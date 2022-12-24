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При пожаре в приюте для бездомных в Кемерово погибли 20 человек
В результате пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерово погибли 20 человек
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МЧС России сообщило, что число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло до 20 человек. Владелец Андрей Смирнов сообщил, что давал приют бездомным.
В МЧС сообщили, что продолжается разбор завалов. Температура в городе составляет 20 градусов мороза. Пресс-служба следственного управления СК по области сообщила, что открыто уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», передает ТАСС.
Здание, где располагался дом престарелых, сильно пострадало – первый этаж выгорел, а второй этаж обрушился, передает РИА «Новости».
Владельцем дома престарелых оказался пастор Евангельской Христианской церкви Кемерово Андрей Смирнов. Он заявил, что давал приют бездомным. Ночлежка проработала около трех лет, передает РЕН ТВ.
Канал сообщает, что в прошлом году произошел скандал, когда бывшая сотрудница обвинила Смирнова в жестоком обращении с бездомными и назвала приют обычной сектой. По ее словам, Смирнов отбирал у постояльцев документы и присваивал пенсии. В приюте, как заявила экс-сотрудница, были антисанитарные условия. Дело не получило хода.
Напомним, пожар произошел в двухэтажном деревянном здании. На первом этаже располагались магазины, на втором размещались постояльцы – около 20 человек. Второй этаж был мансардного типа с деревянными перекрытиями и с утеплителем из пенопласта. Сообщение о пожаре поздно поступило в МЧС.
В центре Мелитополя прогремел взрыв
Рогов сообщил о взрыве в центре Мелитополя
В центре Мелитополя прогремел взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По предварительным данным, произошел взрыв автомобиля на парковке.
Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Мелитополе «громко», прозвучал взрыв.
По его данным, в 12.13 по местному времени в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль.
Очевидцы сообщили РИА «Новости», что взрыв произошел на парковке.
12 декабря украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя.
Посол Кении ответил на слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
Посол Кении Огуту прокомментировал слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
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Посол Кении в России Бенсон Огуту отреагировал на высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в Африке якобы не знают, где находится Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин.
Огуту в интервью РИА «Новости» заявил, что это мнение Борреля. При этом он подчеркнул, что отношения России и Кении плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад.
«Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», – подчеркнул он.
Напомним, слова Борреля про африканцев, которые якобы «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин», вызвали скандал.
Позднее российский лидер выразил уверенность, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в ходе освобождения от колониализма.
Огуту также заявил, что Кения, имеющая выход к морю и входящая в различные региональные экономические объединения, в том числе в Восточноафриканское сообщество (ВАС), куда входят семь стран с совокупным населением в 250 млн человек, а также в Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), участниками которого является 21 страна, и Африканскую зону свободной торговли, могла бы стать хорошей отправной точкой для выхода российского бизнеса в Африку. Он отметил, что в Кении много хорошо подготовленных кадров, а также большой внутренний рынок.
Дипломат добавил, что включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем.
Напомним, в середине декабря президент США Джо Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к клубу «большой двадцатки» G20 и пообещал финансовую помощь.
Москва заявила, что не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения.
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Актер извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
Актер Денис Король извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
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Актер Денис Король извинился за съемки в нашумевшем ролике про внука, который якобы заключил контракт на военную службу из-за материальных трудностей у его деда.
На своей странице во «ВКонтакте» Король называет ролик злосчастным. Он заявил, что в изначальной версии сценария, которую он видел, была совсем другая история с другим посылом. Все сцены ролика снимались отдельно, и сам актер, как он утверждает, увидел результат, когда все уже было смонтировано.
Получившийся ролик ошарашил актера. Он посетовал на то, что создатели видео «оставались в тени», а весь негатив обрушился на актеров, исполнивших свои роли. Король добавил, что авторов ролика в итоге нашли.
«От своего лица я хочу принести извинения, что данное видео вообще появилось, и мне очень неприятно, что мое лицо появилось в нем!» – написал он, добавив, что направил документы в соответствующие инстанции с жалобой на то, что его изображение было использовано в данном видео.
Речь идет о видео про пожилого мужчину, которому из-за нехватки денег приходится продавать свою старенькую «копейку». В конце ролика внук идет на службу по контракту и обещает помогать деду.
Король исполнил роль хамоватого покупателя машины, пытавшегося вдвое занизить цену на авто.
Пригожин с иронией ответил на заявления США об оружии ЧВК «Вагнер»
Пригожин опроверг покупку «вагнеровцами» оружия у КНДР и «решил заказывать» американское через Польшу
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Слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о покупке ЧВК «Вагнер» оружия у Северной Кореи являются домыслами, «вагнеровцы» покупают американское оружие, заявил с иронией российский предприниматель Евгений Пригожин.
Пригожин выразил сожаление в связи с тем, что Кирби часто делает заявления, в основе которых лежат домыслы. По словам Пригожина, «всем известно», что КНДР «давно не поставляет никаких вооружений» России, «таких попыток даже не делалось», поэтому все разговоры на данную тему – «сплетни и домыслы», сообщает компания Пригожина «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».
«В свою очередь хочу подчеркнуть, я уже отвечал сегодня на этот вопрос, что мы достаточно много покупаем американского вооружения. И поэтому, вероятнее всего, мои юристы будут активно вовлечены в процесс снятия санкций США на поставку оружия ЧВК «Вагнер», – сказал он. По его словам, американские ограничения «несправедливы», поскольку ЧВК «при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила».
Пригожин имеет в виду свой ответ на сообщения о решении США ввести экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер». Пригожин с иронией заявил, что «это удар ниже пояса», потому что «вагнеровцы» уже привыкли к американским вооружениям, но он рассчитывает «заказать их через Польшу или через страны Прибалтики», где у ЧВК «плотные контакты с представителями минобороны».
Напомним, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.
Россия собралась оставить без поставок нефти сторонников лимита цен
Новак сообщил о намерении России запретить поставки нефти поддержавшим лимит цен странам
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Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов государствам и компаниям, которые в контрактах будут требовать соответствия лимиту цен, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак указал, что в ответ на введение лимита цен странами G7 и Евросоюзом готовится указ президента России. В рамках указа предусмотрен соответствующий запрет поставок. При этом российская сторона готова пойти на частичное снижение добычи. Так, ожидается, что в начале 2023 года снижение может составить 500–700 тыс. баррелей в сутки, то есть около 5–7%. Новак заявил, что объем незначительный, но подтвердил, что «такие риски существуют».
Кроме того, Новак сообщил, что по итогам 2022 года добыча нефти в России вырастет на 2%, до 535 млн тонн, нефтепереработка – на 5%, а вот добыча газа сократится на 18–20%, до 671 млрд кубометров, из которых «на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубометров», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин анонсировал указ об ответе России на введение потолка цен на нефть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях заявил, что есть некие наработки, которые изложены на бумаге, но также есть и дополнительные предложения. Путин заявил, что лимит не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, поскольку «мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка».
Усиленные инженерные подразделения ВСУ перебросили под Красный Лиман
По данным разведки, вооруженные силы Украины перебросили инженерные подразделения, усиленные бронетехникой, на Краснолиманское направление в Донецкой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
В составе подразделений выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства и инженерные машины разграждения, передает ТАСС слова Марочко.
17 декабря Минобороны сообщило, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
Журналист: Украинские эскортницы в России могут быть информаторами СБУ
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В России под видом проститукок-эскортниц работают женщины-агенты украинской разведки, сообщил российский журналист Андрей Медведев со ссылкой на информацию исполняющего обязанности руководителя СБУ Василия Малюка в эфире украинского ТВ.
Медведев обратил внимание на репортаж украинского телеканала, в эфире которого Малюк заявил о «работающих в тылу врага женщинах-агентах СБУ», сделавших пластическую операцию и изменивших анкетные данные.
Журналист в своем Telegram-канале предположил, что Малюк мог иметь в виду элитных проституток – «эскортниц», которые прошли через пластические операции и сделали «прочий тюнинг в виде имплантов».
«А смена данных – это когда удачно вышла замуж?» – задал Медведев риторический вопрос.
Он подчеркнул, что не шутит и не иронизирует по поводу этой темы, и отметил, что украинские эскортницы в России известны работой в качестве информаторов СБУ.
Весной в парламенте Эстонии заподозрили беженок из Украины в намерении заниматься проституцией в Евросоюзе. Тогда же российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
Реклама супермаркетов о расколе в немецком обществе стала виральной в Германии
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Немецкий дискаунтер Penny в преддверии Рождества выпустил рекламный ролик The Crack («Трещина») с примирительным посланием к гражданам Германии, которые испытывают большую психологическую нагрузку, приводящую к росту конфликтов в обществе.
Ролик, вызвавший широкий резонанс в Германии, опубликован на YouTube. К настоящему времени его посмотрели уже свыше 19 млн раз.
Сюжет развивается в многоквартирном доме где-то в Германии, жители которого ругаются между собой по различным причинам, и в результате этих конфликтов в стенах, дверях, полах и потолках здания появляются трещины. В конце концов подросток предлагает обсудить накопившиеся проблемы.
Как поясняет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), в условиях пандемии коронавируса, миграционного и энергетического кризисов многие жители Германии испытывают большую психологическую нагрузку, и в стрессовой ситуации они не могут спокойно общаться.
Креативный директор мюнхенского агентства Serviceplan, придумавший кампанию для Penny, Кристоф Эверке в интервью DW рассказал, что авторы ролика «хотели уловить то, что движет людьми – в социальных сетях, в семье или на улице». Так и родилась идея ролика с примирительным посланием.
Эверке подчеркнул, что людям нужно «снова говорить друг с другом, а не нападать друг на друга».
В комментариях пользователи пишут, что этот жуткий фильм заставил их задуматься. Некоторые отмечают, что ролик поразил их в самое сердце. Один из комментаторов признался, что видео поразило его больше, чем рождественская службе в церкви.
Пользователи пишут, что ролик стал очень ценным вкладом в развитие немецкого общества.
«Разве это не задача наших политиков – посылать такие месседжи обществу?» – задались вопросом комментаторы.
Отмечается, что дискаунтеры продуктов питания в Германии являются самыми щедрыми рекламодателями. По оценкам экспертов, такая реклама, как «Трещина», обходится концерну в семизначную сумму.
Немецкие социологи ранее выступили с предупреждением, что Германия превращается в «государство нищих». Газета ВЗГЛЯД писала, что стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества – что может иметь для ФРГ драматические последствия.
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Политолог: США обменяли Гуайдо на венесуэльскую нефть
Политолог Кортунов: Зеленского американцам бросить сложнее, чем Гуайдо или Тихановскую
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Американцы решили бросить своего ставленника Хуана Гуайдо, поскольку им не удалось сменить режим в Венесуэле, а в венесуэльской нефти они увидели альтернативу российской. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов. Ранее оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства Хуана Гуайдо.
«Свержение правительства Хуана Гуайдо в Венесуэле», если это событие можно так назвать – это признание реальности. Когда оно формировалось, у оппозиции были надежды на то, что режим Николаса Мадуро обречен и быстро падет. Кроме того, эти цели преследовали США и другие западные страны, оказывая давление на действующую венесуэльскую власть и поддерживая оппозицию», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Однако время идет, Мадуро продолжает занимать свой пост, а Гуайдо не смог сохранить поддержку своих сторонников. И теперь США вынуждены заигрывать с Венесуэлой, с ее легитимным правительством, поскольку рассматривают венесуэльскую нефть как отчасти замену российской», – отметил собеседник.
«Сейчас абсолютно понятно, что в ближайшем будущем Мадуро останется у власти. Его правительство продемонстрировало устойчивость, которую от него не ждали. А планы США по смене режима потерпели крах. Теперь оппозиция и Вашингтон вынуждены принимать не очень приятные для себя решения», – полагает эксперт.
«При этом несколько лет назад власть Гуайдо признали многие мировые лидеры, но это политика, так часто бывает. Кстати, а знает ли кто-то, где сейчас афганский президент Ашраф Гани, который тоже был ставленником США?» – задается вопросом Кортунов.
«Эта ситуация должна в очередной раз напомнить всем протеже Вашингтона об отсутствии гарантий того, что в определенный момент их не предадут ради чего-то более выгодного для американцев», – акцентировал политолог.
«Впрочем, Владимира Зеленского американцам бросить сложнее, чем Гуайдо или несостоявшегося президента Белоруссии Светлану Тихановскую. Зеленский стал уже этаким «американским героем» – выступал в Конгрессе, общается с президентом Джо Байденом. Тихановская, к примеру, не была допущена к власти», – рассуждает эксперт.
«И если предполагать о том, кого американцы предадут следующим, то скорее это будет лидер проамериканской оппозиции в какой-нибудь стране, нежели тот, кто уже находится у власти. Но всякое может быть, никому не стоит расслабляться», – резюмировал собеседник.
Ранее западные СМИ, в том числе агентство Reuters, сообщили, что оппозиционная ассамблея Венесуэлы большинством голосов приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства во главе с Хуаном Гуайдо. С инициативой выступили фракции Primero Justicia, Accion Democratica, UNT и MPV. Однако предстоит еще второе обсуждение.
До этого сообщалось, что оппозиция во время встречи с представителями Госдепартамента США заявила о намерении воздержаться от поддержки «правительства» Гуайдо или «любого другого временного лидера» в 2023 году. Оппозиция хочет найти кандидата для борьбы с Николасом Мадуро на выборах, которые могут пройти в конце 2023 года или в 2024 году.
Напомним, Учредительное собрание, созванное президентом Николасом Мадуро, в 2017 году приняло на себя полномочия парламента. Парламент Венесуэлы – Национальная ассамблея – контролировался оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя президентом страны. В результате в стране существуют две структуры, называющие себя парламентом – официальная, где большинство принадлежит сторонникам Мадуро, и «оппозиционная».
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В МИД ответили китайской идиомой на заявление США про оружие из КНДР для «Вагнера»
Захарова ответила китайской идиомой на заявление США об оружии из КНДР для «Вагнера»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы поставках оружия из КНДР группе «Вагнер» китайской идиомой «Чудак толкует сон».
«Коротко и дипломатично: «Чудак толкует сон», – написала она в своем Telegram-канале.
Она также напомнила о том, что Блинкен заявил, что США тесно синхронизированы с Республикой Корея и с Японией в подходе к КНДР и продолжают предпринимать действия для укрепления оборонительных и сдерживающих потенциалов, включая еще более тесное сотрудничество с Японией и Кореей на учениях.
Госсекретарь добавил, что приедет в Китай в начале следующего года, чтобы обсудить «попытки убедить Северную Корею действовать в другом направлении», передает РИА «Новости».
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.
Кроме того, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставила России ракеты специально для их использования группой «Вагнер».
В пятницу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о покупке ЧВК «Вагнер» оружия у Северной Кореи являются домыслами, «вагнеровцы» покупают американское оружие.
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Болгария начала отправку оружия на Украину
Минобороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину, сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.
По его словам, отправка планировалась вместе с военными органами НАТО и была утверждена министерством обороны, передает ТАСС.
Болгарский парламент на заседании 16 декабря ратифицировал соглашение между военными ведомствами Болгарии и Украины относительно безвозмездного предоставления Киеву вооружений, техники и боеприпасов. Но отмечается, что Болгария не собирается передавать Украине «самолеты, ракетные комплексы и танки». Сам список предоставляемого оружия оказался засекречен.
Ранее сообщалось, что из госпрограммы Болгарии по размещению украинских беженцев исключили средства на питание.
RT сказкой о хомячке предупредил европейцев об угрозе голодного Рождества
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Телеканал Russia Today опубликовал поздравление европейцам с «русофобским» Рождеством, в котором с помощью сказки о хомячке объяснил последствия инициированного Евросоюзом разрыва отношений с Россией.
В ролике RT показано, как европейцы праздновали Рождество в 2021 году и как им предстоит отпраздновать его в 2022 и 2023 годах.
По сюжету на Рождество в 2021 году родители дарят девочке хомячка. В 2022 году семья, испытывая дефицит электроэнергии, запитывает от хомячка, бегающего в колесе внутри своей клетки, рождественские гирлянды. А в 2023 году на рождественский обед у этой семьи приготовлен суп, предположительно, из того самого хомячка.
Телеканал пожелал Европе счастливого «русофобского Рождества» («marry anti-Russian Christmas») и напомнил: если западные СМИ не сообщают правду о том, куда всё катится, Russia Today доступен через VPN.
Напомним, по оценке Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Уточняется, что такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.
Политолог: Блинкен пытается ввести Россию в заблуждение словами о «справедливом мире» на Украине
Политолог Дудаков: Словами о «справедливом» мире на Украине Вашингтон пытается оправдать действия Киева
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В Вашингтоне и Киеве нет никакой заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. В противном случае Россия и Украина уже бы сели за стол переговоров. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Энтони Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине на фоне подготовки Киевом плана «мирного урегулирования».
«Слова госсекретаря США, и уж тем более заявления украинского президента Владимира Зеленского, не свидетельствуют ни о каком желании мирного урегулирования конфликта на Украине», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Для США важно показать, что Украина формально якобы готова к мирным переговорам, потому что нынешняя риторика Зеленского о желании воевать до победного конца вызывает явное недопонимание у многих стран мира», – полагает собеседник.
«Если Зеленский действительно хотел бы вести переговоры, то они бы уже начались на приемлемых для России условиях. То, о чем сейчас говорят в Вашингтоне и в Киеве – возврат к границам на 24 февраля или границам 1991 года – это неприемлемо для Москвы, поэтому шансов на переговоры нет», – акцентировал Дудаков.
«Кроме того, риторику Блинкена о переговорах нельзя назвать попыткой продавливания Киева к компромиссу. Это исключительно политтехнологии, направленные на то, чтобы ввести Россию в заблуждение и показать якобы готовность Украины к миру, даже если западный мир идти на переговоры пока не готов», – резюмировал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России.
«Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире». Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели».
При этом команда Зеленского прорабатывает детали плана «мирного урегулирования». План могут представить в феврале, передает Wall Street Journal.
Напомним, после встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». В середине ноября Зеленский сообщил участникам саммита G20, что у Киева есть «план достижения мира» из 10 пунктов.
При этом, по его словам, никакого «Минска-3» больше не будет. Украинский план, в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
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Российские авиакомпании решили выкупить застрявшие из-за санкций самолеты
Reuters: Российские авиакомпании намерены выкупить застрявшие в России самолеты
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Российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одной западной лизинговой компанией о возможности выкупить часть застрявших в России самолетов из-за санкций, сообщили СМИ.
Агентство Reuters со ссылкой на документы и источники сообщило, что предложение все еще обсуждается. Детали переговоров появились в ходе судебного разбирательства в Ирландии, когда основные арендодатели судились со страховщиками с целью получения компенсаций, передает ТАСС.
Переговоры провели SMBC Aviation Capital, одна из крупнейших в мире компаний по аренде самолетов, и «Аэрофлот» вместе со страховщиком авиакомпании «АльфаСтрахование». Лизингодатель сообщил, что ему было предложено 644,2 млн долларов за 17 самолетов, арендованных «Аэрофлотом», минус 82 млн, уже выплаченных в виде депозитов и резервов.
В SMBC также рассказали, что к ней обратились «Страховые брокеры Эльбруса» от имени авиакомпаний NordStar и S7. Отмечается, что SMBC Aviation Capital лоббировала сделку в Евросоюзе. Теперь данное предложение требует одобрения со стороны сообщества.
Напомним, в начале марта российский авиаперевозчик S7 якобы отменил все свои международные перелеты после ареста самолета в Ереване. В самой компании заявили, что вынуждены сократить полетную программу из-за введенных ограничений и отменить некоторые рейсы по международным направлениям, но не полностью отменить все полеты.
Позже министр транспорта Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов, из-за их ареста за рубежом.
Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Опубликованы спутниковые снимки Украины, оставшейся без электричества, на которых в сравнении видно всю страну в январе и в декабре, сообщает британский телеканал Sky News.
Сообщается, что спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной и снимают пульс страны – мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон. Для сравнения, на январских снимках вся территория страны ярко освещена, а на декабрьских огней почти не видно.
«Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News, они показывают, насколько ослаб этот пульс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Согласно телеканалу, детализированный анализ снимков показывает, что в конце ноября энергосистема Украины стала практически полностью неисправна.
Ранее сообщалось, что в Киеве ввели аварийные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский отметил, что полностью восстановить энергосистему страны невозможно.