Рогозин опубликовал первое фото после операции

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29 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 10:58  |  vz.ru
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Как Россия будет пробивать потолок цен на нефть

Россия ответила на абсурдные меры ЕС по нефтяному потолку цены Егор Алеев/ТАСС
«Нелегитимные, абсолютно абсурдные меры». Такими словами представитель Кремля Дмитрий Песков описал «так называемый потолок цен» на российскую нефть, введенный Евросоюзом. В ответ указом президента России поставка нефти на данных условиях сделана невозможной. По каким правилам будут продаваться российская нефть и нефтепродукты? Подробности...
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

Танки, бронемашины, самолеты - советские граждане нередко из своего кармана скидывались на создание новой военной техники Анатолий Гаранин/РИА Новости
29 декабря 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР «О военном налоге», ставший одним из важнейших экономических документов военного времени. В том числе с помощью данного механизма победу над Гитлером в буквальном смысле оплатил весь советский народ. Практически все население СССР несло на себе бремя военных расходов, в полной мере оплачивая оборону своей страны. Подробности...
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Кто внушил Украине мечты о «расчленении России»

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов лично участвовал в диверсиях против России REUTERS/Valentyn Ogirenko
Карта расчлененной России, как выяснилось, украшает кабинет главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Что ж, враг не скрывает, к чему именно он в итоге стремится. Однако куда более подробно эти планы вынашивают кураторы Киева – и Украине в них отведена совсем незавидная роль. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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России надо разнообразить «информационную географию»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Наши основные партнеры сегодня находятся явно не на Западе, и им необходимо уделить должное внимание. А на самом Западе роль опасных вредителей могут играть отнюдь не те, кого мы привыкли таковыми считать в силу больших размеров страны. Подробности...

Поведение Зеленского несет Москве целый ряд выгод

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Главу киевского режима нельзя считать послушным исполнителем западной воли. Воля у него своя – причем иногда отличная от западной. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему России не нужна мобилизационная экономика

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Политика, в том числе политика внешняя – все еще остается следствием экономических возможностей государства, а не наоборот. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Россия отомстит за Екатерину II

Немцы испугались своего будущего

Как обеднели олигархи Украины

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Рогозин опубликовал первое фото после операции

    29 декабря 2022, 10:45

    Текст: Вера Басилая

    Раненый в Донецке экс-гендиректор Роскосмоса, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин опубликовал первое фото после операции по извлечению осколка.

    «Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем – хорошего и плодотворного дня!» – написал Рогозин под фото в соцсети «ВКонтакте».

    Напомним, Рогозин был ранен в ходе обстрела ВСУ гостиницы в Донецке. Его помощник сообщал, что экс-главу Роскосмоса ранило металлическим осколком размером 6 х 6 мм. Врачи из-за сложности операции не смогли прооперировать Рогозина в Донецке и Ростове-на-Дону, он был доставлен в одну из больниц Подмосковья. 

    В понедельник помощник Рогозина сообщил, что его успешно прооперировали.

    Лавров предложил Украине два пути демилитаризации и денацификации
    Лавров предложил Украине выполнить требования России «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия
    		    27 декабря 2022, 00:58
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что «врагу» известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности «наших новых земель»: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.

    Как заявил Лавров, «дело за малым» – Киев должен «подобру-поздорову» выполнить российские требования, «иначе вопрос решит армия России», передает ТАСС.

    Оценивая возможную продолжительность конфликта, министр сказал, что «мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона». По словам Лаврова, «они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».

    По словам министра, Киев хочет «еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта», рассчитывая на их «лобовое столкновение с армией России».

    В частности, Лавров напомнил о провокации с падением украинской ракеты в Польше. Как заявил глава МИДа, это свидетельствует, что украинский «режим не остановится ни перед чем».

    Политика Запада, направленная на тотальное сдерживание России, крайне опасна, она несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав, сказал министр.

    Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.

    Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.

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    Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 ВСУ уничтожена вместе с расчетом

    27 декабря 2022, 15:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последние сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка, сообщило Министерство обороны.

    Выявить позицию гаубицы удалось в ходе контрбатарейной борьбы у поселка Нетайлово, после выявления ее ликвидировали вместе с расчетом, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

    Также была уничтожена другая M777 у населенного пункта Преображенка в Запорожской области. У поселка Невское (ЛНР) и города Северска (ДНР) уничтожены боевая машина РСЗО «Ураган», две боевые машины РСЗО «Град».

    У поселков Красногоровка и Пречистовка (ДНР) уничтожены на огневых позициях две украинские САУ 2С1 «Гвоздика», у Купянска (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка (Херсонская область) уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.

    ПВО в последние сутки сбили три украинских беспилотника у населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область).

    Перехвачены два снаряда «Урагана» возле поселка Костогрызово (Херсонская область) и три противолокационные ракеты HARM у Дебальцево (ДНР).

    Всего с начала СВО уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 ЗРК, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 машин РСЗО, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    Коментарии (38)
    Сивков призвал к жесткому ответу после нападения ВСУ на военный аэродром в Энгельсе
    Военный эксперт Сивков: Нападение ВСУ на Энгельс – это повод для ответных мер с повышенной жесткостью
    		    26 декабря 2022, 12:18
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Повторное нападение на такие объекты, как аэродром в Энгельсе, требует от нас жестких ответных ударов по всем известным позициям противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Минобороны подтвердили, что российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над аэродромом в Энгельсе.

    «Нам необходимо вновь создать радиолокационное поле над всей страной. Это позволило бы обнаруживать и сбивать БПЛА противника еще в отдалении. Альтернативой может быть выстраивание поля над ключевыми районами с достаточной границей для перехвата беспилотников. Такая защита существовала в СССР, пока в ходе реформ Сердюкова не была уничтожена», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Процесс восстановления радиолокационного поля крайне тяжелый – необходимо ставить огромное число радиолокационных станций. Важно создавать самолеты радиолокационного обнаружения (ДРЛО), например, А-50 и А-100. На момент распада СССР у нас было более 30 таких машин. Ими можно было обеспечить контроль над всей европейской частью России. Сейчас в нашем распоряжении всего лишь девять самолетов А-50», – акцентирует эксперт.

    «Второе нападение на Энгельс, хотя оно и выглядит как попытка пиара со стороны ВСУ с целью давления на наше общественное мнение, – это повод для применения ответных мер с повышенной жесткостью. Нам необходимо в кратчайшие сроки нанести мощный удар по позициям противника, используя серьезное вооружение. Я бы даже не стал исключать бомбы свободного падения», – подчеркивает собеседник.

    «При этом важно помнить, что ни о каких ударах по мирным жителям разговора быть не может. Здесь речь идет о специализированных объектах противника, его позициях, расположениях, скоплении техники и живой силы. ВСУ должны усвоить, что подобные нападения на наши стратегические объекты не останутся без ответа», – заключил Сивков.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом в Энгельсе Саратовской области. Инцидент произошел в 1.35 мск. По предварительным данным, аппарат сбили на малой высоте при подлете к военному объекту. В результате падения техники противника погибли трое российских бойцов технического состава. Авиационная техника не повреждена.

    В начале декабря Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс, а также гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, несколько человек получили легкие ранения. Тогда российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

    На аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие меры необходимо предпринять для защиты тыловых аэродромов России.

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    Коментарии (100)
    Командир спецназа «Ахмат» оценил потери ВСУ в 200 тыс. человек
    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов оценил потери вооруженных сил Украины с начала СВО в 200 тыс. человек
    		    26 декабря 2022, 22:57
    Фото: URA.RU/TASS
    Текст: Антон Антонов

    С начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава, сообщил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

    «Есть ли смысл в этих жертвах для нас? Считаю, что нет», – заявил Алаудинов в Telegram, добавив, что российские войска намерены «двигать вперед аккуратно, но уверенно», а единственная причина, замедляющая продвижение на Артемовском участке, – желание избежать жертв среди гражданских. Кроме того, «некоторое время занимает» уничтожение «сил и средств блока НАТО». При этом, по его словам, российские войска планомерно «сковывают» Артемовск (Бахмут), «фронт стабильный», город «будет освобожден».

    Также Алаудинов заявил, что украинские войска «израсходовали» как поставленные странами Запада вооружения, так и «огромное количество оружия советского производства», которое находилось на Украине. По его словам, «повторить поставку оружия Украине блоком НАТО сразу не получится», поскольку необходимых «объемов для экспорта у них просто нет».

    Напомним, Алаудинов заявил, что украинские власти хотят подготовить население Украины и Запад к сдаче Артемовска, для этого его пытаются представить «не имеющим значение» городом. Алаудинов отметил, что так же Киев действовал при отступлениях ВСУ из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и других городов.

    В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных. В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек: «При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек».

    Коментарии (36)
    Песков озвучил условия «мирного плана» по Украине
    		   28 декабря 2022, 14:26
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Не может быть «мирного плана» по Украине, если в него не включить новые четыре региона, которые уже вошли в состав России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, пока что никакого плана нет, так Песков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить «мирный план» к февралю, когда он хотел бы провести «мирный саммит» на площадке ООН, передает ТАСС.

    Также Песков заявил, что «мирного плана» Украины не может существовать без учета нынешних реалий. Речь идет о новых российских территориях.

    Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители захотели вернуться в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

    Коментарии (60)
    Наводчицу ВСУ задержали в Херсонской области
    Жительницу Херсонской области задержали за передачу координат расположения сил ВС России

    27 декабря 2022, 08:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники силовых структур сообщили, что задержали жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил России.

    Оперативники пояснили РИА «Новости» , что жительница Херсонской области находилась под влиянием пропагандистского контента, размещенного на агрессивно настроенных украинских националистических ресурсах. Она передавала точки расположения личного состава ВС России одному из администраторов украинского националистического ресурса.

    Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года.

    Ранее в Херсоне задержали следившего за ВС России агента СБУ.

    Коментарии (31)
    ООН ответила на предложение Украины по «мирному саммиту»
    В офисе Гутерриша назвали условие его участия как посредника в предложенном Киевом «мирном саммите»
    		    27 декабря 2022, 03:28
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Генсек ООН Антониу Гутерриш согласен стать посредником на «мирном саммите» по ситуации вокруг Украины только в том случае, если согласятся все стороны, заявили в офисе генсека.

    Как подчеркнули в офисе, Гутерриш может выступить в роли посредника, «только если все стороны хотят» этого, передает ТАСС.

    Напомним, Украина предложила устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Гутерриш мог бы стать посредником на «саммите». При этом Кулеба заявил, что Россию стоит приглашать только после международного суда.

    Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева. Отметим, что Гутерриш заявлял, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты.

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    Италия напомнила, что ракеты для Украины не продаются в супермаркете
    Министр обороны Италии Крозетто призвал не истощать собственные запасы оружия при выделении помощи Украине
    		    28 декабря 2022, 07:55
    Фото: MBDA/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Военная помощь Украине не должна вести к истощению собственных запасов вооружений, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

    Крозетто отметил, что Украина не первый месяц высказывает просьбы оказать ей поддержку «для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты». Министр заверил, что Италия, «конечно, поможет», если «будет возможность». Италия уже приступила к составлению шестого декрета об отправке военной помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Messaggero.

    Однако, подчеркнул Крозетто, «ракеты не продаются в супермаркете». Он отметил, что речь идет о сложных системах, которые довольно долго приходится производить. «Если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве», – заявил он.

    Крозетто выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, призвал к диалогу и серьезному отношению «к любым возможностям», к переговорам «со всеми действующими лицами». «И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной», – заявил он.

    Напомним, Мелони в начале ноября заверяла, что проблем с поставками итальянского оружия Украине не возникнет. Некоторые местные СМИ сообщали, что Рим приостановил одобрение шестого пакета военной помощи Киеву.

    Коментарии (8)
    Лавров заявил о сотнях американских военных на Украине

    28 декабря 2022, 20:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине, а аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультативные услуги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.

    По словам министра, американские военные были на Украине еще до госпереворота. «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», – передает ТАСС слова главы МИД России.

    Министр добавил, что сейчас в Киеве находится значительный аппарат военного атташе США, которые оказывают прямые консультативные услуги. Также на Украине есть группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, контролирует использование вооружения США.

    «Поэтому когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: «Нет, мы там уже за всем следим», – добавил Лавров.

    Ранее министр иностранных дел России заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией.

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    Наемники ВСУ застрелили семью в Бериславе за якобы связи с Россией
    В Бериславе иностранные наемники ВСУ убили мужчину и женщину за якобы связи с Россией

    27 декабря 2022, 13:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В городе Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину из-за подозрений в связях с Россией, сообщил представитель российских силовых структур.

    По данным одного из украинских военнослужащих, после переброски украинских войск в район «Бахмутской мясорубки» в Берислав прибыли военные территориальной обороны ВСУ, а также иностранные наемники, в основном поляки и афроамериканцы, рассказал представитель силовых структур.

    Как сообщил источник радио Sputnik, пьяные наемники проводят фильтрацию населения, осуществляют расстрелы лиц, подозреваемых в связях с Россией, и грабят жилые помещения, в городе Бериславе были расстреляны мужчина и женщина, проживавшие по улице Уютной, ВСУ также требуют от местных жителей оплаты коммунальных услуг, начиная с февраля, а в случае неоплаты отключают электричество.

    Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что СБУ расстреляла 20 человек в городе Бериславе на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области и готовят провокацию с постановочной съемкой тел жертв этого убийства.

    Коментарии (30)
    Стало известно о переброске групп штурмовиков-наемников в район Кременной
    Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что Киев переводит в район Кременной группы штурмовиков

    27 декабря 2022, 08:33

    Текст: Александра Юдина

    Киев перевозит в район Кременной в ЛНР группы штурмовиков-наемников для восполнения потерь, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    По данным его разведки, среди штурмовиков замечены подготовленные за рубежом украинцы и иностранные наемники, передает РИА «Новости».

    Также источник в разведке добавил, что подразделения ВСУ понесли потери при попытке прорыва российской линии обороны и были вынуждены откатиться на занимаемые ранее позиции.

    Марочко отметил, что после восполнения потерь украинские военные постараются возобновить наступление на этом участке фронта.

    Ранее сообщалось, что средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены семь украинских беспилотников возле Кременной ЛНР, населенных пунктов Кутейниково, Червоное, Кропивницкое ДНР и Змиевка Херсонской области.

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    Кадыров оценил ход спецоперации на Украине
    Кадыров рассказал о высоких потерях ВСУ и попытках компенсировать их неподготовленными новобранцами

    27 декабря 2022, 23:58

    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины и «натовские формирования» несут большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть деморализована, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров сообщил в Telegram, что депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с командирами чеченских подразделений. Как сказано в сообщении, на нынешнем этапе спецоперации на Украине чеченские подразделения не встречают существенных препятствий, планомерное и неспешное выполнение задач позволяет снизить потери.

    По словам главы Чечни, новые методы ведения боя, а также своевременная перегруппировка войск, «судя по всему, сыграли нашим войскам на руку», что «напрямую подтверждают успехи на основных участках». 

    Кадыров заявил, что последние дни для ВСУ и «натовских формирований» были «крайне насыщенными» – подконтрольные Киеву войска несут большие потери, которые приходится восполнять неподготовленными новобранцами, что ведет к еще большему числу погибших среди украинских войск. «А желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам всё меньше. Простая арифметика», – заявил Кадыров.

    Напомним, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что с начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава.

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    ВСУ продолжили формирование ударных групп на Купянском и Краснолиманском направлениях
    Украинские военные продолжили формирование ударных групп на Купянском и Краснолиманском направлениях

    28 декабря 2022, 08:16

    Текст: Александра Юдина

    Подразделения украинских военных формируют запасные ударные группировкии на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    По данным его разведки, создаются новые склады вооружения и бронетехники, формируются запасы материально-технических средств и провизии. Кроме того, ВСУ перебрасывают личный состав с тех направлений, которые у киевского командования считаются менее опасными, передает ТАСС.

    При этом Марочко добавил, что всю работу украинские бойцы проводят в темное время суток с «максимальной светомаскировкой».

    Накануне сообщалось о переброске групп штурмовиков-наемников в район Кременной.

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    Российские войска за сутки уничтожили более 190 украинских военных на четырех направлениях
    		    26 декабря 2022, 14:04
    Фото: t.me/mod_russia

    В результате нанесения огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении у населенного пункта Кисловка Харьковской области ликвидированы до 20 военнослужащих и машина пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Огнем российской артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Невского и Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), а также Торского и Тернов Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Недалеко от населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) и минометный расчет. Потери противника на этом направлении за сутки составили более 30 военнослужащих, две бронемашины и два пикапа.

    Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении: заняты выгодные рубежи и позиции. В ходе удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рядом с Краматорском ДНР ликвидированы более 35 военнослужащих, в том числе пять старших офицеров. Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили до 100 военнослужащих, четыре машины пехоты, отчитались в Минобороны.

    Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ у населенных пунктов Угледар, Владимировка, Новодонецкое и Новоселка ДНР. Уничтожены более 40 военнослужащих, две бронемашины.

    Ракетными войсками поражены 63 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 79 районах. Возле Елизаветовки и Славянска ДНР поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников, сообщил Конашенков.

    Возле Первомайского ДНР и Камышевахи Запорожской области в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские машины РСЗО «Град».

    У населенных пунктов Водяное, Торское и Марьинка ДНР уничтожены три гаубицы Д-30.

    В районе пункта Георгиевка ДНР вскрыта позиция и уничтожена американская артиллерийская система М777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

    В районе Краматорска ДНР уничтожен пункт ремонта вооружения ВСУ, где находились две машины американской РСЗО HIMARS, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30, перечислили в Минобороны.

    Средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены семь украинских беспилотников возле Кременной ЛНР, населенных пунктов Кутейниково, Червоное, Кропивницкое ДНР и Змиевка Херсонской области.

    Также перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS у населенных пунктов Рубежное и Краснореченское ЛНР, а также две противорадиолокационные ракеты HARM в районе Байрака ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.

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    Стало известно о росте числа женщин в ВСУ
    Марочко: В рядах ВС Украины выросло число женщин-военнослужащих
    		   28 декабря 2022, 09:20
    Фото: Maxym Marusenko/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Разведка народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала увеличение числа женщин-военнослужащих в рядах ВСУ на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности 2-го армейского корпуса военного ведомства ЛНР, сообщил офицер народной милиции республики Андрей Марочко.

    По его словам, в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР на линии боевого соприкосновения отмечается увеличение присутствия украинских женщин-военнослужащих, передает ТАСС.

    Марочко отметил: местное население Харьковской области отмечает, что на блокпостах трассы, ведущей в направлении Сватова, документы и автомобили часто проверяют женские военные патрули.

    Ранее Марочко сообщил, что Киев перевозит в район Кременной в ЛНР группы штурмовиков-наемников для восполнения потерь.

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