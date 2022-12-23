Песков: Указ Путина по недружественным странам не является ответом на потолок цен на газ

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23 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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СВО ведет к масштабному усилению российской армии

Президент поддержал предложения Минобороны, в том числе по призывному возрасту Сергей Фадеичев/ТАСС
Итоговая коллегия Минобороны с участием Владимира Путина и Сергея Шойгу оказалась революционной. Было объявлено о повышении на три года призывного возраста и верхней «планки» призыва. Предложено увеличить армию до 1,5 млн и воссоздать упраздненные в 2010-м Московский и Ленинградский военные округа. Какие еще новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем?  Подробности...
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Как Луна сблизит Китай и Россию

Лунные проекты обычно представляют как пилотируемые. Но в данном случае все будет иначе Roscosmos Media/YouTube
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о подписании межправительственного соглашения между Россией и Китаем по созданию научной лунной станции. Ранее Роскосмосу было поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). На что будет похожа станция и насколько поможет российской космонавтике совместная работа с китайскими коллегами? Подробности...
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Германия превращается в «государство нищих»

Немцы вынуждены считать каждый евроцент Fotostand/K. Schmitt/imago-images.de/ТАСС
Германия находится на пути к превращению в «государство нищих» – с таким предупреждением выступают немецкие социологи. По их мнению, стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества – что может иметь для ФРГ драматические последствия. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Между сторонниками России и Украины – этическая пропасть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских. Подробности...

Борьба за «освобождение» человека ведет к тотальному расчеловечиванию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

При каких условиях американцы могут устранить Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Историческое освобождение Марьинки

Как Зеленскому в США руки целовали

«Американец» теперь плохое слово

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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    Главная тема


    Германия превращается в «государство нищих»

    урегулирование конфликта


    Политолог: Блинкен пытается ввести Россию в заблуждение словами о «справедливом мире» на Украине

    «сплетни и домыслы»


    Пригожин разъяснил Кирби, у кого покупает оружие ЧВК «Вагнер»

    «поганые цвета»


    Постпред Украины при ООН взбесил американцев

    Видео

    Ковыктинское месторождение


    Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

    «унизительный сценарий»


    Американские СМИ: Зеленский не достиг целей в Вашингтоне

    коллегия Минобороны


    СВО ведет к масштабному усилению российской армии

    спецоперация на Украине


    В Донбассе складывается новая конфигурация фронта

    танкеры с СПГ


    Катар поможет России в усмирении Европы

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?

    Песков: Указ Путина по недружественным странам не является ответом на потолок цен на газ

    23 декабря 2022, 13:05

    Текст: Антон Никитин

    Указ президента Владимира Путина, которым вводятся ограничения Газпрому на покупку у совместных с OMV и Wintershall предприятий, не является ответом на введение Западом ценового «потолка», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, данное решение не связано с европейскими нововведениями, а являются ответом на действия ряда недружественных стран, передает ТАСС.

    Напомним, согласно президентскому указу, Газпрому была ограничена покупка газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.

    Ожидается, что в скором времени глава государства подпишет указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть.

    Путин утвердил ответные меры в сфере поставок газа на действия недружественных стран
    Путин своим указом запретил оплачивать поставку газа недружественным странам выше установленной цены
    		    22 декабря 2022, 20:28
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран и организаций.

    В частности, указом, опубликованном на официальном портале правовой информации, предусмотрено, что Газпром не будет исполнять ряд обязательств по оплате газа лицам из таких стран, если цена превысит установленную кабмином.

    Так, например, указом президента запрещена покупка Газпромом природного газа у совместных предприятий с германской Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены.

    Уточняется, что Минфин наделяется правом давать разъяснения по вопросам применения данного указа.

    Ранее западные СМИ подсчитали, что отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

    Коментарии (33)
    Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО»
    		    22 декабря 2022, 19:35
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета.

    «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?».

    Выступление президента транслирует телеканал RT.

    Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.

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    Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
    		    22 декабря 2022, 19:24
    Фото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.

    «Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».

    Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.

    В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.

    В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.

    Коментарии (70)
    Посол Кении ответил на слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
    Посол Кении Огуту прокомментировал слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
    		    23 декабря 2022, 08:59
    Фото: THIERRY MONASSE/EPA/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Посол Кении в России Бенсон Огуту отреагировал на высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в Африке якобы не знают, где находится Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин.

    Огуту в интервью РИА «Новости» заявил, что это мнение Борреля. При этом он подчеркнул, что отношения России и Кении плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад.

    «Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», – подчеркнул он.

    Напомним, слова Борреля про африканцев, которые якобы «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин», вызвали скандал.

    Позднее российский лидер выразил уверенность, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в ходе освобождения от колониализма.

    Огуту также заявил, что Кения, имеющая выход к морю и входящая в различные региональные экономические объединения, в том числе в Восточноафриканское сообщество (ВАС), куда входят семь стран с совокупным населением в 250 млн человек, а также в Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), участниками которого является 21 страна, и Африканскую зону свободной торговли, могла бы стать хорошей отправной точкой для выхода российского бизнеса в Африку. Он отметил, что в Кении много хорошо подготовленных кадров, а также большой внутренний рынок.

    Дипломат добавил, что включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем.

    Напомним, в середине декабря президент США Джо Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к клубу «большой двадцатки» G20 и пообещал финансовую помощь.

    Москва заявила, что не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения.

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    Коментарии (14)
    Путин указал на связь теракта на «Северных потоках» с транзитом через Украину
    Путин: За терактом на «Северных потоках» стоят заинтересованные в транзите через Украину
    		    22 декабря 2022, 21:10
    Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите газа РФ исключительно по территории Украины, при этом само событие никто не расследует, заявил президент России Владимир Путин.

    «Это теракт, это очевидно. Все это признали. Это акт международного терроризма, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные и физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств», – приводит ТАСС слова Путина.

    Президент считает, что за взрывами стоят те страны, которые заинтересованы в транзите российского газа на европейский рынок исключительно через Украину.

    Также Путин заявил, что удивлен тому, что расследование взрывов на «Северных потоках» не ведется.

    «Никто не расследует. Мы один раз имели возможность посмотреть на эти места взрывов, все это в прессе было, нечего повторять. Но полноценного расследования нет, никто не ведет – удивительно, но факт», – подчеркнул президент.

    Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Владимир Путин указывал, что произошедшее является очевидным терактом.

    Коментарии (18)
    RT сказкой о хомячке предупредил европейцев об угрозе голодного Рождества
    		    23 декабря 2022, 09:59
    Фото: t.me/rt_russian
    Текст: Антон Никитин

    Телеканал Russia Today опубликовал поздравление европейцам с «русофобским» Рождеством, в котором с помощью сказки о хомячке объяснил последствия инициированного Евросоюзом разрыва отношений с Россией.

    В ролике RT показано, как европейцы праздновали Рождество в 2021 году и как им предстоит отпраздновать его в 2022 и 2023 годах.

    По сюжету на Рождество в 2021 году родители дарят девочке хомячка. В 2022 году семья, испытывая дефицит электроэнергии, запитывает от хомячка, бегающего в колесе внутри своей клетки, рождественские гирлянды. А в 2023 году на рождественский обед у этой семьи приготовлен суп, предположительно, из того самого хомячка.

    Телеканал пожелал Европе счастливого «русофобского Рождества» («marry anti-Russian Christmas») и напомнил: если западные СМИ не сообщают правду о том, куда всё катится, Russia Today доступен через VPN.

     

    Напомним, по оценке Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Уточняется, что такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

    Коментарии (6)
    Медведев пожелал «обнищавшим европейцам» веселого Рождества
    		    23 декабря 2022, 10:45
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Решение Евросоюза по «потолку цен на газ» является дурацким и установлено оно по двум причинам, не продиктованным экономической логикой, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев написал в своем Telegram-канале, что, как и в случае с нефтью, решение по потолку цен на газ вызвано «зоологической ненавистью» к России исходя из маниакального тезиса «во всем виноваты русские». По его словам, оно является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой, причем, отметил Медведев, принято с огромным числом оговорок, позволяющим блокировать его применение. По-серьезному такое решение не сработает, уверен зампред СБ РФ.

    Вторая причина, по которой ЕС принял решение о потолке цен на газ, является бессилие Евросоюза и следование принципу «сделаем хоть что-то». «Именно поэтому лимит установлен на таком уровне, который еще пару лет назад показался бы удивительным абсолютно всем участникам газового рынка, включая торгующих на споте», – указал Медведев, отметив, что цену в 180 евро за МВт·ч (около двух тысяч долларов за тысячу кубометров) никто из участников торгов на фьючерсной бирже TTF не мог представить себе даже в самом счастливом или страшном сне.

    По словам Медведева, цены на газ будут сохраняться на весьма высоком для европейских потребителей уровне.

    «Дебильная русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастают. Merry Christmas!» – заключил он.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что решение ввести ценовой потолок на газ в Европе является политическим, а не экономическим. По его словам, оно приведет к дефициту газа в Европе.

    Коментарии (18)
    Путин анонсировал подписание указа об ответе на ограничение цен на нефть
    Путин анонсировал подписание указа об ответе на потолок цен на нефть

    22 декабря 2022, 20:52

    Текст: Ольга Иванова

    В понедельник–вторник президент России Владимир Путин может подписать указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть.

    «Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник–вторник. Это предупредительные меры», – сказал он на пресс-конференции в Кремле, передает ТАСС.

    По словам Путина, введение потолка цен на нефть не наносит ущерб бюджету России и компаниям, поскольку государство и так продает нефть примерно по таким ценам.

    Ограничение цен на российскую нефть было введено 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть разрушат базовые принципы рынка.

    Коментарии (6)
    Путин: Россия прошла 2022 год уверенно
    Путин: Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверено

    22 декабря 2022, 19:05

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия в целом прошла 2022 год уверенно, хотя идеальных ситуаций и не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.

    «Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», – приводит его слова ТАСС.

    «У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», – добавил Путин.

    Президент начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

    Коментарии (10)
    Орбан предложил распустить Европарламент
    Премьер Венгрии Орбан предложил распустить Европарламент в связи с коррупционным скандалом

    22 декабря 2022, 15:30

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европейский парламент (ЕП) в связи с разразившимся коррупционным скандалом и избрать его депутатов на новых условиях. Глава венгерского правительства заявил, что только таким образом можно будет восстановить доверие к этому законодательному органу Евросоюза.

    По его словам, нынешний скандал в Европарламенте является показательным, а антикоррупционные гарантии ЕП оказались совершенно неэффективными, поэтому, чтобы восстановить доверие общественности, пора распустить Европарламент», передает ТАСС.

    По словам Орбана, после этого следует «сформировать новый Европейский парламент, состоящий из национальных депутатов, что «будет гарантировать больший надзор, подотчетность и доверие» к этому органу».

    «Верните контроль обратно государствам – членам ЕС», – призвал Орбан.

    Ранее Орбан заявил, что нити от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента Евы Кайли могут вести на самый верх, необходимо осушить коррупционное болото в Евросоюзе.

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    Путин: Россия «повыбивала» поставленное Западом советское вооружение на Украине
    		    22 декабря 2022, 20:07
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Россия практически полностью уничтожила на Украине всё советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин в четверг журналистам.

    «Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.

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    Взрывы прогремели на газовом хранилище в Марокко
    На газовом хранилище в Марокко произошел пожар и прогремело несколько взрывов

    23 декабря 2022, 00:40

    Текст: Антон Антонов

    В городе Мухаммадия в Марокко из-за утечки газа произошел пожар на газовом хранилище, сообщают информационные агентства.

    К тому моменту, как на место инцидента прибыли пожарные, на газовом хранилище уже прогремело несколько мощных взрывов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hespress.

    Напомним, через Марокко проходят поставки газа в Европу, хотя этот путь еще раньше столкнулся с трудностями из-за разногласий испанцев с крупным поставщиком Алжиром в ситуации вокруг Западной Сахары.

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    Путин начал пресс-конференцию в Кремле после Госсовета

    22 декабря 2022, 18:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

    Президент впервые за 10 лет в 2022 году не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию, хотя принимал участие в пресс-подходах в течение года, передает ТАСС.

    На заседании Госсовета президент называл молодежную политику стратегически важной темой. Также глава государства отмечал, что работающие в молодежной политике специалисты должны чувствовать поддержку федеральных и региональных властей.

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    Путин: Потерь для экономики России от потолка цен на нефть нет
    Путин: Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету РФ

    22 декабря 2022, 20:39

    Текст: Вера Басилая

    Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Кремле.

    «Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка», – цитирует ТАСС Путина.

    Также президент заявил, что введение потолка цен на природный газ не приведет ни к чему хорошему, эта мера «из той же оперы», что и введение предельной цены на нефть, это такая попытка административного регулирования цен.

    «Мы, конечно, внимательно следим за этим, наблюдаем. Если вся эта предлагаемая система потолка цен на газ будет развиваться в сторону административного регулирования, если это будет нарушать наши контракты, контракты Газпрома со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты – мы оставляем за собой право подумать, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает», – отметил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть, введенные 5 декабря, разрушат базовые принципы рынка.

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    Путин рассказал, что верит в Деда Мороза
    Путин ответил девочке на вопрос про существование Деда Мороза

    22 декабря 2022, 15:44

    Текст: Вера Басилая

    Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, ответил президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в новогоднего волшебника.

    Разговор происходил в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи и «Елки желаний» в московском Манеже. Его разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

     

    На вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, Путин сказал: «Конечно».

    «Здорово», – ответила девочка.

    «Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», – добавил президент.

    Ранее ученые раскрыли тайну волшебства Деда Мороза.

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