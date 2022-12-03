Священник сравнил сериал «Монастырь» с навозом

Епископ Зеленоградский Савва сравнил сериал «Монастырь» с навозом

Сериал «Монастырь» отличается попсовостью, в нем неправдиво представлено сообщество вообще всех верующих людей, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Священнослужитель рассказал в своем Telegram-канале, что посмотрел первые четыре эпизода сериала «Монастырь». И если первая серия сильного отторжения не вызывала, за исключением «ненужных подробностей постельных сцен», вторая вызвала иронию над откровенными ляпами, третья – насмешку над глупостью, а четвертая – гнев на клевету.

Первым минусом сериала он назвал «попсовость», а вторым – неправдивое, карикатурное и, в целом, недоброжелательное представление монашеской жизни, особенно в женских монастырях.

Епископ признал, что в любом закрытом коллективе неизбежно возникают сложности в отношениях, которых нет в открытых коллективах: сплетни, насмешки, личностная конкуренция, остракизм. По его словам, внутрицерковные сплетки и байки имеют место быть, однако все эти негативные стороны являются предметом целенаправленного преодоления. Монастыри живут не так и не этим, подчеркнул священнослужитель.

В итоге, по его словам, сериальный образ женского монастыря является лживым. «Кто отец лжи – известно», – написал он.

Главным минусом сериала он назвал то, что сообщество верующих людей в нем представлено как поголовно «неотмирных» в плохом смысле – неспособных мыслить, сосредоточенных на исполнении обрядов. Он признал, что такие прихожане действительно есть, однако христиане неотмирны по своим устремлениям, насколько каждый может вместить, к Вечному Царству, неотмирны, потому что пытаются преобразить свою жизнь согласно заповедям Божиим, насколько способны.

Большинство прихожан – это обычные люди, которые работают, ходят в кино, парки, ездят в отпуск, воспитывают детей, продолжил епископ.

«Моя бабушка, которая никогда не употребляла (по крайней мере при нас), бранную лексику, сказала бы: «Навоз». Не нюхайте навоз. Он дурно пахнет. Впрочем, хотя бы полезен. В отличие от сериала», – заключил священнослужитель.

Напомним, сериалу «Монастырь», в котором снялись Филипп Янковский и Анастасия Ивлеева, Минкультуры России отказало в прокатном удостоверении.