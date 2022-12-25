Принц Гарри и Меган Маркл отвергли извинения газеты The Sun

Меган Маркл назвала пиар-ходом извинения газеты The Sun

Принц Гарри и его жена Меган Маркл назвали пиар-ходом извинения таблоида The Sun за оскорбительную публикацию ее колумниста, телеведущего Джереми Кларксона о герцогине Сассекской, сообщила газета Independent.

Издание Independent процитировало пресс-секретаря принца Гарри и его жены Меган Маркл, в котором герцоги Сассекские заявляют, что с ними никто напрямую не связывался для извинений, что «показывает намерения Sun», передает РИА «Новости».

«Это не более чем пиар-ход. Хотя общественность точно заслуживает извинений издания за их опасные комментарии, мы бы не оказались в этой ситуации, если бы Sun не продолжала наживаться и эксплуатировать ненависть, насилие и женоненавистничество. Настоящее извинение стало бы изменением в их освещении и этических стандартах для всех», – говорится в заявлении супругов.

Напомним, Кларксон в статье для Sun написал, что герцогиню Сассекскую следует провести по улицам голой и забросать экскрементами, добавив, что все его «ровесники думают так же». Позже Колумнист Sun в своем Twitter-аккаунте прокомментировал свой поступок, оправдав его неудачной отсылкой к сериалу «Игра престолов» и попросил газету удалить статью.