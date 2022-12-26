Проект «Елки России» представил экспозиции на центральных площадках страны

В декабре активно реализуется проект «Елки России», в котором стремятся принять участие многие регионы.

В данный момент постоянные экспозиции находятся в Петербурге – четыре елки на различных площадках Мариинского театра, в Москве – елка в павильоне №1 Парка Горького и несколько елок разного стиля на площадке шоу-рума FHUB, а также в Казани – три елки в Татарском театре оперы и балета, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также в рамках проекта прошли мастер-классы в Ивановском политехническом университете, открытие елки в ТЦ «Лето» в Петербурге, а также открытие елки с участием президента Татарстана в Казани.

Прошедшие мероприятия также прошли ярко и креативно. Так, в Красноярске в ноябре в рамках форума «Российской креативной недели – Сибирь» состоялось открытие проекта.

Как отметил ген директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, дизайнеры удивляли гостей форума новогодними деревьями, представляющими разные города страны. Одним из самых ярких откровений стала ель «Красный Яр» Бирюсинка (Красноярск), украшенная енисейскими дикоросами и шишками.

«Лучший подарок, который когда-либо мне дарили, это был как раз набор елочных игрушек. Он немедленно стал семейной реликвией и традицией», – подчеркнул он.

Кроме того, высоко оценены оказались елка «Русский пир», украшенная хохломой в Нижегородской области, елка «Птицы счастья», украшенная Беломорскими птицами, елка «Русское поле», украшенная Мезенской росписью в Архангельской области и ель «Мишкин лес» в Московской области.

Представленная в Казани елка «Мелодии Татарстана» выполнена в традиционной национальной технике ремесел республики, с использованием кожаной мозаики, золотого шитья, гончарного ремесла.

В Белой гостиной Мариинского театра в Петербурге представлена елка «Царевна лебедь» с изделиями кружевных промыслов Рязанской и Ленинградской областей, а также изделиями предприятия «Хохломская роспись» из города Семенов Нижегородской области.

Проект «Елки России» получил отклик во многих регионах нашей страны.