Хозяйка дома в Кемерово рассказала, как до пожара просила выселить стариков

«МК»: Жительница Кемерово рассказала о нелегальном доме престарелых, при пожаре в котором погибли 20 человек

Договор на эксплуатацию приюта пастора евангельской церкви Андрея Смирнова для бездомных, где в ночь на субботу при пожаре погибли 20 человек, истек летом 2022 года, однако организатор бизнеса договорился с владелицей здания об отсрочке, пишут СМИ.

Владелица здания, 45-летняя жительница Кемерово Оксана Горнева рассказала правоохранителям, что о пожаре в здании узнала из новостей. По ее словам, со Смирновым у нее был заключен договор аренды с последующим выкупом для личного проживания, пишет «Московский комсомолец».

По словам Горневой, она договорилась со Смирновым о том, что она снимет квартиру, он будет оплачивать ей аренду, а дом выкупит потом. «В этом году надо было вновь оформлять договор. Он хотел взять кредит на покупку дома, но в одном банке его заявку отклонили. А 27 июля договор истекал. Он попросил отложить заключение на три месяца – говорит, я решу вопрос», – рассказала она, добавив, что ждала, пока он этот дом выкупит.

Горнева призналась, что знала, что в ее доме проживают пожилые люди. При этом в начале декабря туда приходили пожарные с проверкой, нашли нарушения, однако хозяйка дома не знала об этом. Получив сообщение по почте и явившись в инспекцию, Горнева сказала: «Если поможете мне их оттуда выселить, я буду только рада». «В пожарной инспекции сказали не волноваться – сказали, что составляем документы, готовим их в прокуратуру, через суд будем их выселять», – рассказала она.

На вопрос о том, какие претензии у инспекции были к дому, Горнева рассказала, что там не было сигнализации. «Вообще в доме два котла, последний котел был поставлен три года назад. Один – большой, внутреннего сгорания, другой простой, такие используют при топке печки», – сказала она.

По данным «МК», Андрей Смирнов являлся пастором евангелистской церкви. Он организовал не только приют для бездомных, но и трудоустроил бродяг в своем магазине – они были заняты на расфасовке кормов для животных, это еще один бизнес, которым он занимается. Одновременно в доме могли находиться до 30 человек.

В правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что нашли владельца здания, где в ночь на субботу при пожаре погибли 20 человек, а также организовавшего в нем приют пастора евангельской церкви Андрея Смирнова.