На Киркорова подали в суд за оскорбление чувств верующих

На певца Филиппа Киркорова подали в суд с просьбой привлечь певца к ответственности за скандальный номер «Мария Магдалена», который включает в себя танец с крестом, пишут СМИ.

Адвокат исполнителя Александр Добровинский рассказал, что Киркорова просят проверить по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих». При этом правозащитник заверил, что номер с крестом задуман как поклонение Марии Магдалене. По задумке шоу, Киркоров поднимается на крест и преклоняет колено перед святой, передает «Газета.Ru».

Адвокат заявил, что обвинения в сторону Киркорова «беспочвенны» и основываются на том, что певец поддерживает российскую политику.

«Жалобы носят абсолютно спекулятивный и заказной характер. Каждый видит то, что хочет увидеть или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста», – заключил Добровинский.

В Сети активно распространяется ролик, на котором Киркоров спустился со сцены, подошел к мужчине, сидящему в первом ряду, и нанес несколько ударов букетом по лицу. После этого он швырнул цветы на сцену и вернулся допевать песню. Сам артист инцидент не комментировал.