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Украинские войска обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке
Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле ВСУ химзавода «Стирол»
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В результате обстрела химзавода «Стирол» в Горловке (ДНР) украинскими войсками поврежден склад селитры, сообщил мэр города Иван Приходько.
Приходько в своем Telegram-канале написал, что по уточненным данным, в результате обстрела ГУП «Стирол» со стороны украинских неонацистов вражеский снаряд разорвался возле склада селитры, повредив здание. По его словам, нарушено остекление и ограждение цеха карбамида.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку в ДНР, выпустив 11 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.
Американцев возмутила шутка Зеленского про Patriot
Американцы раскритиковали Зеленского за шутку о ЗРК Patriot
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Пользователи Twitter (заблокирован в России) из США возмутились шуткой президента Украины Владимира Зеленского, который попросил у американского президента Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
В Вашингтоне журналист спросил у Зеленского, что будет после того, как Киев дорогостоящие американские системы ПВО. Зеленский в шуточной форме ответил, что «отправит очередной сигнал» президенту Байдену для поставок еще большего количества комплексов, передает РИА «Новости».
«Марионетка снова дерзит нам», – заявили комментаторы.
«Может, уже хватит вооружать их?» – добавил другой пользователь.
«То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?» – задался вопросом Mike Gammill.
«Зачем вам Patriot? Они даже не работают должным образом», – написал Just me.
«Обоих нужно упечь в тюрьму», – считает Lafawnduh Dynamite.
«Где 50 лрд, которые ты у нас уже украл, придурок?» – возмутился Ordinary Rebel.
Между тем генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
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Раскрыта схема обмана Киева в вопросе поражения энергообъектов
Эксперт Васильев: Киев жжет покрышки, пытаясь изобразить попадания по объектам энергетики
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Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев раскрыл схему обмана Киева в информации по повреждению объектов энергетической инфраструктуры Украины.
«Пару дней назад поднимал тему, что полезно изучить опыт украинских энергетиков по защите объектов критической инфраструктуры. И подписчики дали ценнейшую информацию», – отмечает автор.
По его словам, способ «довольно простой и эффективный». «Относительно рядом с трансформаторами и цехами готовят гору покрышек, и если их ПВО повезло сбить нашу ракету, которая шла курсом на этот объект, украинские военные поджигают покрышки и имитируют успешное попадание», – пишет Васильев в своем блоге.
«Причем уровень секретности по этим мероприятиям высочайшего уровня. Расчет на то, что наши не узнают о факте сбития конкретной ракеты и будут считать объект уничтоженным», – добавил он.
Ранее военные эксперты проанализировали снимки ночного удара ВС России по объекту в Киеве и установили, что российские беспилотники-камикадзе способны поражать пассивную защиту украинских энергообъектов.
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Генерал США заявил об огромных потерях ВСУ и «великой» опасности
Генерал США Маккеффри: ВСУ несут огромные потери и в большой опасности
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции, армия России в подавляющем превосходстве, заявил генерал США Барри Маккеффри в интервью MSNBC.
Американский генерал Маккефри заявил, что ВСУ находятся в великой опасности из-за того, что понесли колоссальные потери. Он также заявил, что одна батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не поможет Украине изменить ситуацию «на земле», передает «Газета.Ru» со ссылкой на MSNBC.
Маккеффри считает, что армия России находится в подавляющем превосходстве. Генерал призвал поставить ВСУ основные боевые танки США M1 Abrams, а также ракеты типа «земля-земля» ATACMS, только так по его мнению, можно восстановить баланс сил.
Ранее генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
На Украине заявили о планах победить Россию в следующем году
Глава офиса Зеленского Ермак: Украина победит Россию и вернет Крым в 2023 году
Следующий 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Guardian.
Ермак заявил The Guardian, что после завершения конфликта с Россией Крым перейдет под контроль Украины, при этом возвращение полуострова будет абсолютно точным, передает «Газета.Ru».
Издание отмечает, что администрация Байдена не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, аналитики считают, что это будет очень сложно.
Ранее источники Washington Post сообщили, что Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.
Соловьев показал боевое слаживание батальона танков «Армата»
Телеведущий Соловьев показал боевое слаживание батальона танков «Армата»
Телеведущий Владимир Соловьев показал первые кадры боевого слаживания экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата», которое проходит на одном из полигонов.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Соловьева, машина получилась не только прорывной, но и очень фотогеничной.
Подробности боевого слаживания батальона, укомплектованного танками «Армата», Соловьев обещал показать в прямом эфире «Воскресного вечера» на телеканале «Россия 1».
Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев рассказал, что новейший истребитель пятого поколения Су-57Э и танк нового поколения Т-14 «Армата» вызвали особый интерес со стороны стран – партнеров «Рособоронэкспорта» (РОЭ) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
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На Украине назвали цену за нелегальную доставку за границу мужчин призывного возраста
В Одесской области раскрыли подозреваемых в создании канала по перевозке мужчин призывного возраста через границу с Молдавией за деньги, один «переход» стоит несколько тысяч долларов, сообщили в украинском МВД.
Всего задержано четверо подозреваемых, один из которых – водитель, передает RT со ссылкой на сообщение украинского ведомства.
Стоимость такой нелегальной услуги через государственную границу с Молдавией – 6 тыс. долларов, добавили в министерстве.
В октябре чешские СМИ писали, что в последнее время задержано рекордное количество нелегальных мигрантов, 25% из них оказались гражданами Украины.
Король Испании назвал главную причину энергокризиса в Европе
Король Испании рассказал о влиянии украинского конфликта на экономику страны
Энергетический кризис в Испании был спровоцирован конфликтом вокруг Украины, что влияет на экономику королевства, заявил испанский король Филипп VI в рождественском обращении к нации.
Король Испании отметил, что ситуация на Украине, как и последствия пандемии коронавируса, «оказывает глубокое влияние на экономику» королевства, конфликт спровоцировал энергокризис «с серьезными последствиями для промышленности, торговли и транспорта», передает ТАСС.
Также, по словам Филиппа VI, пострадала сфера безопасности Испании.
Ранее глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания не зависит от поставок российского газа, поэтому стране «нечего бояться» на фоне роста энергетического кризиса во всех странах Европы.
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Британцы решили «отобрать» свои дома у украинцев на Рождество
Daily Mail: Приютившие украинских беженцев жители Британии заявили о стрессе из-за гостей
Жители Британии, принимающие у себя беженцев с Украины, хотят «вернуть» свои дома и испытывают стресс из-за экономических трудностей, сообщает The Daily Mail.
Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии рассказала The Daily Mail, что многие из тех, кто принял в своем доме беженцев, в отчаянии от того, что произойдет на Рождество и Новый год.
«Они хотят вернуть свои дома, и это достаточно справедливо», – цитирует РИА «Новости» Дэниелс.
По словам собеседницы издания, многие принявшие у себя украинцев испытывают «вину и стыд даже за одно лишь чувство раздражения», они просто говорят беженцам: «мой дом – твой дом», после чего возникают всевозможные трудности.
Она привела пример, когда хозяйка дома спустилась на кухню и почувствовала себя чужой, потому что все разговаривали по телефонам и вели себя по-хозяйски.
«Все обеспокоены ростом стоимости жизни. Необязательно сильно сердиться или разочаровываться из-за того, что люди не хотят принимать у себя другие семьи, когда они едва могут содержать свою собственную», – заявил специалист благотворительного Центра трудовых прав Адис Сехич.
Ранее украинская беженка рассказала, что ее семье пришлось вернуться на Украину после шести месяцев проживания в Британии из-за невыносимых условий жизни.
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Рогов: В Запорожской области создана эшелонированная линия обороны
Военные инженеры завершают оборудование эшелонированной линии обороны в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области России, передает ТАСС.
На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области, передает РИА «Новости». Регион принят в состав Российской Федерации по итогам проведенного там голосования жителей. При этом под контролем украинских властей остается областной центр – город Запорожье.
Как заявил ранее Рогов, «есть большие небезосновательные надежды, что в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью России». Он также отмечал, что в Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск.
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Названы риски введения ограничений против уехавших россиян
Политолог Минченко: Всех россиян, находящихся за рубежом, нельзя объявлять врагами
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Идея Вячеслава Володина понятна, но с содержательной точки зрения к его инициативе есть ряд вопросов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Госдуме сообщили о рассмотрении законопроектов по лишению уехавших граждан РФ преференций и введению повышенной ставки налогообложения.
«На самом деле, уже сейчас, если человек не является налоговым резидентом Российской Федерации и подпадает под определенные критерии, то у него будет повышенная ставка налогообложения. Не совсем понятно, что именно хотят изменить для граждан, уехавших за рубеж», – отметил президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«Что касается инициативы спикера Госдумы Вячеслава Володина – то тут много вопросов и нюансов. Как будут разделять всех, выехавших за границу? Ведь причин может быть множество: от, к примеру, болезни родственника, за которым человек поехал ухаживать, до более выгодной и интересной работы, учебы или стажировки», – рассуждает собеседник.
«Всех записать в предатели и наказывать – это очень сомнительный ход. Нет никаких четких критериев того, как это будет работать. Сейчас очевиден только один формальный признак, по которому можно обозначить человека, как предателя – он в определенных числах выехал из страны и до сих пор не вернулся. Но разве это справедливо?» – задается вопросом он.
«Я думаю, в случае если такой закон будет принят, оппозиционные партии могут обратиться в Конституционный суд, поскольку согласно Основному закону страны гражданам России гарантируется свобода перемещения», – полагает политолог.
«С другой стороны, я бы похвалил Вячеслава Володина за правильный ход с политической точки зрения. По терминологии исполнительного директора «Минченко консалтинг» Евгении Стуловой, сегодня есть четыре России: воюющая, глубинная, столичная и уехавшая. И спикер Госдумы, очевидно, пытается заявить себя в качестве одного из лидеров «России воюющей», – отметил Минченко.
«С электоральной точки зрения и своего позиционирования внутри страны, я думаю, Володин действует вполне расчетливо и адекватно своим политическим целям. Отмечу, что на сегодняшний день Вячеслав Викторович один из самых профессиональных политиков России», – добавил он.
Рассуждая о реакции общества на данную инициативу, Минченко отметил, что однозначной точки зрения в этом вопросе не будет. «Какая-то часть общества безусловно поддержит такую инициативу, другая же раскритикует за ненужное закручивание гаек», – рассказал политтехнолог.
«Бизнес, я убежден, не скажет спасибо властям, поскольку сейчас из России уехали очень многие толковые специалисты. И из своего личного общения с крупными предпринимателями, я знаю, какие усилия они прилагают, чтобы сохранить этих сотрудников хотя бы на удаленке», – подчеркнул собеседник.
«Как мне кажется, стоит не забывать еще и о том, что люди хоть и уехали из страны, но у них остались российские паспорта и активное избирательное право. Нужно ли нам сейчас настраивать этих людей против власти, чтобы на ближайших федеральных выборах они пришли в консульства и проголосовали против?», – акцентирует он.
«Лично мне не совсем понятно, зачем всех граждан, которые находятся за пределами России, объявлять врагами. Почему мы забываем о «мягкой силе»? Мы не используем наших граждан в качестве коммуникаторов с другими средами и делаем так, чтобы те, кто может сказать что-то хорошее о России, были настроены против своей страны», – заключил Минченко.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для россиян, покинувших страну, в том числе после начала специальной военной операции.
По его словам, есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно, что неправильно. Володин добавил, что правильным было бы отменить преференции для покинувших Российскую Федерацию и ввести для них повышенную ставку налогообложения, в Госдуме работают над соответствующими изменениями в законодательство.
Напомним, глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что идея облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России, справедлива.
В свою очередь сенатор Андрей Клишас заявлял о возможных ограничениях для покинувших страну во время мобилизации россиян. По его словам, в России могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.
Депутат Госдумы Олег Морозов, оценивая эту инициативу, отмечал, что россияне, не совершившие противоправных действий, не должны подвергаться санкциям со стороны государства.
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В Днепре начали раздавать повестки на рынках
В Сети появилось видео, как украинцам раздают повестки на рынках Днепра
На Украине продолжается новая волна мобилизации, в соцсетях публикуются видео с раздачей повесток на рынках города Днепр.
По некоторым данным, численность ВСУ планируется увеличить на 10-15% к февралю 2023 года, а также закрыть текущие потери на фронте.
«Северный. Ходят вручают по рынку и возле рынка повестки», – сказал житель Днепра на видео.
Ранее министерство обороны Украины приказало мобилизовать 20 тыс. жителей Харьковской области и 15 тыс. во временно неподконтрольной части Херсонской области.
Накануне в Сети появились видео, как мужчин на Украине забирают на военную службу не только из магазинов и с вокзалов, но также из клубов и баров.
14 декабря замглавы Минобороны страны Анна Маляр не исключила новую волну мобилизации на Украине, поскольку ВСУ несут большие потери. По ее словам, необходима ротация в зоне боевых действий, указ о мобилизации могут продлить.
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ВСУ перебросили дополнительные силы на Сватово
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Украина перебросила подкрепления под Сватово в ЛНР
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на сватовское направление в Донбассе, ВСУ несут большие потери, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Офицер Народной милиции ЛНР, ссылаясь на данные разведки, заявил, что на сватовском направлении замечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины, передает РИА «Новости».
Марочко счел, что это связано с большими потерями ВСУ и неэффективностью средств огневого поражения.
Ранее сообщалось, что командование ВС Украины намерено перерезать сообщение между городами Сватово и Старобельск в ЛНР, для чего не считается с потерями даже в элитных частях.
До этого стало известно, что на Украине стали забирать в ВСУ из клубов и баров.
В середине декабря в минобороны Украины заговорили о необходимости новой волны мобилизации из-за больших потерь ВСУ на фронте.
Беспилотник в ДНР обратил в бегство украинских солдат
РИА «Новости» показало бегство украинского отряда под Авдеевкой из-за беспилотника с гранатами
Беспилотник первой Славянской бригады Народной милиции ДНР, оснащенный осколочными гранатами, обратил в бегство отряд ВСУ под селом Водяное в окрестностях города Авдеевка, сообщили СМИ.
При помощи коптера оператор совершает сбросы осколочных гранат на позиции противника, нервы украинских бойцов не выдерживают и они обращаются в бегство. Однако коптер следует за ними на высоте, с которой не слышно шума его винтов. После очередного точного сброса граната попадает под ноги одному из украинских солдат, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении за сутки российские военные уничтожили свыше 80 украинских солдат и наемников.
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Мирошник: Минобороны Украины приказало мобилизовать жителей Харьковской и Херсонской областей
Экс-посол ЛНР: Украинское минобороны отдало новый приказ о мобилизации
Министерство обороны Украины приказало мобилизовать 20 тыс. жителей Харьковской области и 15 тыс. во временно неподконтрольной части Херсонской области, сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Он заявил, что украинское военное ведомство разработало план по «принудительной мобилизации «коллаборантов».
В своем Telegram он написал, что на этих территориях людей заставляют идти на службу в ВСУ, предлагая выбор: либо он подписывает контракт, либо садится за госизмену, либо насилию подвергаются его семья и близкие.
Экс-посол добавил, что насильно мобилизованные из Херсона уже находятся на линии боевого соприкосновения.
Ранее в Сети появились видео, как мужчин на Украине забирают на военную службу не только из магазинов и с вокзалов, но также из клубов и баров.
СМИ: Граждане Германии выступили против поставки танков Киеву
Опрос: Большинство граждан Германии против поставок немецких боевых танков Украине
Большинство граждан Германии выступает против поставок Киеву немецких боевых танков «Леопард-2», свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov («Ю-гав») по заказу агентства dpa.
По данным исследования, против поставок «Леопардов» высказались 45% респондентов, только 33% были «за». Еще 22% участников опроса отказались ответить, передает ТАСС.
50% респондентов из числа немцев, поддерживающих «зеленых», высказались за поставки танков Украине, только 25% были против. Большинство избирателей других партий выступает против поставок.
Опрос проводился с 16 по 21 декабря. В нем участвовали 2 075 граждан Германии.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не смог убедить Берлин передать Украине танки, но продолжает «работать над этим».