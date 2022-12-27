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Путин заявил о ежедневных поводах для контактов с Лукашенко
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Президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время двусторонней встречи в Русском музее в Санкт-Петербурге рассказали о ежедневных поводах для контактов.
По словам российского лидера, Москва находится в постоянном контакте с Минском, однако каждый день жизнь дает повод пообсуждать некоторые дополнительные вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно, передает ТАСС.
Глава России добавил, что кабмины стран работают довольно напряженно для реализации достигнутых договоренностей.
«Михаил Мишустин мне подробно рассказал о контактах. Поэтому я очень рад, что на полях нашей неформальной встречи можно вдвоем еще раз встретиться», – отметил Путин.
Кроме того, президент России назвал обстановку Русского музея подходящей для такой неформальной встречи.
«Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати», – подчеркнул Путин.
Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.
Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Путин сообщал, что между участниками СНГ возникают разногласия, но стороны готовы их решать.
Лукашенко дал хороший прогноз на 2023 год
Прогноз от Лукашенко: 2023 год будет самым счастливым и удачным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что 2023 год будет самым счастливым и удачным.
Отвечая на вопрос, каким будет 2023 год, Лукашенко сказал: «Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Белта слова Лукашенко.
Ранее Лукашенко вручил главе Роскосмоса Юрию Борисову в ходе визита в центр подготовки космонавтов имени Гагарина свежий хлеб и любимое сало главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Борисов предложил Белоруссии присоединиться к проекту Российской орбитальной станции и сказал, что можно построить отдельный белорусский модуль.
Лавров предостерег США от угроз президенту России
Лавров посоветовал «неназванным лицам» в Пентагоне хорошо подумать о последствиях планов «обезглавить Россию»
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Высказывания «неназванных официальных лиц» из Пентагона о возможности нанести по Кремлю «обезглавливающий удар» фактически являются угрозой физического устранения президента России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Как заявил Лавров, если в Вашингтоне кто-то действительно рассматривает подобные планы, то «этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях», передает ТАСС.
По его словам, на Западе «похоже, совсем отбросили какие-либо приличия». В частности, «небезызвестная Лиз Трасс» на предвыборных дебатах «без тени сомнения» говорила, что «вполне готова отдать приказ о ядерном ударе».
Также Лавров указал на «зашкаливающие провокации киевского режима». Как отметил министр, украинский президент Владимир Зеленский «договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России». «Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», – сказал глава МИД России.
Напомним, Зеленский призвал НАТО предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия. В Кремле обвинили Киев во втягивании Запада в ядерную риторику. Позднее Зеленский заявил, что его неправильно поняли и что речь якобы шла только о санкциях.
В октябре посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил обещания генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по войскам России конвенциальный удар, а также призывы экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона к смене режима в России. По словам Антонова, бредовые заявления о возможности «обезглавливающего» удара по российскому руководству не поддаются здравому объяснению.
Путин назвал объединение русского народа целью России
Путин: Целью России является объединение русского народа
Цель России – в объединении русского народа, а геополитические оппоненты всегда брали курс на растаскивание исторической России, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин, сказал, что в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России.
«Разделяй и властвуй» – вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом – в объединении русского народа», – заявил российский лидер, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, другого выбора, кроме защиты своих интересов и граждан, у нее нет. По его словам, Россия не могла повести себя в отношении Украины так же цинично, как Запад, поскольку у РФ другая философия.
В Ватикане предложили Минск в качестве места для переговоров по Украине
Посол Ватикана предложил Минск в качестве места для переговоров по разрешению конфликта на Украине
Минск мог бы стать местом для переговоров по разрешению украинского конфликта, заявил посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич.
По словам Йозича, Ватикан будет прилагать все усилия, чтобы мирные переговоры состоялись.
«Уверен, что Минск может стать центром переговоров вновь. Я предполагаю, что есть такие движения на низком или высоком уровне», – сказал Йозич в интервью телеканалу СТВ, передает РИА «Новости».
По поводу отношения Ватикана и официального Минска, представитель Ватикана заявил, что устанавливаются хорошие контакты. Он подчеркнул, что Ватикан заинтересован всегда развивать диалог и решать все вопросы через диалог, мир, согласие, уважение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что никакого «Минска–3» больше не будет.
Борисов предложил Лукашенко создать белорусский модуль для Российской орбитальной станции
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Белоруссия имеет возможность присоединиться к проекту Российской орбитальной станции, соответствующее предложение высказал глава Роскосмоса Юрий Борисов белорусскому президенту Александру Лукашенко.
Борисов во время визита в центр подготовки космонавтов белорусского лидера предложил Лукашенко «на российскую станцию с нами вместе», передает РИА «Новости».
Президент страны шуткой ответил, что ему нужно лететь вместе с Борисовым, чтобы была гарантия, что его вернут.
В ответ на это руководитель госкорпорации предложил создать отдельный белорусский модуль для станции.
«Да ладно, зачем так делиться? Будут потом критиковать, что мы разделились. В одном полетим», – ответил Лукашенко.
Президент Белоруссии прибыл в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Его встретили Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и глава центра Максим Харламов.
Отмечается, что запланированы переговоры по перспективе сотрудничества в космической сфере между странами.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Лукашенко заявил, что отправка белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) состоится в 2023 году.
Путин: Между участниками СНГ возникают разногласия, но мы готовы их решать
Путин: Между участниками СНГ также возникают разногласия, но мы готовы их решать
Угрозы и вызовы растут, между участниками СНГ также возникают разногласия, но есть готовность их решать, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров СНГ.
«К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами – вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия», – цитирует его РИА «Новости».
Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах.
Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.
Путин: Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot на Украине
Путин полностью убежден в уничтожении комплексов ПВО Patriot на Украине
Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Соединенными Штатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.
«Конечно, пощелкаем, 100%!» – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин. При этом президент отметил, что у Украины таких комплексов «пока нет», передает ТАСС.
Накануне американский генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что украинская армия еще не скоро сможет использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет не один месяц.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
Владимир Путин заявил, что поставки ЗРК Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.
Лукашенко подарил Борисову любимое сало Шойгу и хлеб
Белорусский лидер Александр Лукашенко вручил главе Роскосмоса Юрию Борисову в ходе визита в центр подготовки космонавтов имени Гагарина свежий хлеб и любимое сало главы российского Минобороны Сергея Шойгу.
«Это любимое сало Шойгу», – цитирует Лукашенко ТАСС.
Президент Белоруссии рассказал, что после возвращения из командировки делегации понравился хлеб, который им вручили, но им запретили его есть из-за вкусовых добавок. Тогда Лукашенко предложил сделать белорусским пекарям что-то похожее. Он пояснил, что хлеб был испечен утром в субботу.
Между тем сын Лукашенко Николай в ходе посещения центра подготовки космонавтов потренировался на тренажере в стыковке корабля «Союз МС» к Международной космической станции, передает РИА «Новости».
Николаю показали тренажер, который применяют для подготовки космонавты, за стыковкой наблюдал президент.
В ходе визита Лукашенко Борисов предложил Белоруссии присоединиться к проекту Российской орбитальной станции, и сказал, что можно построить отдельный белорусский модуль.
Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге
Лидеры России и Белоруссии начали переговоры в Русском музее в Петербурге
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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге.
Как заявил белорусский лидер, 26 декабря стороны обсудили многие вопросы, расставили точки над «i». Так, по мнению Лукашенко, на решение некоторых задач главы государств тратят годы, тогда как Москва и Минск разом проговорили все основные вопросы, в основном по экономике, передает РИА «Новости».
Также Лукашенко выразил благодарность российскому лидеру за конструктивный диалог.
«Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы решили все, что они просили», – заключил он.
Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.
Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Путин сообщал, что между участниками СНГ возникают разногласия, но стороны готовы их решать.
Путин: Россия в отношении Украины не могла вести себя так же цинично, как Запад
Путин объяснил особой философией различие отношений к Украине России и Запада
Россия не могла повести себя в отношении Украины так же цинично, как Запад, поскольку у РФ другая философия, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть на тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама – то они всегда говорили, что у нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной. Не могли!» – заявил он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин.
Путин также рассказал, что его не удивило поведение россиян. «Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах… Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора», – сказал он, добавив, что это очень малая часть, передает РИА «Новости».
«Но что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины – здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна, и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз», – подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, другого выбора, кроме защиты своих интересов и граждан, у нее нет.
Путин утвердил порядок подачи заявлений для нежелающих быть гражданами Украины
Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов.
В указе определен порядок заявлений на выдачу российского паспорта, а также о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России, сообщает ТАСС.
Кроме того, утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.
Ранее сообщалось, что в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Путин увеличил численность федеральной службы судебных приставов
Состав федеральной службы судебных приставов увеличен на 4,3 тыс. должностей
Российский лидер Владимир Путин увеличил предельную штатную численность федеральной службы судебных приставов России с начала следующего года на 4,3 тыс. должностей.
На официальном сайте правовой информации сообщается, что указом президента с 1 января 2023 года в ФССП будет установлена предельная штатная численность работников территориальных органов в количестве 76 333 человек, в том числе сотрудников органов принудительного исполнения России в количестве 64 794 человек.
Кроме того, с 1 июля количество вакантных мест будет увеличено до 78 250 единиц, в том числе сотрудников органов принудительного исполнения России в количестве 65 593 человек.
Таким образом, предельная штатная численность ФССП вырастет с 1 января на 2464 должности, в том числе 2164 должности судебных приставов, а с 1 июля следующего года на 4381 должность, в том числе 3963 должности судебных приставов.
Ранее Путин назвал ключевые цели государственной политики России в 2023 году.
Алиев и Пашинян прибыли в Петербург на саммит СНГ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, сообщили в пресс-службах двух лидеров.
В аэропорту «Пулково» Алиева и Пашиняна встречали главы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко, передает ТАСС. В поездке Пашиняна сопровождают супруга Анна Акопян и младшая дочь Арпи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите СНГ не планируется трехсторонняя встреча российского лидера с Алиевым и Пашиняном. При этом двусторонние контакты будут.
Также Путин не планирует встречаться с главами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.
Неформальный саммит стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря.
Путин: Россия действует в правильном направлении, защищая интересы своих граждан
Путин заявил, что Россия защищает интересы своих граждан
Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, другого выбора, кроме защиты своих интересов и граждан, у нее нет, заявил президент России Владимир Путин.
«Я не считаю, что она уж такая опасная, я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей», – ответил Путин на вопрос о том, кто и что должен сделать для того, чтобы отступить от нынешней опасной черты в фактическом противостоянии потенциалов Москвы и НАТО, в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин.
«И другого выбора, кроме как защиты наших граждан, у нас просто нет», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они», – обратил внимание президент.
Глава государства отметил, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами, путем переговоров. «Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, все с этого ведь началось, все началось с этого!» – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее бывший премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что только президент России Владимир Путин может полностью завершить конфликт на Украине.
Путин поздравил членов «Боевого братства» с 25-летием организации
Участников и гостей заседания всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» с 25-летием структуры поздравил президент Владимир Путин.
«Боевое братство» объединило представителей Вооруженных сил, МВД, ФСБ и других ведомств, подчеркнул президент в своей телеграмме. Текст послания опубликован на сайте Кремля.
Он напомнил, что организация была основана в 1997 году, она прошла «большой, насыщенный путь», и пользуется высоким авторитетом и уважением.
Путин особо отметил работу по поддержке бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине, и деятельность по созданию региональных отделений «Волонтерской роты боевого братства».
Глава государства пожелал всем участникам «Боевого братства» здоровья, успехов и поздравил с наступающим Новым годом.