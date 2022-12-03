В Запорожье открылся штаб гуманитарный акции «Детям – в руки»

С апреля 2022 года по инициативе полпреда при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой проходит благотворительная акция «Детям – в руки».

Новый гуманитарный груз для детей и семей с детьми доставили в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику (ДНР).

«В Запорожской области – в Мелитополе – состоялось открытие регионального штаба акции «Детям – в руки». Это третий штаб в новых регионах – наши команды уже работают в Донецке и Луганске. С их помощью мы выявляем запросы семей с детьми и передаем им помощь», – рассказала Львова-Белова.

Она добавила, что в Мелитополе состоялось совещание членов гуманитарного штаба «Детям – в руки» с представителями власти Запорожской области, в ходе которого обсудили вопросы по дальнейшему сотрудничеству.

Так, в Подмосковье стартует пятая смена в лагере «Послезавтра» для детей из Запорожской области. Кроме того, команда акции «Детям – в руки» оказала адресную помощь двум семьям с детьми. Семьи получили продукты питания, теплые вещи и обогреватели. Также дети получили рюкзаки со школьными принадлежностями.

От семей был получен запрос на стиральную машину, компьютерную технику и вещи для детей.

Также теплые вещи, генератор и продукты питания доставили Мелитопольский комплексный центр социального обслуживания. В городской реабилитационный центр привезли стиральную машину и генератор.

Продуктовые наборы, теплые одеяла, средства личной гигиены, обогреватели переданы 30 семьям добровольцев Мариуполя.

«Совсем недавно мы посещали Мариуполь, встречались с подростками. Они рассказывали о своих насущных нуждах. И вот сейчас под все эти запросы доставили помощь», – отметила Мария Львова-Белова.

Она поблагодарила всех, кто помогал в сборе необходимых вещей и продуктам семьям.