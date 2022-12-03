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Зеленский назвал «наиболее болезненные» для ВСУ участки фронта
Зеленский назвал Артемовск и Соледар «наиболее болезненными» для украинских военных участками фронта
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Для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что для ВСУ самой «горячей» и «болезненной» остается ситуация «на Донетчине», передает ТАСС.
Напомним, в ДНР сообщили, что российские войска значительно продвинулись на Артемовском направлении. Российские военные установили огневой контроль над всеми дорогами на данном направлении. Сообщается, что фиксируется отвод тяжелой техники украинских войск.
Союзные силы ударили по местам формирования украинской группы «Сич»
Союзные силы нанесли артиллерийские удары по местам формирования усиленной тактической националистической группы «Сич» (признана в РФ экстремистской) в городе Никополь, ее могли использовать для наступления в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что ожидается переброска до 40 тыс. украинских военных с херсонского на запорожское направление, приоритетом для Киева станет захват Запорожской АЭС, Энергодара и выход к Бердянску для остановки сухопутного коридора в Крым, передает ТАСС.
По словам Рогова, цель группы «Сич» – начать наступление на позиции России после выравнивания погоды.
«Когда будет сухо и ровная температура, а ближайшие ночи будет до минус 6, что для наших краев достаточно холодно, распутица может закончиться», – пояснил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ применили на линии соприкосновения в Запорожье гаубицы времен Второй мировой.
Разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен
Разведчик рассказал, какой сигнал подают украинские танкисты, чтобы сдаться в плен
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Украинские танкисты, «законсервированные» в собственных танках, отворачивают пушку, чтобы сдаться, и выстукивают изнутри по броне сигнал SOS, рассказал российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская ЛНР.
Он рассказал РИА «Новости», что российские военные находили танки, БТР и боевые бронемашины, в которых украинские националисты были заварены со всех сторон, чтобы экипаж не мог выйти.
Разведчик отметил, что из них насильно делали смертников, однако украинские военные тоже хотят жить. Многие экипажи танков, рассказал он, отворачивают башню (пушкой) назад, медленно проезжают на российские позиции и останавливаются, глушат двигатель.
«Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких – три длинных – три коротких, сигнал SOS», – сказал он, уточнив, техники затем вытаскивают украинцев оттуда.
Заблокированные в своих машинах украинские танкисты, продолжил разведчик, по большей части не ведут боевые действия, так как понимают, что это верная смерть.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских военных, готовившихся к контратаке.
ВС России не позволили ВСУ восстановить положение войск на донецком направлении
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На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска остановили попытку ВСУ восстановить положение в Андреевке, Курдюмовке, Авдеевке и Марьинке ДНР, было уничтожено 60 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.
Также на Купянском направлении предотвращена попытка противника атаковать в Куземовке ЛНР, где было уничтожено до 60 военных ВСУ и техника.
Кроме того, на красно-лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка в ЛНР, подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны авиацией и артиллерией, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».
Также Конашенков сообщил, что противник пытался контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское ДНР, там также подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции ударами авиации и артиллерии ВС России.
Противник на этом направлении потерял 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Также в Минобороны сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления противника в Купянске Харьковской области, Святогорске и Константиновке ДНР, кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195-ти районах.
По данным Минобороны, в районе населенного пункта Краматорск ДНР поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а возле поселка Каленики ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, в Табаевке Харьковской области и Приморском Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
Также ВКС России в районе населенного пункта Селидово ДНР сбила вертолет Ми-8 ВСУ.
Всего средствами ПВО сбито за сутки 10 беспилотников в районах населенных пунктов Голиково ЛНР, Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка ДНР, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» возле Попасной и Лисичанска ЛНР, а также Новопетриковки, Волновахи и Куйбышево ДНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступательных действий на Донецком направлении полностью освобожден от ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР).
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Скандальное заявление фон дер Ляйен возмутило Британию
Daily Mail: Заявление фон дер Ляйен об Украине едва не рассорило ее с Великобританией
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, допустив сравнение Украины с Ирландией, рискнула отношениями с Великобританией, пишут британские СМИ.
Председатель ЕК заявила, что Ирландия далеко от событий на Украине, однако эта страна, по мнению фон дер Ляйен, «лучше других понимает», почему Украина так важна для Евросоюза. «Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны», – приводит ее слова газета Daily Mail.
Британский депутат от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг назвал заявление Урсулы фон дер Ляйен из ряда вон выходящим. По его словам, оно недипломатично, неразумно и неправильно.
Читатели газеты также возмутились словами главы ЕК, отметив, что она расшатывает западную коалицию. Так, пользователь chris58862002 написал, что это говорит «немка, страна которой силой и оккупацией подчинила себе большую часть Европы, включая Украину, 80 лет назад». По его словам, Урсула фон дер Ляйен – «абсолютная лицемерка», передает РИА «Новости».
Пользователь dot поинтересовался, так же Евросоюз поддерживает усилия Каталонии по получению независимости от Испании, и сам ответил: «Не-а».
Комментатор bleep написал, что ЕС «заново пробил дно». «Своими словами она разжигает еще больше ненависти и разделения. Это омерзительно», – подчеркнул он.
JBBooks посоветовал ЕС «держать свои грязные носы подальше от вещей, которые не являются их чертовым делом».
На этой неделе фон дер Ляйен оказалась в центре другого скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.
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Украинские военные рассказали об отношении к ним жителей ДНР
Украинские военнопленные Павленко и Калиновский рассказали о нежелании ВСУ попадаться на глаза жителям ДНР
Украинские военные, которые находятся на территории ДНР, стараются не попадаться местным жителям на глаза и ходить в гражданской одежде, сообщили украинские военнопленные Александр Павленко и Александр Калиновский.
Павленко признал – в вооруженных силах Украины понимают, что на территории ДНР «не совсем любят украинских военных». Так, по его словам, военнослужащие переодевались в гражданскую одежду, чтобы сходить в магазин, передает РИА «Новости».
Калиновский сказал, что военным запретили разговаривать с местными жителями, подразделение не должно было покидать один из домов – за десять дней лишь раз ходили в магазин. «Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем», – пояснил он.
Напомним, украинский военнопленный Сергей Ульянов заявил, что внушительная часть мобилизованных после прибытия на фронт объявила об отказе воевать.
Разведчик объяснил минимальные потери российских войск на Украине
Разведчик спецназа заявил, что потери ВС России в зоне спецоперации на Украине минимальные
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ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника, заявил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По словам разведчика, продвижение ВС России было медлительное, но с минимальными потерями, грамотное, каждый боец был на счету. Боец рассказал, что артиллерию корректировали, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава, передает РИА «Новости».
Спецназовец также отметил, прежде чем штурмовать улицы и дома, войска «ровняют с землей» убежища противника, а также уничтожают вражескую технику. После того, как изучаются все передвижения противника, по украинским позициям работают минометы и гранатометы и только затем начинается штурм.
«Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это «не приукрашивание чего-то», – подытожил разведчик.
Ранее разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен.
Напомним, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.
Появилось видео, как бойцы «Сомали» жгут технику ВСУ под Песками
В Сети опубликовано видео того, как бойцы штурмового батальона «Сомали» при поддержке батальона «Спарта» отбивают попытку наступления вооруженных сил Украины на поселок Пески в ДНР.
Видео того, как бойцы «Сомали» жгут технику ВСУ, публикует Telegram-канал WarGonzo.
Ранее народная милиция ДНР опубликовала кадры боевой работы отдельного штурмового батальона «Сомали» в поселке Пески.
Российский спецназовец сравнил ВСУ с клонами
Российский разведчик рассказал, что ВСУ ежедневно восполняют потери новыми солдатами
Личный состав ВСУ несет огромные потери, но Украина их восполняет с большой скоростью, завозит «пачками», как будто солдат клонируют, заявил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По словам спецназовца, если вечером было ранено около десятка украинских боевиков, а троих убили, столько же прибывает на следующий день, и это происходит ежедневно, передает РИА «Новости».
Разведчик пояснил, что такое «клонирование» ВСУ не мешает продвигаться ВС России вперед, российские войска уже контролируют Новоселовское, и нацелены на Берестовое.
Ранее разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР заявил, что ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника.
ВСУ заподозрили в демонстративной переброске сил к Артемовску
Рогов: ВСУ нарастили группировку в Запорожье, демонстративно перебросив силы к Артемовску
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстративно перебрасывают силы с запорожского направления к Артемовску (Бахмуту) в ДНР, но продолжают наращивать группировку в Орехове, перевозя технику с херсонского направления через Днепропетровск ночью, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, боевики Зеленского специально и прилюдно перебрасывают небольшое количество военных с запорожского направления из Орехова в окрестности Бахмута. Между тем, ночью гонят технику туда же [в Орехов] с херсонско-криворожского направления через Днепропетровск, усиливая группировку.
Рогов считает, что ВСУ таким образом не отказываются от удара по Запорожской области, пытаясь прикрыть свои планы, передает радио «Комсомольская правда».
Он также считает, что заморозки приведут к обострению на линии боевого соприкосновения, будет очень непростой и тревожный декабрь.
Ранее Рогов заявил, что наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога.
Экс-советник ЦРУ предрек Украине значительное сокращение территорий
Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра
К концу конфликта территория Украины значительно сократится, она превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.
По словам автора статьи, ВСУ несут большие потери, поставки оружия Западом затруднены из-за проблем в логистике, кроме того, украинские солдаты плохо обучены. Также Рикардс утверждает, опираясь на информацию Белого дома, ЕС и НАТО, что «фактическая ситуация на поле боя почти полностью расходится с западным нарративом», передает РИА «Новости».
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша готовится к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.
Украинцы высмеяли фото Ляшко с автоматом
Украинцы назвали клоуном политика Олега Ляшко за фото с автоматом
Украинцы раскритиковали фотографию бывшего депутата Верховной рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко в военной форме и с автоматом в руках, и назвали его клоуном, который вызывает только смех.
Бывший депутат Верховной Рады скандально известный Олег Ляшко выставил фото с автоматом в Twitter (заблокирован в России) в свой юбилей. В комментарии он указал, что ему исполнилось 50 лет. Однако украинские пользователи соцсети раскритиковали снимок Ляшко, передает РИА «Новости».
«Ничем не гнушаются, лишь бы попиариться», – написал один из подписчиков.
«Такой пиар давно не работает, ты только смех вызываешь у людей», – ответил другой комментатор.
«Я понимаю, что в Киеве не стреляют, но ты хотя бы форму грязью испачкал, бронежилет подтянул и в карманы пару магазинов сунул. На это даже лохи уже не ведутся», – посоветовал один из пользователей.
Блогеры также обратили внимание на неумелую обработку снимка.
«Это не солдат, этот клоун-политик пытается создать видимость хоть какой-то деятельности», – объяснил украинский подписчик англоязычным пользователям.
В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».
Между тем, в ноябре прошлого года Олег Ляшко заявил, что подал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить против президента Украины Владимира Зеленского уголовное дело по статье «госизмена».
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Представитель Пугачевой отказалась комментировать экскурсии в особняке примадонны
Представитель Пугачевой Чупракова не стала комментировать сообщения об экскурсиях в особняке примадонны
Представитель эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова не стала отвечать на вопросы об экскурсиях, которые, по сообщениям СМИ, проводятся в особняке примадонны с тем, чтобы передать вырученные средства в благотворительный фонд Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского.
Чупракова заявила РИА «Новости», что не дает никаких комментариев на этот счет.
На вопрос о том, может ли она хотя бы опровергнуть эту информацию, представитель Пугачевой повторила, что не комментирует ситуацию.
По данным СМИ, в особняке примадонны в деревне Грязь будут проводиться экскурсии, стоимость которых составит 10 тыс. 200 рублей. Средства от продаж, как утверждается, будут направлены в благотворительный фонд Елены Зеленской.
Ранее на этой неделе стало известно, что Пугачева начала процесс ликвидации медиакомпании «АБП» – своего последнего бизнеса в России.
Россия выразила готовность заместить украинское зерно нуждающимся странам
Посол по особым поручениям МИДа Озеров заявил о готовности России заместить украинское зерно нуждающимся странам
Россия готова полностью заместить украинские зерновые, которые составляют лишь 2% мирового производства, по приемлемым ценам всем заинтересованным и нуждающимся странам, заявил посол по особым поручениям МИДа Олег Озеров.
Озеров отметил, что урожай 2022 года оказался рекордным – 152,2 млн тонн. В связи с этим Россия готова поставлять зерно наиболее нуждающимся странам бесплатно (500 тыс. тонн), передает ТАСС со ссылкой на Newsweek.
В МИДе посетовали на противодействие регуляторов в Европе, но подчеркнули, что российская сторона намерена выполнять обязательства по международным контрактам, будь то продукция АПК, удобрения или энергоносители.
Напомним, Турция рассказала, что во ходе переговоров с Россией принято решение поставлять зерно в Африку безвозмездно. Россия в рамках зерновой сделки поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений.
Захарова сравнила вранье украинских политиков о насилии против женщин с реальной угрозой
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о кампании лжи в отношении российских военнослужащих, которых безосновательно обвиняли в сексуальном насилии против украинских женщин.
В своем Telegram-канале Захарова обратила внимание на заявления «жены бункерного Елены» (Зеленской, супруги президента Украины – прим. ВЗГЛЯД), бывшего омбудсмена Украины по правам человека Людмилы Денисовой и спецпредставителя генерального секретаря ООН Прамилы Паттен, которые «страстно обвиняли российских военнослужащих в сексуальном насилии против украинских женщин». Она отметила, что по всему миру проходили тематические флешмобы, однако со временем стало понятно, что они «безбожно врут».
Денисова, как напомнила Захарова, признавалась, что просто наврала, «пытаясь этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию».
Прамилу Паттен также активно использовали в этой лжи, «вложив ей в уста не то, что вы подумали, а грязный фейк про виагру», отметила Захарова, указав на более позднее признание спецпредставителя генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, что никакой достоверной информацией не обладает.
Между тем, продолжила Захарова, реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе. Она привела заявление министерства равноправия Швеции, в котором указано, что именно беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство. «Совсем как в фильме «Лиля навсегда», – написала официальный представитель МИД РФ.
Шведские СМИ это заявление активно распространяли, однако Киев или международное сообщество на это никак не отреагировали. Шведские СМИ при этом уже который месяц полнятся многочисленными репортажами об изнасилованиях, совершенных в отношении украинок, добавила Захарова.
«А ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме – не в их правилах. Или потому что отрабатывают очередной политический заказ. Если честно, из этих вариантов – оба хуже. Кулебище, вперед, на Стокгольм!» – заключила Захарова.
В последние месяцы поступает много сообщений о жестоком обращении, с которым сталкиваются бежавшие в Европу украинские беженки. Так, газета Times писала, что украинкам, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают непристойные предложения.
СНБО Украины опроверг передачу Киево-Печерской лавры раскольникам
Секретарь СНБО Данилов опроверг перевод Киево-Печерской лавры в состав раскольнической Православной церкви Украины
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Правительство Украины не принимало документов о переходе Киево-Печерской лавры в состав раскольнической Православной церкви Украины, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов подчеркнул, что Киево-Печерская лавра принадлежит «всему народу», он «не видел, что государство дало возможность пользоваться помещениями». Комментируя регистрацию раскольниками юрлица «Киево-Печерская лавра ПЦУ», Данилов сказал, что любой «может зарегистрировать общественную организацию по любому адресу, но должно быть согласие собственника». Он подчеркнул, что правительство или «кто-либо другой» подобных документов не принимали.
При этом, по словам секретаря СНБО Украины, если украинские власти установят, что каноническая Украинская православная церковь сотрудничала с Россией, УПЦ МП закроют, а ее деятельность запретят на территории Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Тем временем офис президента Украины обнародовал имена священнослужителей, против которых СНБО ввел санкции. В частности, в список включены экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский (клирик УПЦ) и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр (Лебедь), о которых уже сообщали СМИ, передает РИА «Новости».
Кроме того, в санкционный список включены митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Ростислав Швец, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ Константин Чернышев, епископ Джанкойский и Раздольский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией Александр Овсянников, архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ Александр Таранов, епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосиевской епархии Вячеслав Опанасенко, митрополит Изюмский и Купянский УПЦ Олег Иванов, епископ Роменский и Буринский УПЦ Алексей Масленников, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон (Владимир Удовенко).
Пятилетние санкции включают блокировку активов, ограничение экономических действий, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через Украину, прекращение культурного, научного и образовательного сотрудничества, развлекательных программ с иностранными государствами и юридическими лицами и прочее.
Напомним, в ПЦУ сообщили, что 1 декабря зарегистрирован «устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Православной церкви Украины». ПЦУ хочет получить один из храмов лавры и помещения для монастырской деятельности. Перед этим украинские объявили о намерении запретить связанные с Россией религиозные организации. В ноябре СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре.