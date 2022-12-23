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Песков: Указ Путина по недружественным странам не является ответом на потолок цен на газ
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Указ президента Владимира Путина, которым вводятся ограничения Газпрому на покупку у совместных с OMV и Wintershall предприятий, не является ответом на введение Западом ценового «потолка», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, данное решение не связано с европейскими нововведениями, а являются ответом на действия ряда недружественных стран, передает ТАСС.
Напомним, согласно президентскому указу, Газпрому была ограничена покупка газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.
Ожидается, что в скором времени глава государства подпишет указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть.
Путин утвердил ответные меры в сфере поставок газа на действия недружественных стран
Путин своим указом запретил оплачивать поставку газа недружественным странам выше установленной цены
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Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран и организаций.
В частности, указом, опубликованном на официальном портале правовой информации, предусмотрено, что Газпром не будет исполнять ряд обязательств по оплате газа лицам из таких стран, если цена превысит установленную кабмином.
Так, например, указом президента запрещена покупка Газпромом природного газа у совместных предприятий с германской Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены.
Уточняется, что Минфин наделяется правом давать разъяснения по вопросам применения данного указа.
Ранее западные СМИ подсчитали, что отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.
Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО»
Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?».
Выступление президента транслирует телеканал RT.
Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
«Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».
Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.
В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.
В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.
Посол Кении ответил на слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
Посол Кении Огуту прокомментировал слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
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Посол Кении в России Бенсон Огуту отреагировал на высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в Африке якобы не знают, где находится Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин.
Огуту в интервью РИА «Новости» заявил, что это мнение Борреля. При этом он подчеркнул, что отношения России и Кении плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад.
«Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», – подчеркнул он.
Напомним, слова Борреля про африканцев, которые якобы «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин», вызвали скандал.
Позднее российский лидер выразил уверенность, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в ходе освобождения от колониализма.
Огуту также заявил, что Кения, имеющая выход к морю и входящая в различные региональные экономические объединения, в том числе в Восточноафриканское сообщество (ВАС), куда входят семь стран с совокупным населением в 250 млн человек, а также в Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), участниками которого является 21 страна, и Африканскую зону свободной торговли, могла бы стать хорошей отправной точкой для выхода российского бизнеса в Африку. Он отметил, что в Кении много хорошо подготовленных кадров, а также большой внутренний рынок.
Дипломат добавил, что включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем.
Напомним, в середине декабря президент США Джо Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к клубу «большой двадцатки» G20 и пообещал финансовую помощь.
Москва заявила, что не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения.
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Путин указал на связь теракта на «Северных потоках» с транзитом через Украину
Путин: За терактом на «Северных потоках» стоят заинтересованные в транзите через Украину
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Взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите газа РФ исключительно по территории Украины, при этом само событие никто не расследует, заявил президент России Владимир Путин.
«Это теракт, это очевидно. Все это признали. Это акт международного терроризма, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные и физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств», – приводит ТАСС слова Путина.
Президент считает, что за взрывами стоят те страны, которые заинтересованы в транзите российского газа на европейский рынок исключительно через Украину.
Также Путин заявил, что удивлен тому, что расследование взрывов на «Северных потоках» не ведется.
«Никто не расследует. Мы один раз имели возможность посмотреть на эти места взрывов, все это в прессе было, нечего повторять. Но полноценного расследования нет, никто не ведет – удивительно, но факт», – подчеркнул президент.
Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Владимир Путин указывал, что произошедшее является очевидным терактом.
RT сказкой о хомячке предупредил европейцев об угрозе голодного Рождества
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Телеканал Russia Today опубликовал поздравление европейцам с «русофобским» Рождеством, в котором с помощью сказки о хомячке объяснил последствия инициированного Евросоюзом разрыва отношений с Россией.
В ролике RT показано, как европейцы праздновали Рождество в 2021 году и как им предстоит отпраздновать его в 2022 и 2023 годах.
По сюжету на Рождество в 2021 году родители дарят девочке хомячка. В 2022 году семья, испытывая дефицит электроэнергии, запитывает от хомячка, бегающего в колесе внутри своей клетки, рождественские гирлянды. А в 2023 году на рождественский обед у этой семьи приготовлен суп, предположительно, из того самого хомячка.
Телеканал пожелал Европе счастливого «русофобского Рождества» («marry anti-Russian Christmas») и напомнил: если западные СМИ не сообщают правду о том, куда всё катится, Russia Today доступен через VPN.
Напомним, по оценке Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Уточняется, что такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.
Медведев пожелал «обнищавшим европейцам» веселого Рождества
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Решение Евросоюза по «потолку цен на газ» является дурацким и установлено оно по двум причинам, не продиктованным экономической логикой, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев написал в своем Telegram-канале, что, как и в случае с нефтью, решение по потолку цен на газ вызвано «зоологической ненавистью» к России исходя из маниакального тезиса «во всем виноваты русские». По его словам, оно является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой, причем, отметил Медведев, принято с огромным числом оговорок, позволяющим блокировать его применение. По-серьезному такое решение не сработает, уверен зампред СБ РФ.
Вторая причина, по которой ЕС принял решение о потолке цен на газ, является бессилие Евросоюза и следование принципу «сделаем хоть что-то». «Именно поэтому лимит установлен на таком уровне, который еще пару лет назад показался бы удивительным абсолютно всем участникам газового рынка, включая торгующих на споте», – указал Медведев, отметив, что цену в 180 евро за МВт·ч (около двух тысяч долларов за тысячу кубометров) никто из участников торгов на фьючерсной бирже TTF не мог представить себе даже в самом счастливом или страшном сне.
По словам Медведева, цены на газ будут сохраняться на весьма высоком для европейских потребителей уровне.
«Дебильная русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастают. Merry Christmas!» – заключил он.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что решение ввести ценовой потолок на газ в Европе является политическим, а не экономическим. По его словам, оно приведет к дефициту газа в Европе.
Путин анонсировал подписание указа об ответе на ограничение цен на нефть
Путин анонсировал подписание указа об ответе на потолок цен на нефть
В понедельник–вторник президент России Владимир Путин может подписать указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть.
«Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник–вторник. Это предупредительные меры», – сказал он на пресс-конференции в Кремле, передает ТАСС.
По словам Путина, введение потолка цен на нефть не наносит ущерб бюджету России и компаниям, поскольку государство и так продает нефть примерно по таким ценам.
Ограничение цен на российскую нефть было введено 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть разрушат базовые принципы рынка.
Путин: Россия прошла 2022 год уверенно
Путин: Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверено
Россия в целом прошла 2022 год уверенно, хотя идеальных ситуаций и не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.
«Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», – приводит его слова ТАСС.
«У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», – добавил Путин.
Президент начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.
Орбан предложил распустить Европарламент
Премьер Венгрии Орбан предложил распустить Европарламент в связи с коррупционным скандалом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европейский парламент (ЕП) в связи с разразившимся коррупционным скандалом и избрать его депутатов на новых условиях. Глава венгерского правительства заявил, что только таким образом можно будет восстановить доверие к этому законодательному органу Евросоюза.
По его словам, нынешний скандал в Европарламенте является показательным, а антикоррупционные гарантии ЕП оказались совершенно неэффективными, поэтому, чтобы восстановить доверие общественности, пора распустить Европарламент», передает ТАСС.
По словам Орбана, после этого следует «сформировать новый Европейский парламент, состоящий из национальных депутатов, что «будет гарантировать больший надзор, подотчетность и доверие» к этому органу».
«Верните контроль обратно государствам – членам ЕС», – призвал Орбан.
Ранее Орбан заявил, что нити от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента Евы Кайли могут вести на самый верх, необходимо осушить коррупционное болото в Евросоюзе.
Путин: Россия «повыбивала» поставленное Западом советское вооружение на Украине
Россия практически полностью уничтожила на Украине всё советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин в четверг журналистам.
«Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил, что поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.
Взрывы прогремели на газовом хранилище в Марокко
На газовом хранилище в Марокко произошел пожар и прогремело несколько взрывов
В городе Мухаммадия в Марокко из-за утечки газа произошел пожар на газовом хранилище, сообщают информационные агентства.
К тому моменту, как на место инцидента прибыли пожарные, на газовом хранилище уже прогремело несколько мощных взрывов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hespress.
Напомним, через Марокко проходят поставки газа в Европу, хотя этот путь еще раньше столкнулся с трудностями из-за разногласий испанцев с крупным поставщиком Алжиром в ситуации вокруг Западной Сахары.
Путин начал пресс-конференцию в Кремле после Госсовета
Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.
Президент впервые за 10 лет в 2022 году не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию, хотя принимал участие в пресс-подходах в течение года, передает ТАСС.
На заседании Госсовета президент называл молодежную политику стратегически важной темой. Также глава государства отмечал, что работающие в молодежной политике специалисты должны чувствовать поддержку федеральных и региональных властей.
Путин: Потерь для экономики России от потолка цен на нефть нет
Путин: Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету РФ
Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Кремле.
«Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка», – цитирует ТАСС Путина.
Также президент заявил, что введение потолка цен на природный газ не приведет ни к чему хорошему, эта мера «из той же оперы», что и введение предельной цены на нефть, это такая попытка административного регулирования цен.
«Мы, конечно, внимательно следим за этим, наблюдаем. Если вся эта предлагаемая система потолка цен на газ будет развиваться в сторону административного регулирования, если это будет нарушать наши контракты, контракты Газпрома со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты – мы оставляем за собой право подумать, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает», – отметил Путин.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть, введенные 5 декабря, разрушат базовые принципы рынка.
Путин рассказал, что верит в Деда Мороза
Путин ответил девочке на вопрос про существование Деда Мороза
Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, ответил президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в новогоднего волшебника.
Разговор происходил в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи и «Елки желаний» в московском Манеже. Его разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
На вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, Путин сказал: «Конечно».
«Здорово», – ответила девочка.
«Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», – добавил президент.
Ранее ученые раскрыли тайну волшебства Деда Мороза.