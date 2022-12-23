Песков: Указ Путина по недружественным странам не является ответом на потолок цен на газ

Указ президента Владимира Путина, которым вводятся ограничения Газпрому на покупку у совместных с OMV и Wintershall предприятий, не является ответом на введение Западом ценового «потолка», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, данное решение не связано с европейскими нововведениями, а являются ответом на действия ряда недружественных стран, передает ТАСС.

Напомним, согласно президентскому указу, Газпрому была ограничена покупка газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.

Ожидается, что в скором времени глава государства подпишет указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть.