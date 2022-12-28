В офисе Зеленского заявили о новом налоге на финансирование армии

Задержанные за убийство семьи в Макеевке объяснили мотив преступления

Подозреваемые в расстреле семьи в Макеевке признались в срочном поиске денег из-за долга в 15 тыс. рублей

Задержанные по подозрению в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке признались, что угнали машину и присвоили более 60 тыс. рублей с техникой из-за долга размером в 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел ДНР.

Уточняется, что одной из задержанных оказалась знакомая семьи, которая неоднократно помогала им по хозяйству за денежное вознаграждение. На очередную подработку она пришла с братом и приятелем. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и «продолжили застолье на территории чужого домовладения», передает ДАН.

Мотивом преступления женщина назвала необходимость найти деньги ее брату. Задержанная рассказала, что ее родственник «попал, и ему срочно нужны были 15 тыс. рублей». «Нужно было ему отдать, и из-за этого он пошел на это преступление», – призналась женщина.

По ее словам, мужчины хотели бросить в дом гранату, однако брат женщины достал автомат и расстрелял находившихся в доме людей.

Другой подозреваемый рассказал, что первым был убит старший член семьи, потом те люди, что стояли справа. «Толком, кто были справа, я не рассматривал, сколько их там было, тоже всех не помню. Помню, что в итоге человек восемь было. Убил всех», – рассказал он.

Спустя время со двора в дом вошли сестра преступника и подельник, обыскали дом, украли около 60 тыс. рублей, игровую приставку и телефон. После этого угнали автомобиль семьи.

Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли семью из восьми человек, убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе.

В Макеевке был объявлен план-перехват. Подозреваемых задержали по горячим следам. Они признались, что совершили убийство, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.

В Telegram-канале СК уточняется, что число задержанных в Донецке достигло четырех человек.