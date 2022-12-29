В полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика» прошли более тысячи человек

Подведены итоги дистанционного этапа конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика», который включал в себя комплексное онлайн-тестирование и оценку эссе. По результатам дистанционного этапа конкурса приглашение в полуфинал получили 1130 участников. Они показали наиболее высокие результаты тестирования и экспертной оценки эссе.

«Поздравляю всех участников конкурса, которые сегодня получили письма с приглашением принять участие в очном полуфинале. Хочу отметить, что из-за большого количества участников – а на конкурс «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика» было зарегистрировано более 16 тыс. участников – совместно с организационным комитетом конкурса было принято решение провести не один, а три полуфинала. Это позволит дать шанс большему числу талантливых и перспективных руководителей проявить себя на очных испытаниях, а нам – посмотреть на будущих лидеров возрождения республики», – сказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Исполнительный директор конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков представил итоги дистанционного этапа.

«На дистанционном этапе была проделана большая работа. Нами использовались проверенные методики и технологии оценки, эффективность которых неоднократно подтверждалась другими кадровыми проектами – федеральными и региональными. И хотя в правилах конкурса говорится о том, что в полуфинал будет приглашено около 300 участников, подводя итоги этапа, мы столкнулись с тем, что в конкурсе «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика» очень много сильных кандидатов. Посовещавшись, мы решили пригласить не 300, а 1130 участников, которые встретятся в трех полуфиналах», – рассказал он.

Как рассказала заместитель председателя Общественной палаты Донецкой народной республики, член Общественного совета конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика» Екатерина Мартьянова, решение не вводить верхнюю планку по возрасту участников конкурса полностью себя оправдало. Эта мера дала возможность нескольким сотням человек старше 50 и даже 60 лет принять участие в конкурсе.

«В большинстве своем это люди со значительным профессиональным и управленческим опытом, которые вполне могут быть привлечены к решению многих вопросов в республике. Будем следить за прохождением ими дальнейших этапов и ждем лучших в финале», – отметила она.

Представитель блока оценочных мероприятий кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Илья Шебураков подробнее остановился на том, какие именно испытания предстоит пройти участникам на очном этапе. «Полуфинал проводится в форме очных оценочных мероприятий. Перед его началом всем приглашенным участникам потребуется пройти контрольное (проверочное) компьютерное тестирование по заданиям дистанционного этапа в присутствии экспертов-наблюдателей. Все, кто успешно с ним справится, станут полноправными полуфиналистами конкурса. В ходе мероприятий полуфинала участники пройдут комплексную оценку, примут участие в обучающих и коммуникационных мероприятиях. Те из них, кто покажет наиболее высокие результаты по итогам оценки, будут приглашены к участию в финале конкурса», – отметил он.

Полуфиналы конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика» пройдут в первом квартале 2023 года.