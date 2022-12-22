Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым Песков: Медведев лично расскажет Путину о визите в Китай Представитель Кремля Песков заявил, что зампред Совбеза Медведев доложит российскому лидеру о визите в Китай 22 декабря 2022, 13:23 Текст: Александра Юдина

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев расскажет российскому лидеру Владимиру Путину о ходе визита в Китай, они всегда на связи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Медведев регулярно поддерживает контакт с президентом, поэтому если Медведев пока не успел доложить Путину о поездке в Китай, то сделает это в любое время, передает РИА «Новости». Ранее Дмитрий Медведев отметил полезность российско-китайских переговоров во время его поездки в Пекин. По его словам, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации и международной проблематики, оказались «весьма полезными». Председатель Китая Си Цзиньпин встретился 21 декабря с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым в Пекине. Путин осмотрел перспективные образцы вооружений Путин осмотрел современные и перспективные образцы вооружений 21 декабря 2022, 18:34

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Национального центра управления обороной (НЦУО) страны осмотрел новые и перспективные вооружения. Выставка прошла в атриуме НЦУО на Фрунзенской набережной, передает ТАСС. На ней показали современные и перспективные образцы техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты различных видов и родов войск. Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В среду президент на заседании коллегии Минобороны объявил о необходимости расширения арсенала современных ударных средств в ВС России. Путин заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов Российский лидер заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов в России 21 декабря 2022, 16:12

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Глава государства Владимир Путин в ходе итоговой коллегии Минобороны обозначил необходимость модернизировать систему военных комиссариатов в России. По его словам, важно обновить систему цифровизации баз данных и взаимодействия с местными и региональными властями. Кроме того, обновления требуют системы гражданской и территориальной обороны, а также взаимодействия с промышленностью, передает РИА «Новости». Путин подчеркнул, что важно уделить внимание улучшению системы накопления и хранения вооружения и военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации. Ранее глава государства заявил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал. Новости СМИ2 Путину показали новый беспилотник-разведчик 21 декабря 2022, 19:05 Текст: Алексей Дегтярёв

Президенту Владимиру Путину показали разведывательную беспилотную платформу в ходе посещения выставки вооружений в Национальном центре управления обороной страны (НЦУО). Исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-лейтенант Анатолий Концевой рассказал главе государства, что все беспилотники проходят экспертизу в военном инновационном технополисе «Эра», передает ТАСС. Разработка позволяет размещать на беспилотной платформе ночные и дневные камеры. Путин в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию армии Путин: Страна дает все, что нужно военным 21 декабря 2022, 15:40 Текст: Елизавета Шишкова

Россия дает все, что военным необходимо, никаких ограничений по финансированию армии нет, заявил президент Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны. Он обратил внимание главы МО, Генштаба и всех командиров на то, что нет никаких ограничений по финансированию армии. «Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться», – передает его слова РИА «Новости». Президент подчеркнул, что в зоне СВО аптечки, форма, сухие пайки, бронежилеты и обувь должны быть на высшем уровне, современными и надежными, поскольку «на поле боя не может быть мелочей». Президент Владимир Путин выступает в среду на расширенной коллегии Минобороны, он попросил почтить молчанием память погибших в СВО и выразил благодарность российским военным. Новости СМИ2 Путин заявил об отсутствии планов по милитаризации экономики России 21 декабря 2022, 16:56

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Российское руководство не намерено милитаризировать страну, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. «Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что в этом нет необходимости, поскольку достигнутый уровень развития и структура экономики «не требуют этого». «Нам этого просто не нужно, а делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены и не будем этого делать», – подчеркнул президент. Также в ходе заседания коллегии Минобороны Путин заявил о необходимости улучшить систему военных комиссариатов в стране. Путин: Россия будет продолжать наращивать военный потенциал 21 декабря 2022, 15:10

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия будет продолжать наращивать военный потенциал, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны. «Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать», – передает РИА «Новости» слова Путина на итоговой коллегии Минобороны России. По его словам, боевые действия показали и вопросы, над которыми надо работать. «Боевые действия, безусловно, обозначили вопросы, над которыми, как в таких случаях говорят, мы должны особо поработать, в том числе и те, которые мы не раз обсуждали: имею в виду связь, автоматизированную систему управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, цели указаний и так далее. Это тот боевой опыт, который мы должны и будем использовать при дальнейшем строительстве и развитии Вооруженных сил», – сказал Путин. Президент добавил, что сегодняшняя задача – реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования Вооруженных сил. Новости СМИ2 Путин заявил о желании России после распада СССР стать частью «цивилизованного мира» Путин заявил о желании России после развала СССР стать частью «цивилизованного мира», но там ее не ждали 21 декабря 2022, 16:48 Текст: Елизавета Шишкова

Россия после распада СССР хотела стать частью «цивилизованного мира», но там ее не ждали, несмотря на ее усилия, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «Всегда вынашивалась идея, строились планы, надежды на то, что так или иначе удастся это сделать. А мы со своей стороны почти всегда придерживались совершенно другого подхода, других установок», – передает его слова РИА «Новости». Путин отметил, что Россия всегда хотела быть частью так называемого цивилизованного мира. И после распада СССР России казалось, что со дня на день она станет частью этого мира, однако выяснилось, что ее там не ждали. Президент пояснил, что имеет в виду и свою деятельность, так как тоже предпринимал попытки сблизиться. Путин: Неизбежность столкновения на Украине была очевидной Путин назвал очевидной неизбежность столкновения с враждебными силами на Украине 21 декабря 2022, 17:12 Текст: Ольга Иванова

Столкновение с враждебными силами на Украине было неизбежно, вопрос был только в том, когда это произойдет, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Путин подчеркнул, что военные действия всегда связаны с трагедиями и потерями, сообщает ТАСС. «Это мы прекрасно понимаем, отдаем в этом отчет, но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра», – сказал он. Также президент заявил о проявлении неонацизма и фашизма на Украине. Он отметил, что они есть и в России, но страна борется с ними. «Националисты есть в любой стране, и у нас есть. Но мы с проявлениями неонацизма, фашизма боремся. Мы не возводим это в ранг национальной политики, а на Украине возводят, все делают вид, что не замечают этого», – сказал Путин. По его словам, «национализм вроде как и неплох. Борются за национальные интересы, а то, что это делается на основе фашистской, неонацистской идеологии, просто никто не замечает». «Со свастикой ходят в центре крупнейших городов, в том числе и в столице, и вроде так и надо. Это так же, как и в начале 2000-х годов международных террористов использовали для борьбы с Россией, и было наплевать, извините за моветон, что это террорист, признанный международный террорист. Было наплевать, потому что использовали в борьбе с Россией. Так и здесь, неонацистов используют в борьбе с Россией, и наплевать, что они неонацисты, главное, чтобы с Россией боролись. Но нам-то не все равно», – сказал он. Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил, что причиной конфликта на Украине является профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы. Новости СМИ2 Путин призвал расширять арсенал современных ударных средств в ВС 21 декабря 2022, 15:59 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны России заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС России. Путин заявил, что у России есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов. Кроме того, отметил он, промышленность страны располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими техническими характеристиками, сообщает РИА «Новости». Президент отметил, что «в целом нужно будет проработать вопросы расширения арсеналов современных ударных средств». Он отметил, что уже в январе на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими ракетными системами «Циркон». «В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон», – сказал Путин. Кроме того, межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил Путин «В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Мы знаем, там есть некоторое движение вправо, это не меняет наших планов. Все будет реализовано», – рассказал он. Ранее Путин заявил о готовности Москвы выполнить все намеченные планы военно-промышленного комплекса. Путин заявил, что по-прежнему считает украинцев братским народом 21 декабря 2022, 17:19 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин сообщил, что его отношение к украинскому народу не изменилось, он по-прежнему считает его братским. «Нас не в чем упрекнуть. Говорю это совершенно ответственно. Мы всегда – и вы знаете мою позицию – считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю», – сказал он на заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС. Глава российского государства напомнил, что Москва много десятилетий пыталась выстроить отношения с Киевом в новых условиях, причем не просто добрососедские отношения, а братские отношения. «И кредиты давали, и чуть ли не бесплатно энергоресурсы поставляли. Годами! Нет, ничего не работало», – сказал президент. Путин указал, что при выходе из СССР Украина в декларации независимости указала, что является нейтральной страной. «Я думаю, что тогдашние руководители России тоже это имели в виду. Уверен, что это было именно так. Поэтому в целом можно понять тогдашнее руководство – в условиях того времени не видели, наверное, угроз. Нейтральное государство, братский народ, единая культура, общие духовные и нравственные ценности, общая история. Угроз не видели. Но нет. Противник работал очень настырно и, надо отдать должное, эффективно», – подчеркнул он. Никакие действия российской стороны по выстраиванию хороших отношений с украинской не достигали целей, заметил президент. Ранее глава российского государства также отмечал, что Россия с уважением относится к украинскому народу, даже несмотря на трагическое противостояние. Новости СМИ2 Путин обсудил с Совбезом проект обновленной концепции внешней политики 21 декабря 2022, 19:38 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом проект обновленной концепции внешней политики страны. «Мы договорились обсудить сегодня концепцию внешней политики Российской Федерации, докладчик – министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Россия после распада СССР хотела стать частью «цивилизованного мира», но там ее не ждали, несмотря на ее усилия. Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым 21 декабря 2022, 21:44 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщают информационные агентства. «Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы? Вы работаете в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, для решения задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии», – обратился Путин к Мезенцеву, передает РИА «Новости». Также российский лидер назвал очень важным совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии, сообщает ТАСС. На этой неделе в Минске состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что белорусский лидер прекрасно понимает значимость Минска в условиях противостояния России и Запада, поэтому продолжает торг по ключевым вопросам. Новости СМИ2 Путин: Против России активно используется военный потенциал почти всех стран НАТО Путин: Против России активно используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО 21 декабря 2022, 15:24 Текст: Ольга Иванова

Военный потенциал почти всех основных стран НАТО активно используется против России, заявил российский президент Владимир Путин, открывая заседание расширенной коллегии Минобороны России. «Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО», – приводит его слова ТАСС. Путин добавил, что Москве известна вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости». «Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействуют нам, хорошо известны. Все это у вас имеется, все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб», – сказал он. Путин подчеркнул, что «огромный боевой опыт получили наши части в ходе этой спецоперации. Задача министерства обороны, Генерального штаба, как я уже сказал, тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники». Напомним, Путин перед выступлением на расширенной коллегии Минобороны попросил почтить молчанием память тех, кто погиб в ходе спецоперации на Украине. Путин: Все намеченные планы военно-промышленного комплекса будут выполнены Президент Владимир Путин заявил, что все намеченные планы военно-промышленного комплекса будут выполнены 21 декабря 2022, 15:48 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности Москвы выполнить все намеченные планы военно-промышленного комплекса. На расширенном заседании коллегии Минобороны России глава государства подчеркнул обязательство «безусловного» выполнения всех намеченных планов, передает РИА «Новости». Путин отметил, что уровень современных образцов вооружений в составе ядерной триады в этом году превышает 91%. При этом в данный момент продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». Касательно вопроса новых разработок в промышленности, Путин сообщил о хорошем потенциале Москвы в создании воздушных и наземных беспилотников, напомнив об опыте России в разработке уникальных подводных беспилотных аппаратов. Глава государства также отметил, что российская промышленность имеет все возможности для создания новых аппаратов, включая элементы искусственного интеллекта. Ранее на расширенной коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал. Новости СМИ2 Путин на коллегии Минобороны попросил почтить минутой молчания память погибших в СВО 21 декабря 2022, 15:19 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин перед выступлением на расширенной коллегии Минобороны попросил почтить молчанием память тех, кто погиб в ходе спецоперации на Украине. «Конечно, мы сегодня должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину», – сказал глава государства. Он также выразил слова благодарности солдатам и офицерам, участвующим в СВО и находящимся в центрах подготовки личного состава, передает РИА «Новости» «Хочу передать самые искренние слова благодарности военным, которые находятся на передовой или в центрах подготовки. Все они выполняют свой ратный долг достойно», – сказал он. По словам Путина, российские военные сражаются как герои предыдущих войн, включая Великую Отечественную.