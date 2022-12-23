Россия собралась оставить без поставок нефти сторонников лимита цен

Новак сообщил о намерении России запретить поставки нефти поддержавшим лимит цен странам

Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов государствам и компаниям, которые в контрактах будут требовать соответствия лимиту цен, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

Новак указал, что в ответ на введение лимита цен странами G7 и Евросоюзом готовится указ президента России. В рамках указа предусмотрен соответствующий запрет поставок. При этом российская сторона готова пойти на частичное снижение добычи. Так, ожидается, что в начале 2023 года снижение может составить 500–700 тыс. баррелей в сутки, то есть около 5–7%. Новак заявил, что объем незначительный, но подтвердил, что «такие риски существуют».

Кроме того, Новак сообщил, что по итогам 2022 года добыча нефти в России вырастет на 2%, до 535 млн тонн, нефтепереработка – на 5%, а вот добыча газа сократится на 18–20%, до 671 млрд кубометров, из которых «на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубометров», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин анонсировал указ об ответе России на введение потолка цен на нефть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях заявил, что есть некие наработки, которые изложены на бумаге, но также есть и дополнительные предложения. Путин заявил, что лимит не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, поскольку «мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка».