
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На протяжении восьми лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну, заявил глава комитета Совета Федерации по Конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
В своем Telegram-канале Клишас отметил, что все восемь лет Европа также продлевала антироссийские санкции за «отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений».
«Все что нужно знать о «европейских ценностях», – отметил он.
По словам сенатора, если раньше примером самой циничной лжи и лицемерия была пробирка госсекретаря США Колина Пауэлла, представленная на Совете Безопасности ООН, то теперь таким примером являются европейские «гарантии» тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу в 2014 году в Киеве и «гарантии» по Минским соглашениям.
«Кто-то еще воспринимает переговоры и договоренности с западными политиками всерьез?» – задался вопросом Клишас.
Он подчеркнул, что западными ценностями XXI века являются ложь и лицемерие, неоколониализм и двойные стандарты, а также идея собственной исключительности и вседозволенности, отказ от любых обязательств, отрицание международного права и суверенитета государств.
Ранее экс-президент Франции Олланд подтвердил слова бышего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ.
В среду Меркель повторно заявила, что Минские соглашения представляли собой попытку дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.
В декабре Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее.
Позже президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Ранее отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политика американских властей на украинском направлении являет собой «чистое зло». По его словам, США реализуют «извращенную фантазию» о «борьбе до последнего украинца».
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Кулеба назвал получение Украиной ЗРК Patriot психологическим переломом
Кулеба назвал получение Украиной ЗРК Patriot психологическим переломом в поставках оружия
Получение Украиной комплекса ПВО Patriot станет психологическим переломом в поставках оружия Киеву, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Киев больше года боролся, чтобы получить это оружие. Поставки он назвал психологическим переломом, так как Украина с самого начала слышала отказы от США на просьбу отправить ЗРК Patriot.
«И то, что это произошло – это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала», – заявил Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина», передает РИА «Новости».
Получение одобрения поставок оружия для Украины он сравнил с «компьютерной игрой», в которой переходишь от уровня к уровню. Он добавил, что обсуждение других поставок оружия не будет сложнее.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
Владимир Путин заявил, что поставки ЗРК Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.
На Украине назвали число пытавшихся незаконно уехать из-за военного положения
С Украины пытались незаконно уехать 12 тыс. мужчин из-за военного положения
Около 12 тыс. мужчин были задержаны при попытке незаконно покинуть территорию Украины с момента введения военного положения, сообщила Госпогранслужба Украины.
При этом 15 человек при незаконном пересечении границы погибли. Это происходило на речных участках или в горах, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. В ведомстве не уточнили, сколько человек смогли незаконно покинуть страну.
Напомним, военное положение на Украине было введено 24 февраля. В декабре на сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского была внесена петиция с призывом не продлевать после 19 февраля 2023 года действие военного положения.
Украина прекратила соглашение с Россией по использованию пограничных водоемов
Украина объявила о прекращении соглашения с Россией по использованию пограничных водоемов
Украинская сторона прекратила действие соглашения с российской о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, заявил представитель правительства Украины в Раде Тарас Мельничук.
Действие соглашения, работавшего с 19 октября 1992 года, прекращено, сообщил Мельничук, передает РИА «Новости».
Договоренность предполагала признание водными объектами участков рек и других поверхностных водостоков, по которым проходит граница России и Украины, а также поверхностные воды в местах, где их пересекает граница.
Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией и Белоруссией, а также в рамках СНГ.