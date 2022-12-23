В российских вузах решили ввести курс по основам военной подготовки

Минобрнауки: В российских вузах появится курс по основам военной подготовки

Курс по основам военной подготовки уже направили в университеты России для включения в программы бакалавриата, специалитета и в дополнительные образовательные программы, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

В сообщении говорится, что модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профессиональные программы, передает ТАСС.

Отмечается, что освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе.

В пресс-службе уточнили, что курс позволит сформировать универсальную компетенцию, необходимую при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Детали по этой компетенции в сообщении не приводятся.

В модуле представлены разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенности развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы, строевая подготовка, основы тактической, медицинской подготовки и так далее, говорится в сообщении. Курс разработан в рамках соответствующего поручения президента и правительства РФ.

Ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о том, что военная подготовка в учебных заведениях ослабла, ею охвачено всего 1,4% обучающихся, а потенциал ДОССАФ снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом. «Мы стали забывать, что каждый молодой человек должен уметь защищать Родину. Думаю, что сейчас самое время вспомнить об этом», – сказал полпред.