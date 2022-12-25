ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку снарядами «натовского» калибра

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25 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 10:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуме предложили повысить налоги для уехавших россиян
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Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния.
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку снарядами «натовского» калибра
СЦКК: Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив 11 снарядов
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Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку в ДНР, выпустив 11 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По сообщению представительства, после 06.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 08.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 08.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.38 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, передает РИА «Новости».
Ранее мэр Горловки Иван Приходько при обстреле гостиницы в Донецке получил контузию.
Стало известно, каким словом Зеленский сообщил жене о начале российской СВО
Елена Зеленская рассказала о том, как муж сообщил ей о начале российской спецоперации на Украине
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Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала, как услышала от супруга сообщение о начале российской специальной военной операции на Украине.
Зеленская сообщила, что, когда проснулась, муж уже был одет в костюм и галстук. В ответ на ее вопрос о том, что происходит, Зеленский ответил: «Началось». Жена украинского президента рассказал, что быстро собрала сумку, после чего укрылась в бункере. Позднее ее доставили в место, расположение которого засекречено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
СВО стартовала 24 февраля. Россия выдвинула Украине ряд политических условий, потребовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позиция Киева привела к тому, что географические задачи СВО изменились, а жители Херсонской и Запорожской областей захотели вернуться в состав России вместе с ДНР и ЛНР. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Российская армия на донецком направлении уничтожила сводную группу иностранных наемников
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Российские войска во время наступления на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также нанесло поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны.
На этом направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении российская артиллерия уничтожили до 50 военных, четыре боевые бронемашины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и налетом артиллерии уничтожено более 40 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также более 40 военных и техника были уничтожены на Южно-Донецком направлении.
Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах.
Истребители ВКС России в районе населенного пункта Камышевка в ДНР сбили украинский самолет Су-27 воздушных сил Украины, также в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой народной республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. За сутки было перехвачены 15 украинских БПЛА.
Накануне сообщалось, что на Донецком направлении было уничтожено свыше 80 украинских солдат и наемников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Герасимов раскрыл, сколько оружия Запад передал Украине
Запад наращивает военную помощь Украине, с начала спецоперации Запад поставил Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Также, по словам Герасимова, Запад передал Украине около тысячи боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей, до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5,3 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов и не менее пяти тысяч беспилотников различного назначения, сообщает ТАСС.
Он также указал на то, что наибольший вклад в поставку вооружения на Украине внесли США, Великобритания, Польша и Румыния.
Ранее в МИД России заявили, что расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов.
Герасимов: Основные усилия армии сосредоточены на освобождении территории ДНР
Глава Генштаба Герасимов: Основные усилия армии сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР
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Усилия Вооруженных сил России на данный момент сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой народной республики, заявил на брифинге для военных атташе иностранных государств начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Он отметил, что обстановка на линии фронта стабилизирована, поэтому усилия ВС России сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР, передает ТАСС.
По словам Герасимова, продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине Украины. Также удары наносятся по складам с запасами горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники.
Он подчеркнул, что длина линии боевого соприкосновения на Украине составляет 815 км. ВС России взято под контроль в пять раз больше территории Украины, чем раньше занимали Луганская и Донецкая народные республики.
Ранее Герасимов заявил, что боевые действия в ходе спецоперации с самого начала носили ожесточенный характер.
При подрыве автомобиля погиб глава поселка Любимовка в Херсонской области
Глава поселка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля
Глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, в машину была заложена взрывчатка.
Источник в экстренных службах сообщил, что в автомобиль была заложена взрывчатка, передает ТАСС.
По словам замглавы администрации Новой Каховки Руслана Агаева, Штепу подорвали украинские диверсанты, избравшие его целью «из-за его активной гражданской позиции», передает РИА «Новости».
Ранее было совершено покушение на первого замглавы Херсонской области Виталия Булюка, он получил легкие ранения.
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь Ростова-на-Дону
Раненого во время обстрела в Донецке Рогозина привезли в госпиталь Ростова-на-Дону
Руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина и еще двух раненых во время обстрела гостиницы в Донецке доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, сообщил помощник бывшего главы Роскосмоса.
По словам помощника Рогозина, пострадавшим проводился осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь. Он заявил, что несколько раненых советников находятся в медучреждениях Донецкой народной республики, врачи пока не дают разрешения на их транспортировку, передает ТАСС.
Ранее ВСУ снарядами калибра 120 мм или 155 мм обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, он получил ранение в позвоночник. Также пострадал премьер ДНР Виталий Хоценко, получил контузию мэр Горловки Иван Приходько.
В СК считают, что удар по гостинице, где находились Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, мог быть нанесен из французской гаубицы Caesar.
В России оценили результаты визита Зеленского в Вашингтон
Политолог Корнилов: Визит Зеленского в США показал отсутствие перспектив мира на Украине
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В будущем США все равно согласятся на поставку наступательных вооружений для ВСУ, потому что Владимир Зеленский руководствуется логикой «проси больше, чтобы не получить меньше». К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Владимир Корнилов и американист Малек Дудаков. Ранее Зеленский посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США.
«Зеленский вступил в дискуссию с Байденом по поводу понятия «справедливый мир». Своей позицией он отрезал возможность диалога по мирному урегулированию. И тут налицо противоречие со словами Байдена, который уверял всех, что против мира выступает именно Москва», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Отказ от поставок наступательных вооружений не стоит связывать с различием оценок США и Украины о будущем военного конфликта. Обе стороны хотят нанести России как можно больше урона. Ранее Штаты отказывались поставлять Киеву системы Patriot, HIMARS, Javelin. Но теперь это не проблема. Отказали сегодня – согласятся завтра», – акцентирует эксперт.
«Конечно, Украина всегда хочет большего. Зеленский прямо с трибуны Конгресса заявил, что требует у Вашингтона самолеты. Но тут же пообещал – гибнуть будут украинцы, а не американцы. Это вызвало овации со стороны сенаторов. Этого от Киева и ждут: войны с Москвой руками украинцев», – подчеркивает собеседник.
«Что касается внешнего вида Зеленского, то, конечно, он многим не понравился. Однако у большинства американцев острой негативной реакции нет. Тем не менее все чаще возникают нелицеприятные комментарии со стороны республиканцев. В частности, по образу президента Украины регулярно проходится Такер Карлсон», – рассказывает эксперт.
Схожей позиции придерживается американист Малек Дудаков. «Вся политика США последних лет ярко иллюстрирует, что справедливый мир на Украине им не нужен», – говорит эксперт. «Вашингтон уверен, что время работает на американцев. Они считают, что каждый день конфликта делает Украину мощнее, а значит, с Россией можно разговаривать с позиции силы. Спорное утверждение», – считает политолог.
«Украинцы выступают с классической позиции – проси больше, чем могут дать. Во-первых, так закладывается возможность получить в будущем то, на что и не рассчитывали. Во-вторых, это дает возможность сойтись на чем-то среднем. Запрос Киевом наступательных вооружений – яркая иллюстрация такого подхода», – подчеркивает собеседник.
«Многие были недовольны поведением Зеленского. Он открыто жаловался на недостаток американской помощи, хотя Штаты уже отправляют в Киев 40 млрд долларов. Его сравнили с безработным, сидящем на социальных пособиях. Это, безусловно, сыграло роль в его восприятии мировыми политиками и обществами, но не столь значительную, как хотелось бы», – заключил Дудаков.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом проявился их разный взгляд на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на согласовании Белым домом отправки на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хочет.
Более того, по информации издания, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.
В то же время ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. По мнению Карлсона, выступление Зеленского в Конгрессе призвано выкачать деньги из Вашингтона, что является унижением для страны.
Помимо этого, многие американцы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом. Один из читателей напомнил, что США выделили Украине 113 млн долларов. Зеленского также назвали единственным мировым лидером, у которого нет даже галстука. В комментариях призвали накинуть на «этого бездельника» пиджак.
Поездку президента Украины раскритиковал и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, встреча Байдена и Зеленского дала понять, что обе страны нацелены на продолжение кровопролития, гибель солдат и «дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона». Антонов также добавил, что появляющаяся в американских СМИ информация о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы.
В свою очередь экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с ТАСС предположил, что заявлением о собственном видении «справедливого мира» Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства, судьбу которого решат другие страны.
По словам дипломата, теперь разговаривать с Зеленским никто не будет, а формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, Зеленский не достиг своих целей в Вашингтоне.
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Авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВВС Украины
Истребительной авиацией ВКС России были сбиты два МиГ-29 ВСУ возле пунктов Богатырь и Шевченко, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен вертолет Ми-8 ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три беспилотника рядом с пунктами Торское Володино и Войковский ДНР.
Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS недалеко от Бараниковки и Попасной Луганской народной республики подытожили в оборонном ведомстве.
Шойгу проинспектировал районы расположения российских войск в зоне СВО
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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции, проверил условия размещения личного состава в пунктах временной дислокации, сообщает Министерство обороны.
Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации. Также министр обороны проверил позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, Шойгу отправился на передовую, где поблагодарил военнослужащих группировки за образцовое выполнение задач специальной военной операции, и отметил боевое настроение бойцов.
Министру обороны доложили об организации медицинского обеспечения военнослужащих в санчасти, оборудованной в полевых условиях, а также запасах медикаментов и медицинского имущества.
Сергей Шойгу отметил поддержание в блиндажах температурного режима и поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства заявил, что Российская армия в следующем году продолжит спецоперацию на Украине до полного выполнения ее задач.
Рогозина решили перевезти в Москву
Рогозина решено перевезти в Москву для оказания необходимой медицинской помощи
Руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина доставят в Москву, после чего будет принято решение о необходимой медицинской помощи, сообщил его помощник.
Решение примет консилиум врачей. Как пояснил помощник Рогозина, медики пока не проводили операцию – «врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились», учитывая ее сложность, передает ТАСС.
Напомним, Рогозин получил ранение в позвоночник в результате украинского обстрела гостиницы в Донецке. Сам Рогозин сообщил, что многие из его группы также получили ранения, погиб один из его помощников Михаил Бридасов. Рогозин обещал после лечения вернуться на фронт и «отомстить за ребят».
Названа цель визита Зеленского в США
Washington Post заявила о неудачной попытке Зеленского убедить Вашингтон в способности Украины победить Россию
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить главу американского государства Джо Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией, сообщили источники Washington Post.
По словам источников, Зеленский воспользовался непродолжительными встречами с Байденом и конгрессменами, пытаясь убедить их, что его страна «способна целиком одержать победу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Однако, как пишет издание, «должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно». Зеленский пытался добиться поддержки со стороны членов Конгресса и «других американцев», которые сейчас настроены «скептически». Washington Post отмечает, что попытка предпринята «перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений».
По данным издания, Зеленский несколько месяцев давал понять Байдену, что первый после начала российской спецоперации зарубежный визит желает совершить в США. К концу ноября переговоры на эту тему приблизились к финалу, а в декабре «Байден сообщил по телефону Зеленскому две хорошие новости: он дал указание Пентагону уделить приоритетное внимание противовоздушной обороне Украины и теперь, вероятно, США поставят Киеву батарею ПВО Patriot», пишет Washington Post.
Напомним, в среду Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с Байденом и выступил в Конгрессе США. Американская сторона объявила о новом пакете военной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, который включает ЗРК Patriot.
Путин рассказал, как Запад стравил части русского мира
Потенциальные противники всегда мечтали о том, чтобы разделить русский мир и руководить его отдельными частями, США после распада СССР удалось разобщить, а потом стравить русских и украинцев, в этом смысле Россия потерпела фиаско, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Это тонкий очень вопрос – единство русского мира. «Разделяй и властвуй» – еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому и наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались: пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить», – цитирует ТАСС Путина.
«С помощью сторонних сил все-таки и с помощью того, что фактически после развала Советского Союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов, и вот помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщенность [русских и украинцев] все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. В этом смысле они добились результата, безусловно. А мы в этом смысле потерпели известное фиаско», – заявил глава государства.
Путин отметил, что война в 2014 году была развернута против части народа Украины, который считает себя принадлежащим к русскому миру.
«Нельзя ни в коем случае идти против воли народа. Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным, и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, которая ощущает себя в другой ипостаси, считает себя частью русского народа и русского мира, считает, что они часть этой культуры, этого языка, этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать. А против них развернули войну в 2014 году», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал спецоперацию на Украине вынужденной и необходимой мерой.
Российские войска за сутки уничтожили до 115 украинских военных на четырех направлениях
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В результате поражения по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении возле населенных пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 15 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе огневого налета российской артиллерии на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника, сосредоточенные у Сергеевки ЛНР и Тернов Донецкой народной республики (ДНР). Потери ВСУ на этом направлении за последние сутки составили более 20 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены до 50 военнослужащих, два танка, три машины пехоты.
Ударами армейской авиации на Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле пунктов Новомайорское, Никольское и Новополь ДНР.
Недалеко от пункта Сладкое ДНР и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. За сутки на данном направлении ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины, перечислили в Минобороны.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 57 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 93 районах.
Возле Веселого Херсонской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы. У Птичьего ДНР ликвидирован пункт ремонта артсистем М777. Рядом с Артемовском ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Очаковым Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов ВСУ, сообщил Конашенков.
В ходе контрбатарейной борьбы нанесены два ракетных удара по позициям украинских РСЗО «Град» и «Смерч» рядом с пунктами Бердычи и Красноармейск ДНР, отчитались в Минобороны.
Минобороны: ВС России при наступлении на Донецком направлении уничтожили 80 бойцов ВСУ
Минобороны: ВС России при наступлении на Донецком направлении уничтожили 80 бойцов ВСУ и наемников
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На Донецком направлении за последние сутки российские военные уничтожили свыше 80 украинских солдат и наемников, сообщили в Министерстве обороны России.
При поддержке штурмовой авиации и артиллерии ВС России продолжили наступление на Донецком направлении, высокоточными ударами поражены опорные пункты ВСУ у Артемовска в ДНР, говорится в Telegram-канале ведомства.
На этом направлении уничтожено свыше 80 бойцов ВСУ и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
На Купянском направлении у населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено свыше 30 украинских военных, две БМП и четыре машины.
На Краснолиманском направлении у поселков Невское и Новолюбовка в ЛНР авиация и артиллерия ударили по скоплению живой силы и техники. У урочища Медвежьего, у Серебряного лесничества в республике уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери ВСУ на этом направлении составили более 40 человек, три бронированные машины и два пикапа.
На Южно-Донецком направлении у поселков Новомайорское, Пречистовка и Водяное в ДНР уничтожено до 45 бойцов ВСУ, четыре бронетранспортера и три пикапа.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника. У населенного пункта Новоселидовка (ДНР) уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
У поселка Ивано-Дарьевка (ДНР) уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Возле Харькова раскрыта позиция РЛС украинского ЗРК С-300, станцию ликвидировали.
Около населенного пункта Селидово (ДНР) уничтожены две артиллерийские системы M777 (производство США). У поселка Константиновка уничтожены две системы РСЗО «Град», ранее обстреливавшие ДНР.
У поселка Орехово-Василевка (ДНР) сбит Су-25 украинских воздушных сил. У Краматорска сбит украинский Ми-8.
За сутки ПВО сбили 10 беспилотников у поселков Макеевка, Нововодяное, Кременная (ЛНР), Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая (ДНР), Малиновка, Малые Щербаки и Пологи (Запорожская область). У населенного пункта Комиссаровка (ЛНР) перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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В российских вузах решили ввести курс по основам военной подготовки
Минобрнауки: В российских вузах появится курс по основам военной подготовки
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Курс по основам военной подготовки уже направили в университеты России для включения в программы бакалавриата, специалитета и в дополнительные образовательные программы, сообщила пресс-служба Минобрнауки.
В сообщении говорится, что модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профессиональные программы, передает ТАСС.
Отмечается, что освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе.
В пресс-службе уточнили, что курс позволит сформировать универсальную компетенцию, необходимую при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Детали по этой компетенции в сообщении не приводятся.
В модуле представлены разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенности развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы, строевая подготовка, основы тактической, медицинской подготовки и так далее, говорится в сообщении.
Курс разработан в рамках соответствующего поручения президента и правительства РФ.
Ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о том, что военная подготовка в учебных заведениях ослабла, ею охвачено всего 1,4% обучающихся, а потенциал ДОССАФ снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом.
«Мы стали забывать, что каждый молодой человек должен уметь защищать Родину. Думаю, что сейчас самое время вспомнить об этом», – сказал полпред.
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