Захарова раскритиковала идею Киева о «мирном саммите» в ООН

Спикер МИД Захарова назвала идею Киева о «мирном саммите» в ООН пиар-акцией США

Инициатива Киева по проведению «мирного саммита» при ООН является бредовой идеей и пиар-акцией со стороны Соединенных Штатов, выразила мнение официальный спикер МИД Мария Захарова.

По ее словам, запланированное на годовщину начала спецоперации 24 февраля мероприятие, на котором президент Украины Владимир Зеленский решил поделиться некоей «формулой мира», – не что иное, как бредовая идея и еще одна пиар-акция Вашингтона в попытке представить Украину в образе «миротворца», передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Как отметил Кулеба, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда.