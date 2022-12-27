Путин заявил о ежедневных поводах для контактов с Лукашенко

Президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время двусторонней встречи в Русском музее в Санкт-Петербурге рассказали о ежедневных поводах для контактов.

По словам российского лидера, Москва находится в постоянном контакте с Минском, однако каждый день жизнь дает повод пообсуждать некоторые дополнительные вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно, передает ТАСС.

Глава России добавил, что кабмины стран работают довольно напряженно для реализации достигнутых договоренностей.

«Михаил Мишустин мне подробно рассказал о контактах. Поэтому я очень рад, что на полях нашей неформальной встречи можно вдвоем еще раз встретиться», – отметил Путин.

Кроме того, президент России назвал обстановку Русского музея подходящей для такой неформальной встречи.

«Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати», – подчеркнул Путин.

Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.

Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Путин сообщал, что между участниками СНГ возникают разногласия, но стороны готовы их решать.